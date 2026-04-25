Vigyázz velük: ez a 3 csillagjegy szakítás után sem fog leszállni rólad

A horoszkóp alapján ezek a csillagjegyek hadilábon állnak azzal, hogy lezárjanak egy kapcsolatot. Nem tudják felfogni, vagy épp nem akarják elfogadni, hogy tényleg vége. Készülj az exek háborújára, mert ők bizony nem értenek a szép szóból!

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki a szakítás után sem hagy békén

Fotó: 123RF

Mindenki máshogy dolgozza fel a szakítást.

Egyeseknek nehezére esik elfogadni a visszautasítást.

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy kiemelkedően rosszul teljesít a múlt elengedésében.

Ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki a legrosszabb exek

Bika csillagjegy

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Bika nem kedveli a változást. Ő a stabilitás csillagjegye, ezért számára egy szakítás sem egyik percről a másikra tudatosul. Neki ez egy hosszú, belső feszültségekkel és ellentmondásokkal járó folyamat, amely során nem veti meg az állandó üzenetküldéseket és a „véletlen” felbukkanásokat azokon a helyeken, amelyekről pontosan tudja, hogy sokat látogatod.

Ez a csillagjegy nem fog veszekedni veled vagy agresszívan könyörögni, hogy visszafogadd. Inkább úgy tesz, mintha a szakítás meg sem történt volna, mindaddig, amíg fel nem tudja fogni, hogy itt valamit tényleg le kell zárnia – és ez neki nem kevés időbe telik.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánnal egy szakítás után nem is azért nehéz a bírás, mert nem akar elengedni téged. Ő azt akarja visszaszerezni, amit a kapcsolat adott neki: figyelmet, visszaigazolást, rajongást. Neki egy visszautasítás jobban fáj, mint a többi csillagjegynek. Sérti az egóját, és ezért képtelen lezárni ezt a fejezetet az életében. A büszkesége miatt próbálja fenntartani a kapcsolatot.

Előfordulhat, hogy az Oroszlánt egy héttel a szakítás után már egy másik ember oldalán látod, de hidd el, ezzel még nincs vége az exek csatájának. Nem fogja hagyni, hogy ne ő nevessen a végén. Eléri, hogy észrevedd, és ha tudja, azt is, hogy újra akard őt.

Skorpió csillagjegy

Mivel a Skorpió erősen kötődik, az elszakadás nem az erőssége. Ha valakit igazán közel engedett magához, nem tud egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnni az életéből. Neki a kapcsolat vége nem ott van, ahol kimondjátok, hogy vége.