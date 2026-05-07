Herceg Dávid: „A cigány ma már nem szitokszó”

Aligha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parno Graszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerre vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel hatmillióan hallgattak meg. Csütörtök este debütál a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda újabb, közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most lapunknak mesélt a közös munkáról.

Herceg Dávid és a Parno Graszt második közös dala is fontos üzenetet hordoz (Fotó: YouTube)

Herceg Dávid: „Most a nagyközönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkánk eredményét”

„Számomra és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parno Graszt jelenti a cigányzene magasiskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán” – kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. „A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni a YouTube-előadók világából.”

Ezért is kerestem egy olyan zenekart, amelyikkel nem igazán szoktak feateket csinálni a feltörekvő előadók.

„Maczkó Viktor barátom fejéből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parno Graszt zenekart, már csak a korábbi, közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagyközönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkánk eredményét” – mondta a romaton műfaj megálmodója.

Herceg Dávid gyermekként megtapasztalta a rasszizmus romboló erejét (Fotó: YouTube)

„Ma már senki nem használja szitokszóként a cigány kifejezést”

A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak már nem kell szégyellniük a származásukat és ez a világ Herceg Dávid szerint már be is köszöntött Magyarországon. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. „Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen az volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a ”cigány” kifejezés, sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban” - mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége.

„Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók, egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk.

„Ma már senki nem használja szitokszóként a cigány kifejezést és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is” – tette hozzá Herceg Dávid.