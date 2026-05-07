KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Három napot adtak nekik, mindenkire rácáfoltak: 25 évesek az összenőtt ikrek

ikrek
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 18:30
testösszenőtt
Vélhetően pár éven belül kerekesszékbe kerülnek, de addig is harcolnak.

A 25 éves Carmen és Lupita Andrade összenőtt ikrekként váltak híressé. Testük a törzsüknél van összenőve, ami miatt közös a szaporítószervük, a májuk, a vérkeringésük. mindketten egy-egy lábban rendelkeznek, ugyanakkor szívük és gyomruk mindkettejüknek van. Habár születésekkor három napot jósoltak nekik, a mai napig élnek, minden várakozást felülmúlva. Mi több, Carmennek férje is van: Daniel McCormack, akivel 2020-ban ismerkedett meg egy társkereső alkalmazáson keresztül.

25 évesek a testüknél összenőtt ikrek
25 évesek a testüknél összenőtt ikrek / Fotó: X

Az ikrek nemrég részt vettek egy interjúban, amely során azt kérdezték tőlük, van-e olyan egészségügyi dolog, ami miatt aggódnak, hogy öt-tíz év távlatában, a szokásos öregedési problémákon túl felmerül majd. Carmen erre pedig igenlően felelt:

Egy tinédzser korunkban történt ortopéd vizsgálat során elmondták nekünk, hogy a gerincünk formája miatt, különösen Lupitáé miatt a negyvenes éveinkre valószínűleg nagyrészt kerekesszékhez leszünk kötve. Egyszerűen a romlás lesz az oka, hiszen elvileg nem is kellene járnunk. A mi testfelépítésünkkel ez a képesség elvileg nem is lenne lehetséges

- közölte hozzátéve azt, hogy össze tudják hangolni a mozgásukat és a járásukat az annak az oka, hogy kiskoruk óta járnak gyógytornákra, kezelésekre. 

Szóval tulajdonképpen azért, mert járunk, pedig nem kellene. Azért mert a gerincünkre nehezedő nyomás miatt olyan, mintha az összenyomódna 

- jelentették ki, majd Lupita elárulta, az ő háta néha a tüdejét is nyomja.

 

Élet összenőtt ikrekként: vannak tévhitek

Az egyik ilyen a szerelem kérdésköre. Ennek kapcsán Carmen elárulta, Lupita volt az, aki arra biztatta, menjen férjhez. 

Afféle szárnysegéd volt Daniellel

- idézte őt a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu