Feneketlen kút, lassúság! Megint lemarad a Veszprém a döntőről

Odahaza nyert (35-34), idegenben kikapott (30-31) a Veszprém a német Füchse Berlintől, a gárda végül a hétmétereseket 4-3-ra elbukva lemaradt a férfi kézilabda Final Four kölni csúcseseményéről. Pedig korábban hétszer szerepelt ott, és három alkalommal az aranymeccsen is pályára lépett. A végső siker még sosem jött össze, sőt, sorozatban negyedszer be sem jutott a Veszprém kézilabda-csapata a Bajnokok Ligája végjátékba.

A Veszprém kézilabda-csapata a negyedöntőben búcsúzott Fotó: Krizsán Csaba

Sokan értetlenkedve figyelik, hogy a világsztárokkal felálló magyar bajnok miért bukik el immár sorozatban. Laurencz László, női kézilabda-válogatottunk egykori szövetségi kapitánya a balszerencsével hozakodott elő.

"Azért a Füschse Berlin a világ legjobbja, ráadásul két büntetőt úgy hibáztak el a mieink, hogy millimétereken múlott a gól. Az első meccsen Xavier Pascual edző kiválóan alkalmazta a 7 játékos a 6 elleni taktikát azzal a meglepő újítással, hogy nem két, hanem csak egy beállóssal rohamoztatott. Ha ugyanezt Berlinben is beveti, úgy a Veszprém most ott van a kölni végjátékban – de nem vetette be... Balszerencse, hogy az első, hazai, győztes meccsről sérülés miatt hiányzott az olimpiai és világbajnok francia Nedim Remili, ezt a hátrányt együttesünk képtelen volt ellensúlyozni" – sorolta a mester.

A 20. század legkiválóbb magyar kézilabdázója, Kovács Péter attól tart, hogy a bakonyiakat pénzügyileg támogatók ráunnak az európai eredménytelenségre.

Olykor úgy fest, mint ha egy feneketlen kútba öntenék az összegeket, de sehol sincs Final Four... Persze míg a németek egy idényben majdnem negyven óriási intenzitású mérkőzést játszanak, addig a mieink legfeljebb ötöt a hazai egyetlen riválisuk, a Szeged ellen. Pascual képtelen elejét venni, hogy bizonyos periódusokban megengedhetetlenül sok hibát követ el csapata

– nyilatkozta Kovács.

Új emberek kellenek a Veszprém kézilabda-csapatába

Az egykori 182-szeres válogatott neves tévékommentátor Borsos Attila rámutatott: az utóbbi idők legrosszabb teljesítményét nyújtotta a Veszprém a BL csoportfázisában. Igaz, a berliniek elleni negyeddöntők során már előnyös arcát mutatta.