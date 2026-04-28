Barna hajú fiatal nő áll a horoszkópban használt zodiákus kör előtt.

Mindig is különcnek érezted magad? Lehet, hogy a legritkább csillagjegyek közé tartozol

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 10:45
Sokszor érzed úgy, hogy másként gondolkodsz, mint az átlag? Mindig kilógtál a sorból? Másként vélekedsz a világról? A horoszkóp most végre magyarázatot adhat: lehet, hogy te is a világ legritkább csillagjegyéhez tartozol.
Boncza Léda
A horoszkóp segíthet megfejteni egy régóta nem értett tapasztalatodat. Ha a te csillagjegyed is a legritkábbak közé tartozik, könnyen lehet, hogy az életben sokszor kívülállónak érezted magad. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy baj lenne veled. Most megmutatjuk, milyenek a legkülönlegesebb csillagjegyek képviselői!

A horoszkóp legritkább csillagjegye: belőlük van a legkevesebb a világon / Fotó: 123RF
  • A Vízöntő a legritkább csillagjegy.
  • A Kos és a Bak szintén a ritkább kategóriába tartozik.
  • Mindhárom jegy markáns személyiségjegyekkel bír.

Horoszkóp: ezekben a csillagjegyekben született a legkevesebb ember a világon

A legritkább csillagjegy: a Vízöntő

Ha statisztikailag nézzük a születési időpontokat, egyetlen csillagjegy különösen kilóg a többi közül: a Vízöntő. Január vége és február közepe között kevesebben születnek, mint az év más szakaszaiban, ezért ez a csillagjegy számít a legritkábbnak. Így nem meglepő az sem, hogy a Vízöntők fő tulajdonságaihoz az eredetiséget és a szabadságvágyat társítják. Köztudott, hogy nem szeretnek beállni a sorba, annál inkább vevők arra, hogy új utakat tapossanak ki maguknak. Gondolkodásuk sokszor előrébb jár, mint társaiké, ami egyszerre lehet a Vízöntők számára áldás és teher. Kapcsolataikban is furcsa ritmust követnek. Jól működnek együtt azokkal, akik intellektuálisan képesek inspirálni őket, de a túl szoros kötöttségeket a Nyilasok után ők viselik el a legnehezebben.

A Vízöntők nehezen besorolható személyiségek, mert nagyon érzékenyek, de igazi lázadók is egyben / Fotó: 123RF

A Kos csillagjegy

A horoszkóp ritkasági listájának második helyén a Kos áll. A csillagjegy képviselői március végétől április közepéig tartó időszakban születnek. Személyiségükben nehéz finom jegyeket felfedezni. A Kos csillagjegyűek impulzívak, energikusak és jellemző rájuk, hogy ösztönösen cselekszenek. Ők sem szeretik a szabályokat és az általánosítást. Azt végképp nem, ha irányítani próbálják őket. Vezetői hajlam, bátorság és versenyszellem jellemzi őket, de épp ezekből kifolyólag hajlamosak a türelmetlenségre. Kapcsolataikban a szenvedély dominál; olyan embereket keresnek maguk mellé, akik bírják a tempót és nem ijednek meg a Kosok légből kapott ötleteitől.

A Bak csillagjegy

A harmadik legritkább csillagjegy a Bak: időszaka december végétől január közepéig tart. Az ekkor születettek sokszor komolyabbnak tűnnek, mint kortársaik, és ez nem véletlen. Ambiciózus lelkek, kitartóak, és csak nagyon ritkán hagyják, hogy az érzelmeik befolyással legyenek rájuk. Sokszor már fiatalabb korban is a felelősség terhe húzza a vállukat. A maximalizmus és a kontroll iránti igény azonban szakadékot képezhet köztük és hosszú távú céljaik között. Kapcsolataikban a stabilitást keresik. A Bak csillagjegyűek számára a legnagyobb érték egy társban a hűség és a megbízhatóság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu