Azt kívánod, bárcsak sosem kezdtél volna velük – Ők a horoszkóp lehető legrosszabb exei

Már azt hitted, itt a vége, amikor újra felbukkannak. A horoszkóp előre figyelmeztet, hogy ha ezekkel a csillagjegyekkel kezdesz, ne számíts békés lezárásra. Náluk nem létezik olyan, hogy közös megegyezés vagy szeretetteljes búcsú.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akivel valódi pokol egy szakítás.

Egyes csillagjegyek nehezebben engedik el a párkapcsolatukat, mint mások.

Mások a büszkeségük miatt vesznek revansot rajtad.

Egy csillagjegy pedig barátság címszó alatt maradna az életed része.

Horoszkóp: belőlük lesznek a legrosszabb exek

Bika ex

Aki egy Bikával tervez szakítani, az egy jó hosszú tárgyalási sorozatra számíthat inkább, mint egy érzelmes búcsúra. Ez a csillagjegy gyűlöli a változásokat – főleg az ilyen nagyságrendűeket. A Bika jegy számára a párkapcsolat jelenti a stabilitást és az érzelmi biztonságot – még akkor is, ha már rég nem működtök benne megfelelően.

Ha te mondod ki a végszót, számíts rá, hogy a Bika valószínűleg úgy fog majd viselkedni, mintha az égvilágon semmi sem történt volna: üzenetekkel bombáz, ajándékokkal lep el, és valahogy, valamilyen véletlen folytán mindig sikerül összetalálkoznotok egy-egy eseményen. De a legrosszabb az egészben nem az, hogy nem tudod majd levakarni magadról, hanem hogy egy idő után te is kételkedni kezdesz abban, vajon jó döntést hoztál-e.

Oroszlán ex

Az Oroszlánnal való szakítás sem sorolható a klasszikus romantikus elválások közé. Garantált, hogy az Oroszlán csillagjegy presztízscsatát csinál a kapcsolat lezárásából, ami meglepő lehet, hiszen a kapcsolat alatt biztosan nagyvonalú, lelkes és kompromisszumkész volt. Na de, ha egyszer vége, ha azt érezteted vele, hogy már nincs rá szükséged, készülj a leszámolásra, mert biztos, hogy mindent kizárólag a saját narratívája szerint fog rendezni. Egy pillanatra sem látod majd rajta a fájdalmat vagy a megbánást. Sőt! Továbblép, mielőtt kettőt pillantanál – legalábbis ezt mutatja feléd. Új kapcsolat, új fotók, új élet. Csak hogy biztosan „megnyerje a szakítást”.

Egy Oroszlán ex legfőbb fegyvere az önérzete. Nem azért akarja túltenni magát rajtad, mert már nem érdekled, hanem mert nem tudja elviselni, hogy te mondtad ki a végszót.