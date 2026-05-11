Terápiára is jár a Megasztár súlyos beteg sztárja, mellette kisfia gyógyítja a lelkét

Bihal Roland énekes az elmúlt időszakban nyíltan beszélt arról, hogy valószínűleg fibromyalgiával küzd, ami egy krónikus fájdalomszindróma, és sok esetben állandó izomfájdalommal, kimerültséggel és alvászavarokkal jár. A Megasztár felfedezettje azonban most nemcsak a betegségéről vallott, hanem arról is, milyen lelki folyamatokon ment keresztül az elmúlt hónapokban. Úgy érzi, az állapota arra kényszerítette, hogy végre lassítson, és szembenézzen azokkal a dolgokkal is, amelyeket korábban inkább elnyomott magában.

Bihal Roland Megasztáros hatalmas utat járt be, legújabb dalában a betegséggel való küzdelem nehéz időszakáról vallott

A Megasztár sztárja megszólalt: „Mindent egyszemélyes hadseregként próbálok megcsinálni”

A Megasztár egykori énekese szerint sokan nem is gondolnák, milyen nyomás alatt élnek a zenészek és előadók a mindennapokban. A folyamatos megfelelési kényszer, a munka, a család és a karrier egyszerre óriási terhet tud rakni az emberre, főleg akkor, ha valaki mindent egyedül próbál kézben tartani. Bihal Roland ma már úgy érzi, hosszú éveken keresztül túl sokat vállalt magára.

Amióta szólistaként zenével foglalkozom, azóta mindent egyszemélyes hadseregként próbálok megcsinálni, közben még itthon is tartani a frontot, azért az nem egyszerű, és nagyon kimeríti a legtöbb embert. Szerintem ezt kívülről sokan nem is látják, mert mindenki próbálja tartani magát, és menni előre, de közben belül teljesen más dolgok történnek

– vallotta be őszintén.

Az énekes sokáig próbálta eltakarni mások elől, hogy valójában milyen állapotban van lelkileg, mert nem akarta, hogy gyengének lássák.

Szerettem volna egy picit a „Köszönd Magadnak” dalommal tálalni a közönség felé, hogy azért nagyon nehéz dolgokon mentem keresztül, és nem feltétlenül ezt az arcomat látták legtöbbször. Mindig próbálok vidám lenni és elbohóckodni a dolgokat, hogy ne látszódjon semmi, de legtöbbször kapartam itthon a falat, és az egész családot megviselte, hogy milyen állapotba kerültem

– mondta betegségéről az énekes. Érdekes tény, hogy a világsztár, Lady Gaga korábban bevallotta, hogy szintén ezzel a betegséggel küzd.

„Terápia mellett kineziológushoz is járok már fél éve”

Az elmúlt években egyre többen kezdtek nyíltan beszélni a mentális egészség fontosságáról, arról pedig különösen ritkán vallanak férfiak, hogy segítséget kérnek, amikor úgy érzik, egyedül már nem tudnak megbirkózni a problémáikkal. Bihal Roland most erről is őszintén beszélt, és elárulta, hogy számára a terápia és a kineziológia is sokat segített.

Terápia mellett kineziológushoz is járok már fél éve. Én nem hittem ezekben a dolgokban, hiszen olyan családból származom, ahol mindig azt mondták, hogy erős férfi vagy, szedd össze magad. Szerintem nagyon sokan vannak még mindig így ezzel, hogy próbálnak mindent magukban elnyomni, csak közben ez egy idő után teljesen felemészti őket

– vallotta be.