Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy kétszer házasodik – és a második lesz az igazi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 18:45
Sokaknak az első frigy csak tanulópénz. A horoszkóp szerint három csillagjegy szülöttei a második házasságukban lelnek rá az igazi lelki társukra. Vajon te is köztük vagy?
Boncza Léda
  • A horoszkóp szerint 3 csillagjegy kétszer házasodik.
  • Számukra az első kapcsolat inkább csak tapasztalatszerzés.
  • A második alkalommal már mélyebb érzelmek és tudatosabb döntések várnak rájuk.

Sajnos nem minden szerelem tart örökké, de ez három csillagjegynek nem jelent problémát, sőt! A horoszkóp alapján ők az első kapcsolatukban nem kapják meg azt az érzelmi támogatást és szenvedélyt, amit megérdemelnek. Az a sorsuk, hogy a második házasságukban találjanak rá az igazi, eget rengető szerelemre. Mutatjuk, kik ők!

Boldog, fiatal pár a horoszkópban használt zodiákus kör mögött
A horoszkóp szerint három csillagjegy szülötte a második házasságában talál rá az igazi boldogságra.
Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy, aki a második házasságában találja meg a lelki társát

Bika csillagjegy

Egy Bika csillagjegyű személy számára a párkapcsolat alapkövét a stabilitás, biztonság és bizalom hármasa adja. Ha az első házasságában ezt nem kapja meg, előbb-utóbb betelik nála a pohár és elégedetlenkedni kezd. Mivel azonban a Bika rendkívül kitartó, sokáig próbálkozik a problémák megoldásával. Mindent megtesz, hogy fenntartsa a kapcsolatot, még akkor is, amikor már egyáltalán nem érzi benne jól magát.

Egy idő után azonban belátja, hogy a kapcsolat nem elégíti ki a vágyait és a szükségleteit, és többé nem lesz hajlandó kompromisszumot kötni. Ennek eredményeképp a második házassága már egy jóval átgondoltabb, ugyanakkor érzelmekkel fűtött döntésen alapul majd. Olyan társat talál, aki képes vele karöltve megteremteni egy olyan nyugodt és szeretetteljes otthont, amelyben hosszú távon is boldog lehet – ő és a társa is.

Mérleg csillagjegy

A Mérleg életében a párkapcsolat kiemelt helyet foglal el. Neki a mindennapokban alapszükséglet egy harmonikus és kölcsönös megértésen alapuló viszony. Ha a párjával folyamatossá válik a feszültség és sűrűsödnek a konfliktusok, abban a Mérleg szó szerint megfullad. Eleinte ugyan kerüli a veszekedéseket, és egy darabig megpróbál békét teremteni, de tudja, hogy ez sokáig nem fenntartható.

Ha ezt belátja és elfogadja, a második házasságában egy olyan partnerre lelhet, akivel a közös céljaik, vágyaik és érdeklődésük a legnehezebb időszakokon is keresztülvezeti őket.

Vízöntő csillagjegy

A Mérleggel ellentétben a Vízöntő életében inkább az önállóságon és a szabadságon van a fókusz, még akkor is, ha elköteleződik valaki mellett. Ezért ha a házasságában úgy érzi, a társa korlátozza őt, a Vízöntő szépen lassan eltávolodik tőle, mert úgy érzi, nem tud igazán önmaga lenni. Folyamatos kompromisszumra kényszerül a saját egyénisége rovására, amitől nemcsak a párjával, hanem önmagával szemben is ellenérzései támadnak.

Ha a kapcsolatának végül sikerül véget vetnie, egy újabb házasságban már nem hajlandó lemondani önmagáról. Egy olyan szerelemben lesz képes kibontakozni, amelyben elfogadják az egyediségét és megértik a szabadságvágyát. Ennek eredményeképp ő is jobban el fog tudni mélyülni a párkapcsolatban, amely így őszintébb és örökké tartó lesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu