Nehéz megszerezni, még nehezebb elfelejteni – Ezeken a csillagjegyeken soha teszed túl magad

Néhány emberért megéri küzdeni. Megszerezni őket eufórikus. A magasba repítik az érzelmeidet. Épp ezért lehet nagyot esni, amikor elhagynak. A horoszkóp szerint ezeken a csillagjegyeken a legnehezebb túllépni. Hiányuk egy örök heget hagy az összetört szíveden.

A horoszkóp szerint őket nehéz meghódítani, de még nehezebb elfelejteni, amikor véget ér a kapcsolat. Fotó: 123RF

Egyes csillagjegyek különösen nehezen hódíthatóak meg.

A vonzerejük mély és intenzív.

Hiányuk nem szűnik meg egykönnyen.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akin szinte lehetetlen továbblépni

Skorpió csillagjegy

A Skorpióval nem létezik olyan, hogy könnyebbik út. Ő nem fogja bárkinek odaadni a szívét, nem bízik akárkiben – és valahogy épp ez teszi őt ellenállhatatlanná. Amikor végre sikerül elérned, hogy megnyíljon, olyan érzelmeket élsz át vele, amiket még sosem tapasztalhattál korábban. A szerelem, a szenvedély, az intellektuális mélységek egyszerűen magukkal ragadnak.

Szakítás után csak egy végtelen fekete lyukat hagy maga után. Amikor elhagy, vele együtt eltűnik az a csodás érzés is, hogy valaki valójában látott, értett, szeretett téged. A horoszkóp szerint egy Skorpió csillagjegyű személyt nem azért nehéz elfelejteni, mert annyira tökéletes ő vagy a kapcsolat, inkább azért, mert annyira valódi és intenzív volt ő maga.

Halak csillagjegy

A Halak sosem ostromol vagy udvarol. Nem játszmázik. Csak jelen van, figyel és érez. Téged is, ezért pillanatok alatt úgy érzed, behálózott. Kapcsolódsz energiáihoz és vonzó, de nyugodt kisugárzásához. Ő azonban nem lép, mivel nincs rá szüksége. Neked kell meghódítanod.

Az elválás után a Halak hiánya valódi elvonási tüneteket produkálhat. Nemcsak a személye hiányzik, hanem a nyugalom és a finom energiák is, amik természetesen áradtak belőle. Valamint az a ritkán tapasztalható érzés, hogy van valaki, aki előtt egy pillanatra sem kell megjátszanod magad, mert pontosan tudja, milyen vagy, és ezzel együtt fogad el és ölel magához kérdések nélkül.

Bika csillagjegy

A Bika csillagjegyű személy egy kicsit kilóg a sorból. Az iránta érzett vágy nem olyan hirtelen és magával ragadó, mint a Halak vagy a Skorpió esetében. Megragadja a figyelmedet, ami lassan, fokozatosan kezd növekedni, míg el nem éri, hogy másra se vágyj, csak az ő közelségére. Egy Bikát azonban közel sem egyszerű levenni a lábáról. Itt bizonyítanod kell, hogy elhiggye, érdemes vagy a hűségére.