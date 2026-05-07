Három napot adtak nekik, mindenkire rácáfoltak: 25 évesek az összenőtt ikrek

A 25 éves Carmen és Lupita Andrade összenőtt ikrekként váltak híressé. Testük a törzsüknél van összenőve, ami miatt közös a szaporítószervük, a májuk, a vérkeringésük. mindketten egy-egy lábban rendelkeznek, ugyanakkor szívük és gyomruk mindkettejüknek van. Habár születésekkor három napot jósoltak nekik, a mai napig élnek, minden várakozást felülmúlva. Mi több, Carmennek férje is van: Daniel McCormack, akivel 2020-ban ismerkedett meg egy társkereső alkalmazáson keresztül.

Az ikrek nemrég részt vettek egy interjúban, amely során azt kérdezték tőlük, van-e olyan egészségügyi dolog, ami miatt aggódnak, hogy öt-tíz év távlatában, a szokásos öregedési problémákon túl felmerül majd. Carmen erre pedig igenlően felelt:

Egy tinédzser korunkban történt ortopéd vizsgálat során elmondták nekünk, hogy a gerincünk formája miatt, különösen Lupitáé miatt a negyvenes éveinkre valószínűleg nagyrészt kerekesszékhez leszünk kötve. Egyszerűen a romlás lesz az oka, hiszen elvileg nem is kellene járnunk. A mi testfelépítésünkkel ez a képesség elvileg nem is lenne lehetséges

- közölte hozzátéve azt, hogy össze tudják hangolni a mozgásukat és a járásukat az annak az oka, hogy kiskoruk óta járnak gyógytornákra, kezelésekre.

Szóval tulajdonképpen azért, mert járunk, pedig nem kellene. Azért mert a gerincünkre nehezedő nyomás miatt olyan, mintha az összenyomódna

- jelentették ki, majd Lupita elárulta, az ő háta néha a tüdejét is nyomja.

Élet összenőtt ikrekként: vannak tévhitek

Az egyik ilyen a szerelem kérdésköre. Ennek kapcsán Carmen elárulta, Lupita volt az, aki arra biztatta, menjen férjhez.

Afféle szárnysegéd volt Daniellel

- idézte őt a Mirror.