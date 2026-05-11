Exatlon Hungary: A Bajnokok már most konfliktusra készülnek

A mai napon kezdetét veszi az Exatlon Hungary utolsó hete. Az eddigiektől eltérően most senki sem számíthat a csapattársaira, mivel innentől egyénileg kell megküzdeniük a végső győzelemért. A Bajnokok már most felkészülnek a konfliktusokra, amik elmondásuk szerint elkerülhetetlenek. Az idő is szorítja a csapatokat, amiért nem lesz sok idő, hogy megszokják egymást a versenyzők.
Nem lesz időnk alkalmazkodni egymáshoz. Valami konfliktus biztos, hogy lesz, hogy valami valakinek nem fog tetszeni. Dehát itt vagyunk, aztán majd lerendezzük
– jegyezte meg a kétszeres magyar bajnok labdarúgó.
Két hónap versenyzés után most egy bázisban fog élni a két csapat, ami sok nehézséggel fog járni a piros csapat szerint. A Bajnokok hatalmas menetelése a múlt héten nagy esélyt ad nekik, hogy a mostani hetet is nagyszerűen kezdjék, azonban nem szabad elfelejteniük, hogy a Kihívóknál nem véletlen van kettővel több versenyző. Valkusz Máté, a Bajnokok játékosa is egyet értett Lacival, aki más problémára hívta fel csapattársai figyelmét.
Azt se felejtsük el, hogy nyilván két hete vannak a puritán részen és nagyon éhesek. Biztos rá fognak támadni a hűtőre és szerintem okosan sunyiskodnunk kell, hogy eldugdosunk kajákat. Nagyon kilesznek, ha nem jut majd nekik egyes dolgokból valami
– fedte fel a mestertervet a teniszező.
Ám az étel nemcsak Máténak jutott az eszébe, hanem Lacinak is, akit más probléma miatt zavar ez a kérdés. „Két hónapja vagyunk itt és eddig mindig főztem és segítettetek. Most majd biztos lesz olyan, hogy valakinek nem tetszik, vagy nem szereti” - jegyezte meg Lencse Laci. Máté szerint jobb lenne, ha mindkét csapat saját magára főzne, elkerülve ezzel a konfliktusokat.
Bár a nézőknek kis dolognak tűnhet az étel kérdése, ám a versenyzőknek igenis fontos ebbe is belegondolni. A verseny pedig továbbra sem áll meg, csupán mindenkinek a saját teljesítményére kell jobban figyelnie.
Ma 19:45-től pedig kiderül, hogy kik lesznek azok a versenyzők, akik elsőkként jutnak be a legjobb négy közé.
