Itt a vége: a horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek szakítani fognak 2026-ban

Asztrológiai szempontból az idei év kész érzelmi kavalkádnak ígérkezik. A 2026-os horoszkóp szerint lesznek, akik új szerelemre lelnek, másoknak bekötik a fejét, és olyanok is, akik bizony elbúcsúznak a társuktól. Lássuk, kik vesznek részt a készülő szakítóhullámban!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akinél elérkezett a szakítás ideje

2026 erős érzelmi fordulópontokat hoz.

3 csillagjegy esetében ez különösen igaz.

A szerelem elmúlása mögött mindegyiknél más-más indokok húzódnak majd.

Horoszkóp 2026: 3 csillagjegy, akik idén kilépnek párkapcsolatukból

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek jegy számára egy kapcsolat addig élvezhető, ameddig él, mozgásban van, inspirálja őt és változásra bírja. 2026-ban azonban komoly belső fejlődésen megy keresztül, és arra ébred rá, hogy ami régen lelkesítette párja felé, az most terhessé válik. Az ő esetében nem harag, düh vagy árulás vezet majd szakításhoz, hanem a tisztánlátás. A döntés időbe telhet, de végül az Ikrek rájön, hogy muszáj kimondania azt, ami a szívét nyomja. A lezárás ezután meglepően gyorsan és higgadtan fog megtörténni.

Rák csillagjegy

A Rákra jellemző magatartás, hogy még akkor is választottja mellett marad, amikor már rég bevallotta magának, hogy nem működik a kapcsolat. Idén azonban valami megváltozik. A horoszkóp szerint ez lesz az az év, amely ráébreszti őt arra, hogy a hűség sosem önmaga feladását jelentette. A döntés nehéz lesz, és lassan jut el addig, hogy valóban pontot tegyen a párkapcsolat végére, de meg fogja lépni. A szakítás egy Rák jegyhez hűen érzelmes, fájdalmas, de gyógyító lesz, és megkönnyebbülést hoz a csillagjegy számára.

Oroszlán csillagjegy

Egy Oroszlán egy dolgot nem tud elviselni hosszú távon: ha valami nyomasztja. Különösen igaz, ha épp a párja az, aki miatt szomorkodik. A horoszkóp szerint 2026-ban felismeri majd, hogy a jelenlegi párkapcsolata nem támogatja őt eléggé a céljaiban: inkább visszahúzza, terheket rak rá, ahelyett, hogy felemelné. Az Oroszlán idén kivételesen nem reflektorfényre vagy még több figyelemre vágyik majd, egyszerűen csak szabadságra. Döntése mögött pedig komoly önismereti munkálatok állnak majd, amire érdemes már most felkészülnie lelkileg. Esélyes a békés elválás, ha mindkét fél felismeri, hogy a történetük csupán eddig tartott – legalábbis, ha happy endre vágynak.