Nehéz megszerezni, még nehezebb elfelejteni – Ezeken a csillagjegyeken soha teszed túl magad

Néhány emberért megéri küzdeni. Megszerezni őket eufórikus. A magasba repítik az érzelmeidet. Épp ezért lehet nagyot esni, amikor elhagynak. A horoszkóp szerint ezeken a csillagjegyeken a legnehezebb túllépni. Hiányuk egy örök heget hagy az összetört szíveden.
A Skorpióval nem létezik olyan, hogy könnyebbik út. Ő nem fogja bárkinek odaadni a szívét, nem bízik akárkiben – és valahogy épp ez teszi őt ellenállhatatlanná. Amikor végre sikerül elérned, hogy megnyíljon, olyan érzelmeket élsz át vele, amiket még sosem tapasztalhattál korábban. A szerelem, a szenvedély, az intellektuális mélységek egyszerűen magukkal ragadnak.
Szakítás után csak egy végtelen fekete lyukat hagy maga után. Amikor elhagy, vele együtt eltűnik az a csodás érzés is, hogy valaki valójában látott, értett, szeretett téged. A horoszkóp szerint egy Skorpió csillagjegyű személyt nem azért nehéz elfelejteni, mert annyira tökéletes ő vagy a kapcsolat, inkább azért, mert annyira valódi és intenzív volt ő maga.
A Halak sosem ostromol vagy udvarol. Nem játszmázik. Csak jelen van, figyel és érez. Téged is, ezért pillanatok alatt úgy érzed, behálózott. Kapcsolódsz energiáihoz és vonzó, de nyugodt kisugárzásához. Ő azonban nem lép, mivel nincs rá szüksége. Neked kell meghódítanod.
Az elválás után a Halak hiánya valódi elvonási tüneteket produkálhat. Nemcsak a személye hiányzik, hanem a nyugalom és a finom energiák is, amik természetesen áradtak belőle. Valamint az a ritkán tapasztalható érzés, hogy van valaki, aki előtt egy pillanatra sem kell megjátszanod magad, mert pontosan tudja, milyen vagy, és ezzel együtt fogad el és ölel magához kérdések nélkül.
A Bika csillagjegyű személy egy kicsit kilóg a sorból. Az iránta érzett vágy nem olyan hirtelen és magával ragadó, mint a Halak vagy a Skorpió esetében. Megragadja a figyelmedet, ami lassan, fokozatosan kezd növekedni, míg el nem éri, hogy másra se vágyj, csak az ő közelségére. Egy Bikát azonban közel sem egyszerű levenni a lábáról. Itt bizonyítanod kell, hogy elhiggye, érdemes vagy a hűségére.
A horoszkóp szerint azonban, ha valakinek sikerül elküzdenie magát addig, a párkapcsolat egy Bikával felbecsülhetetlen. Ezért a végével a fájdalmak fájdalmát élheted át. Talán épp a szakítás után döbbensz rá, mit veszítettél vele: igaz szerelmet, őszinte kapcsolódást és egy olyan mély bizalmat, amelyre talán soha többet nem lesz lehetőséged.
