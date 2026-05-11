Ez a 30 másodperces trükk a hosszú élet titka

Nem akármilyen trükk létezik arra, hogy a saját szervezetünk egészségi állapotát megvizsgáljuk. A tudósok megdöbbentő felfedezést tettek, miszerint egy egyszerű módszerrel másodpercek alatt megfejthető, milyen betegségekre vagyunk hajlamosak. Habár a tudás a hosszú élet titka lehet, a sikerességhez elengedhetetlen az életmódváltás. Mutatjuk, hogyan végezd el pontosan a gyakorlatot, amelyhez mindössze egy teniszlabdára lesz szükséged.
Évezredek óta foglalkoztatja a kérdés az emberiséget, de választ igazán még sosem talált rá az orvostudomány. Mindannyian arra vágyunk, hogy az öregedés lassítása lehetséges legyen, és a dédunokáinkat, esetleg ükunokáinkat is jó sokáig ölelhessük magunkhoz. Az öregedés ellen tuti elixír ugyan nincs, de a tudás hatalom, és ha tudjuk, melyek a különböző betegségek előjelei, akkor meg is állíthatjuk azokat. Néhány orvos és kutató, valamint a Derby-i Egyetem munkatársa, Joshua Davidson szerint a testünknek van egy olyan biológiai jelzője, amelyet aktiválva pontosan megtudhatjuk, milyen kórságokra vagyunk hajlamosak.
Ezt a jelzőt nem mással aktiválhatjuk, mint egy kopott, szőrös sportjátékkal, pontosabban egy teniszlabdával.
Jellemzően sokunk garázsában, sufnijában, vagy épp a szekrény tetején hever egy belőle, így ha tudni szeretnéd, hogyan cselezheted ki a halált, gyorsan fogd a kezedbe és végezd el a teniszlabda-tesztet.
Szakértők szerint a markolási erőnk sok mindent elárul rólunk. Többek között megtudhatjuk, milyen állapotban van
A teszt elvégzése pofonegyszerű: ragadd meg a teniszlabdát és szorítsd olyan erősen, ahogy csak tudod. Ha teljes erőddel képes vagy 15-30 másodpercig szorítani megállás nélkül, anélkül, hogy a kezed egy picit is remegni kezdene, akkor a tudomány mai állása szerint jó esélyed van arra, hogy hosszú, egészséges életet élj. A tudósok magyarázata szerint ugyanis a markolási erő a teljes test izomzatának és vitalitásának „tükre”. Úgy tartják, hogy akinek erős marka van, annak a szíve bivalyerős, pörög az anyagcseréje, és krónikus betegségekre is kevésbé hajlamosak.
Egy finn tanulmányban évtizedeken át követték olyan emberek állapotát, akikkel elvégeztették a teniszlabda-tesztet. Az eredményeik szerint azok a középkorúak, akik igen erős szorítással rendelkeztek, 2,5-szer nagyobb eséllyel érhették el a százéves kort, mint gyengébb társaik. Utóbbiaknál viszont felmerült a korai öregedés lehetősége. A kutatók úgy vélik, hogy a szorítóerő csökkenése gyakran előre jelzi a szív- és érrendszeri panaszokat. Mi több, bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát is, még mielőtt az első tünetek megjelennének. A tudósok szerint a teszt azért is különösen jó, mert ha sikerül egy kis tünetet is kiszúrni, akkor életmódváltással, orvosi segítséggel az életünk meghosszabbítható.
(LADBible)
