Dumbledore kvíz

Harry Potter kvíz: csak egy igazi mágus ismeri Dumbledore ikonikus pillanatait – Bizonyítsd be, hogy nem vagy mugli

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 14:15
Harry PotterAlbus Dumbledorekvíz felnőtteknekkvíz
A Harry Potter varázslatos történetével olyan elképesztő népszerűségre tett szert az egész világon, amit azóta talán egyetlen alkotásnak sem sikerült felülmúlnia. Ezért kvízünkkel most az Albus Dumbledore-t megformáló Michael Gambon emléke előtt tisztelgünk, aki ma lenne 85 éves.
Vajon mennyire ismered a Harry Potter világának egyik legikonikusabb szereplőjét, Albus Dumbledore-t aki páratlan bölcsességével, hősiességével és önzetlenségével pillanatok alatt lopta be magát milliók szívébe és vált az egyik legkedveltebb karakterré? Szerinted minden kérdésre azonnal rávágnád a választ? Akkor derítsd ki kvízünk segítségével, hogy megállnád-e a helyed a Roxfortban!

Dumbledore kvíz
Kvízünkkel Michael Gambon emléke előtt tisztelgünk.
Fotó: Murray Close / northfoto

Harry Potter kvíz – vajon mugli vagy varázsló lennél?

A J. K. Rowling regényein alapuló Harry Potter filmek első része 2001-ben jelent meg, majd sorra aratta le a babérokat egészen a 2011-es befejező részéig. A történet iránti rajongás azonban máig töretlen, a filmek legkedveltebb szereplői pedig azóta is különleges helyet foglalnak el a szívünkben. Az egyik közülük a mindig bölcs Dumbledore karaktere, akit Michael Gambon formált meg lenyűgöző színészi alakítással. De vajon mennyire ismered a Roxfort professzorának leghíresebb jeleneteit? Most kiderül, hogy emlékszel-e a részletekre! Készen állsz? Akkor ülj fel velünk a Roxfort Expresszre és induljon az utazás!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Fejezd be Dumbledore bölcsességét: „Nem oly szerény véleményem szerint a szó…”

Az alábbi videóval betekintést nyerhetsz a Harry Potter színfalai mögé:

