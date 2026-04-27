Azt kívánod, bárcsak sosem kezdtél volna velük – Ők a horoszkóp lehető legrosszabb exei

Már azt hitted, itt a vége, amikor újra felbukkannak. A horoszkóp előre figyelmeztet, hogy ha ezekkel a csillagjegyekkel kezdesz, ne számíts békés lezárásra. Náluk nem létezik olyan, hogy közös megegyezés vagy szeretetteljes búcsú.
Aki egy Bikával tervez szakítani, az egy jó hosszú tárgyalási sorozatra számíthat inkább, mint egy érzelmes búcsúra. Ez a csillagjegy gyűlöli a változásokat – főleg az ilyen nagyságrendűeket. A Bika jegy számára a párkapcsolat jelenti a stabilitást és az érzelmi biztonságot – még akkor is, ha már rég nem működtök benne megfelelően.
Ha te mondod ki a végszót, számíts rá, hogy a Bika valószínűleg úgy fog majd viselkedni, mintha az égvilágon semmi sem történt volna: üzenetekkel bombáz, ajándékokkal lep el, és valahogy, valamilyen véletlen folytán mindig sikerül összetalálkoznotok egy-egy eseményen. De a legrosszabb az egészben nem az, hogy nem tudod majd levakarni magadról, hanem hogy egy idő után te is kételkedni kezdesz abban, vajon jó döntést hoztál-e.
Az Oroszlánnal való szakítás sem sorolható a klasszikus romantikus elválások közé. Garantált, hogy az Oroszlán csillagjegy presztízscsatát csinál a kapcsolat lezárásából, ami meglepő lehet, hiszen a kapcsolat alatt biztosan nagyvonalú, lelkes és kompromisszumkész volt. Na de, ha egyszer vége, ha azt érezteted vele, hogy már nincs rá szükséged, készülj a leszámolásra, mert biztos, hogy mindent kizárólag a saját narratívája szerint fog rendezni. Egy pillanatra sem látod majd rajta a fájdalmat vagy a megbánást. Sőt! Továbblép, mielőtt kettőt pillantanál – legalábbis ezt mutatja feléd. Új kapcsolat, új fotók, új élet. Csak hogy biztosan „megnyerje a szakítást”.
Egy Oroszlán ex legfőbb fegyvere az önérzete. Nem azért akarja túltenni magát rajtad, mert már nem érdekled, hanem mert nem tudja elviselni, hogy te mondtad ki a végszót.
Egy Vízöntővel kapcsolatban lenni igazi kiváltság. Különleges kapcsolódás, ami a szakítás után talán még bizarrabbá válik, mivel ez a csillagjegy nem tűnik el csak úgy. Nehogy azt hidd, bármi egyszerűen megy vele. Imádja a rettegett mondatot, amit mindenki kerülni akar egy szakításnál:
Maradjunk barátok
– mondja, de csak akkor fog felbukkanni, amikor már épp továbblépnél. Akkor jönnek az érzelmes nosztalgiázások. Nem ígér neked semmit, de a horoszkóp szerint abban biztos lehetsz, hogy segít felidézni, milyen jó is, amikor egy Vízöntő figyel rád, törődik veled. Minimális érzelmi befektetéssel kúszik vissza az életedbe, de elhiheted, a hatása maximális hőfokon pörög majd.
