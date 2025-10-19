Harry Potter kvíz: csak egy igazi mágus ismeri Dumbledore ikonikus pillanatait – Bizonyítsd be, hogy nem vagy mugli

Vajon mennyire ismered a Harry Potter világának egyik legikonikusabb szereplőjét, Albus Dumbledore-t aki páratlan bölcsességével, hősiességével és önzetlenségével pillanatok alatt lopta be magát milliók szívébe és vált az egyik legkedveltebb karakterré? Szerinted minden kérdésre azonnal rávágnád a választ? Akkor derítsd ki kvízünk segítségével, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban!

Kvízünkkel Michael Gambon emléke előtt tisztelgünk.

Fotó: Murray Close / northfoto

Harry Potter kvíz – vajon mugli vagy varázsló lennél?

A J. K. Rowling regényein alapuló Harry Potter filmek első része 2001-ben jelent meg, majd sorra aratta le a babérokat egészen a 2011-es befejező részéig. A történet iránti rajongás azonban máig töretlen, a filmek legkedveltebb szereplői pedig azóta is különleges helyet foglalnak el a szívünkben. Az egyik közülük a mindig bölcs Dumbledore karaktere, akit Michael Gambon formált meg lenyűgöző színészi alakítással. De vajon mennyire ismered a Roxfort professzorának leghíresebb jeleneteit? Most kiderül, hogy emlékszel-e a részletekre! Készen állsz? Akkor ülj fel velünk a Roxfort Expresszre és induljon az utazás!