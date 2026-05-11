Exatlon Hungary: A Bajnokok már most konfliktusra készülnek

Lencse László
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 17:00
Valkusz Máté
A Bajnokok hatalmasat küzdöttek a múlt héten, ami miatt továbbra is négyen várják az egyéni párharcokat. Az Exatlon Hungary utolsó hetében az eddigieknél is több konfliktusra számítanak Lencse Laciék.
A mai napon kezdetét veszi az Exatlon Hungary utolsó hete. Az eddigiektől eltérően most senki sem számíthat a csapattársaira, mivel innentől egyénileg kell megküzdeniük a végső győzelemért. A Bajnokok már most felkészülnek a konfliktusokra, amik elmondásuk szerint elkerülhetetlenek. Az idő is szorítja a csapatokat, amiért nem lesz sok idő, hogy megszokják egymást a versenyzők.

Exatlon Hungary 2026.03.06 Sajtótájékoztató Lencse László
Lencse Laci, az Exatlon 2026-os évadjának Bajnoka, aggódik a további konfliktusok miatt (Fotó: Tumbász Hédi)

Az Exatlon Hungary utolsó hete az eddigieknél is több izgalmat fog hozni

Nem lesz időnk alkalmazkodni egymáshoz. Valami konfliktus biztos, hogy lesz, hogy valami valakinek nem fog tetszeni. Dehát itt vagyunk, aztán majd lerendezzük

– jegyezte meg a kétszeres magyar bajnok labdarúgó.

Két hónap versenyzés után most egy bázisban fog élni a két csapat, ami sok nehézséggel fog járni a piros csapat szerint. A Bajnokok hatalmas menetelése a múlt héten nagy esélyt ad nekik, hogy a mostani hetet is nagyszerűen kezdjék, azonban nem szabad elfelejteniük, hogy a Kihívóknál nem véletlen van kettővel több versenyző. Valkusz Máté, a Bajnokok játékosa is egyet értett Lacival, aki más problémára hívta fel csapattársai figyelmét.

Exatlon Hungary 2026.03.06 Sajtótájékoztató Valkusz Máté
Valkusz Máté hihetetlen teljesítményt nyújtott a múlt héten, amivel sikerült elérni, hogy a Bajnokok ne fogyatkozzanak tovább (Fotó: Tumbász Hédi)

Valkusz Máté a kaja miatt aggódik

Azt se felejtsük el, hogy nyilván két hete vannak a puritán részen és nagyon éhesek. Biztos rá fognak támadni a hűtőre és szerintem okosan sunyiskodnunk kell, hogy eldugdosunk kajákat. Nagyon kilesznek, ha nem jut majd nekik egyes dolgokból valami

– fedte fel a mestertervet a teniszező.

Ám az étel nemcsak Máténak jutott az eszébe, hanem Lacinak is, akit más probléma miatt zavar ez a kérdés. Két hónapja vagyunk itt és eddig mindig főztem és segítettetek. Most majd biztos lesz olyan, hogy valakinek nem tetszik, vagy nem szereti- jegyezte meg Lencse Laci. Máté szerint jobb lenne, ha mindkét csapat saját magára főzne, elkerülve ezzel a konfliktusokat.

Bár a nézőknek kis dolognak tűnhet az étel kérdése, ám a versenyzőknek igenis fontos ebbe is belegondolni. A verseny pedig továbbra sem áll meg, csupán mindenkinek a saját teljesítményére kell jobban figyelnie.

Ma 19:45-től pedig kiderül, hogy kik lesznek azok a versenyzők, akik elsőkként jutnak be a legjobb négy közé.

 

