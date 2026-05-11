Terápiára is jár a Megasztár súlyos beteg sztárja, mellette kisfia gyógyítja a lelkét

Bihal Roland énekes az elmúlt időszakban nyíltan beszélt arról, hogy valószínűleg fibromyalgiával küzd, ami egy krónikus fájdalomszindróma, és sok esetben állandó izomfájdalommal, kimerültséggel és alvászavarokkal jár. A Megasztár felfedezettje azonban most nemcsak a betegségéről vallott, hanem arról is, milyen lelki folyamatokon ment keresztül az elmúlt hónapokban. Úgy érzi, az állapota arra kényszerítette, hogy végre lassítson, és szembenézzen azokkal a dolgokkal is, amelyeket korábban inkább elnyomott magában.
A Megasztár egykori énekese szerint sokan nem is gondolnák, milyen nyomás alatt élnek a zenészek és előadók a mindennapokban. A folyamatos megfelelési kényszer, a munka, a család és a karrier egyszerre óriási terhet tud rakni az emberre, főleg akkor, ha valaki mindent egyedül próbál kézben tartani. Bihal Roland ma már úgy érzi, hosszú éveken keresztül túl sokat vállalt magára.
Amióta szólistaként zenével foglalkozom, azóta mindent egyszemélyes hadseregként próbálok megcsinálni, közben még itthon is tartani a frontot, azért az nem egyszerű, és nagyon kimeríti a legtöbb embert. Szerintem ezt kívülről sokan nem is látják, mert mindenki próbálja tartani magát, és menni előre, de közben belül teljesen más dolgok történnek
– vallotta be őszintén.
Az énekes sokáig próbálta eltakarni mások elől, hogy valójában milyen állapotban van lelkileg, mert nem akarta, hogy gyengének lássák.
Szerettem volna egy picit a „Köszönd Magadnak” dalommal tálalni a közönség felé, hogy azért nagyon nehéz dolgokon mentem keresztül, és nem feltétlenül ezt az arcomat látták legtöbbször. Mindig próbálok vidám lenni és elbohóckodni a dolgokat, hogy ne látszódjon semmi, de legtöbbször kapartam itthon a falat, és az egész családot megviselte, hogy milyen állapotba kerültem
– mondta betegségéről az énekes. Érdekes tény, hogy a világsztár, Lady Gaga korábban bevallotta, hogy szintén ezzel a betegséggel küzd.
Az elmúlt években egyre többen kezdtek nyíltan beszélni a mentális egészség fontosságáról, arról pedig különösen ritkán vallanak férfiak, hogy segítséget kérnek, amikor úgy érzik, egyedül már nem tudnak megbirkózni a problémáikkal. Bihal Roland most erről is őszintén beszélt, és elárulta, hogy számára a terápia és a kineziológia is sokat segített.
Terápia mellett kineziológushoz is járok már fél éve. Én nem hittem ezekben a dolgokban, hiszen olyan családból származom, ahol mindig azt mondták, hogy erős férfi vagy, szedd össze magad. Szerintem nagyon sokan vannak még mindig így ezzel, hogy próbálnak mindent magukban elnyomni, csak közben ez egy idő után teljesen felemészti őket
– vallotta be.
Az énekes szerint az egyik legfontosabb dolog, amit az elmúlt időszak megtanított neki, hogy néha muszáj megállnia és saját magára figyelnie.
„Annyira felpörgött már a világ, hogy felkelünk reggel és már hirtelen vége is a napnak, annyi impulzus ér minket. Nincs idő a saját problémáinkról beszélgetni, nincs idő magunkra. Meg kell állni egy picit, mert különben egyszer csak azt vesszük észre, hogy teljesen elveszítjük önmagunkat” – fogalmazott.
Bihal Roland szerint a legnehezebb időszakban a családja jelentette számára a legnagyobb kapaszkodót. Az énekes ma már egészen másképp gondolkodik az apaságról és az otthon töltött időről, mint néhány évvel ezelőtt. Úgy érzi, a betegsége arra is ráébresztette, mennyire fontos lelassítani és megélni a közös pillanatokat.
Most a családdal és a kisfiammal is sokkal többet tudtam együtt lenni, és azért ez nagyon hálás dolog, gyógyítja az ember lelkét, az biztos. Ilyenkor teljesen más szemmel tekintek az életre, és rájöttem, hogy valójában mik a legfontosabb dolgok
– mondta meghatódva.
Az énekes szerint mióta édesapa lett, sokkal érzékenyebben látja a világot, és ma már nem a folyamatos rohanást tartja a legfontosabbnak. Sokkal inkább arra figyel, hogy egyensúly legyen az életében.
Bihal Roland úgy érzi, most lassan ismét kezd visszatérni az életkedve és az alkotási vágya is. Az énekes már új dalokon dolgozik, és szeretné megmutatni a közönségnek azt az oldalát is, amelyet eddig talán kevesen ismertek.
Most újult erővel keresem az új lehetőségeket, és érzem, hogy kezdek egy kicsit felszabadulni ebből az egészből. Elkezdtem azzal is foglalkozni, hogy jöjjön a következő dal, és új célok legyenek, ugyanis szerencsére kezdek egyre jobban lenni
– zárta gondolatait bizakodva.
Bihal Roland szerint az elmúlt időszak rengeteget változtatott rajta, de ma már úgy érzi, végre kezd ismét önmaga lenni.
