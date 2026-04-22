KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy fiatal nő a horoszkópban használt zodiákus kör mellett.

Ha ez a 3 csillagjegy megbízik benned, különlegesebb vagy, mint hinnéd

asztrológiai
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 08:05
bizalomcsillagjegyhoroszkóp
Amikor végre megnyílnak, és beavatnak az érzéseikbe, azt nem szabad félvállról venned! A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek csak keveseket engednek igazán közel magukhoz. Vajon te is a ritka kiválasztottak egyike vagy?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Egyes emberek nyitottak a világra, az emberekre, az érzelmekre, és nem esik nehezükre sebezhetőnek mutatni magukat. De ezek a csillagjegyek nem tartoznak közéjük. Nekik idő és egy különleges kapocs, kötődés kell ahhoz, hogy beengedjenek valakit a lelkivilágukba. Ha van egy ilyen jegy az életedben, értékeld, mert a horoszkóp szerint valami nem mindennapi lakozhat benned, amit ő meglátott!

A horoszkópban használt zodiákus kör.
Fotó: New Africa /   shutterstock
  • A Vízöntő inkább hallgat, mintsem kifejezze az érzéseit.
  • A Szűz mindent megold, csak beszélnie ne kelljen róla.
  • A Skorpió mélyen érez, de csak kevesek láthatják meg.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő nem az a típus, aki kiönti a szívét az első adandó alkalommal, amikor valaki meghallgatja. Sőt! Általában inkább elvicceli az olyan szituációkat, amikor számot kellene adnia arról, amit érez. Vagy egyszerűen eltereli a témát, hogy ne kelljen ilyen mély vizekre eveznie.

Amikor úgy dönt, hogy mégis leül és őszintén beszél, annak súlya van. Az a Vízöntő egy tudatos és jól megfontolt döntése. Egy lépés irányodba, amit nem azért tesz, mert neki kényelmes vagy jólesik, hanem mert tudja, hogy veled biztonságban van, és tudsz neki segíteni. Ha hajlandó beengedni a hétpecséttel zárt világába, az azt jelenti, hogy kitüntetett helyet foglalsz el az életében. De vigyázz! Ha eljátszod a bizalmát, több esélyt nem kapsz tőle.

Szűz csillagjegy

A Szűz egy praktikus csillagjegy, aki szereti a kereteket és a rendet. Mindent próbál a leghatékonyabban és legegyszerűbben megoldani az esze segítségével, mivel a kényelem fontos számára. De ha van valami, amiben ezt képtelen megtalálni, az biztosan az érzelmek kifejezésének terepe. Mindent megold, csak közben ne kelljen beszélnie arról, hogy mi zajlik benne.

Nem osztja meg az érzéseit és félelmeit, mert nem hiszi, hogy bárki igazán megértené, vagy tudna neki újat mondani. Így ha előtted mégis megnyílik, az hatalmas dolog. Arra ne számíts, hogy könnybe lábad a szemed a vallomásaitól, de ha elejt egy-két fájóan őszinte mondatot, már nyert ügyed van nála. A horoszkóp szerint ez azt jelenti, hogy bízik benned – és ez nála ritka kiváltságnak számít.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió tele van érzelemmel – épp ezért egy könnyen sebezhető lélek. Nem csoda, hogy kevés ember előtt hajlandó csak leengedni erős, fekete pajzsát. Nagyon ügyel arra, hogy kontroll alatt tartsa mindazt, amit láttatni enged magából a világnak. Sok tévhittel ellentétben nem érzéketlen. Pont arról van szó, hogy könnyen túlcsordul benne minden negatív és pozitív érzelem.

Ha az életedben van egy Skorpió, aki beavat az érzelmi világába, biztosan tudod, hogy ezek sosem könnyed beszélgetések. Mélyek, intenzívek és minden alkalommal teljesen őszinték. De tudnod kell, hogy ritkaságszámba mennek! Nem akárkivel osztják meg ezeket a gondolataikat. Kell hozzá lojalitás, kellő érzékenység és empátia is. Ha valaki idáig eljut náluk, az a horoszkóp szerint már nemcsak egy egyszerű barát, ő egy szövetséges.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
