Megdöbbentő sztorit tárt fel Bochkor Gábor: Templomokba tör be és pajzánkodik

De haladjunk csak szépen, sorban a Bochkorék csütörtöki adásában elhangzottakkal. A történet onnan indul, hogy a műsorvezetők megvitatták Megyeri Csilla legfrissebb nyilatkozatát, melyben elárulta, hogy talján kedvese, és gyermekének édesapja a hagyományos értékeket tartja követendőnek. Ez annyit tesz, hogy Nicola keménykezű, konzervatív férfi, aki megszabja Csillának, hogy milyen műsorokban vállalhat szerepet, közben pedig elvárja, hogy minden este meleg ételt tegyen elé az asztalra. Hogy jön ide Bochkor Gábor „templomfeltörős” vallomása? Hát csak figyelj!

Bochkor Gábor egy elefánt finomságával taposta meg Megyeri Csilla karrierútját (Fotó: MW)

Bochkor Gábor: „Nem kell mindig a teljesítményével mérni mindenkit”

„Csilla nem az óriási tehetségével hívta fel magára a figyelmet, hanem az Alföld TV Púder című műsorában elhangzottakkal” – kezdte a téma felvezetését Bochkor Gábor, majd bejátszotta az ominózus mondatot, ami Megyeri Csillát végül a hírességek panteonjáig emelte: „Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, és arról, hogy miért kreatívabbak és sikeresebbek, mint a rusnyább társaik”. Bochkorék jót nevettek a szállóigévé vált gondolaton, majd Gábor némi általánosítás után bevitte Megyeri Csillának a mélyütést: „Ebből karrier van… Nem kell mindig a teljesítményével mérni mindenkit. Lehet valakinek szerencséje is.”

Van, aki ostobasággal fut be”

– summázta Megyeri Csilla üstökös szerű karrierjének történetét a honi rádiózás doyenje. A műsorvezető csapat ezután lamentált még kicsit a konzervatív férfi vonalon majd…

Nincs az a templomajtó, ami a Retro Rádió műsorvezetője, Bochkor Gábor előtt zárva maradhat (Fotó: MW)

„Mit csináljak, ha be akar menni? Én férfi vagyok!”

Bochkor Gábor egy ponton kitért arra, hogy ő bizony szerelmes férfiként meglepő húzásokra képes annak érdekében, hogy a párja vágyai minden körülményben ki legyenek elégítve. Legyen szó akár extrém, a templomok iránti érdeklődésről. „Mi van akkor, ha az egyik fél nagyon, míg a másik egyáltalán nem vallásos? A vallásos pedig szeretné a hagyományait a családban is megélni” – gondolkodott el Bocsi. Ezután a szó fonala kissé elkanyarodott a kijelölt iránytól, de Gábor végül előjött a farbával, ami hűen tükrözi idomulási szándékát, de persze azt is megmutatja, hogy a humor mennyire fontos szerepet játszik az „önfeláldozásban” is. „Az én párom mindig bevisz templomokba. Bárhol vagyunk a világban és nyitva van egy templom… De volt már olyan is, hogy zárt templomokat kellett kinyitnom. Ezeknek nem túl jó a zárjuk. Picit vállal nekidőlsz és… Mit csináljak, ha be akar menni? Én férfi vagyok! Igaz, hogy nekem nincs imádkozni valóm, de huncutkodok. Úgy teszek, mint egy tourette szindrómás. Mocskos szavakat mondok és kíváncsi vagyok, meddig bírja. Nemi szerveket sorolok suttogva, hogy csak ő hallja. Én megadom neki, amit szeretne, és én pedig a humor oltárán áldozva közelítem meg a dolgot” – vallotta meg élő adásban nem is annyira féltett titkát Bochkor Gábor.