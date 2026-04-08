Szerelmespár egy horoszkópban használt zodiákus kör mögött.

Nehéz megszerezni, még nehezebb elfelejteni – Ezeken a csillagjegyeken soha teszed túl magad

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 11:30
Ha egymásba szerettetek, felejthetetlen időszak vár rád, ám amint véget ér a szerelem, komoly próbatétel következik. A horoszkóp szerint ezt a 3 csillagjegyet a legnehezebb meghódítani, és talán még nehezebb, ha el kell felejtened. Vajon a te párod is köztük van?
Boncza Léda
Néhány emberért megéri küzdeni. Megszerezni őket eufórikus. A magasba repítik az érzelmeidet. Épp ezért lehet nagyot esni, amikor elhagynak. A horoszkóp szerint ezeken a csillagjegyeken a legnehezebb túllépni. Hiányuk egy örök heget hagy az összetört szíveden.

Fotó: 123RF
  • Egyes csillagjegyek különösen nehezen hódíthatóak meg.
  • A vonzerejük mély és intenzív.
  • Hiányuk nem szűnik meg egykönnyen.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akin szinte lehetetlen továbblépni

Skorpió csillagjegy

A Skorpióval nem létezik olyan, hogy könnyebbik út. Ő nem fogja bárkinek odaadni a szívét, nem bízik akárkiben – és valahogy épp ez teszi őt ellenállhatatlanná. Amikor végre sikerül elérned, hogy megnyíljon, olyan érzelmeket élsz át vele, amiket még sosem tapasztalhattál korábban. A szerelem, a szenvedély, az intellektuális mélységek egyszerűen magukkal ragadnak.

Szakítás után csak egy végtelen fekete lyukat hagy maga után. Amikor elhagy, vele együtt eltűnik az a csodás érzés is, hogy valaki valójában látott, értett, szeretett téged. A horoszkóp szerint egy Skorpió csillagjegyű személyt nem azért nehéz elfelejteni, mert annyira tökéletes ő vagy a kapcsolat, inkább azért, mert annyira valódi és intenzív volt ő maga.

Halak csillagjegy

A Halak sosem ostromol vagy udvarol. Nem játszmázik. Csak jelen van, figyel és érez. Téged is, ezért pillanatok alatt úgy érzed, behálózott. Kapcsolódsz energiáihoz és vonzó, de nyugodt kisugárzásához. Ő azonban nem lép, mivel nincs rá szüksége. Neked kell meghódítanod.

Az elválás után a Halak hiánya valódi elvonási tüneteket produkálhat. Nemcsak a személye hiányzik, hanem a nyugalom és a finom energiák is, amik természetesen áradtak belőle. Valamint az a ritkán tapasztalható érzés, hogy van valaki, aki előtt egy pillanatra sem kell megjátszanod magad, mert pontosan tudja, milyen vagy, és ezzel együtt fogad el és ölel magához kérdések nélkül.

Bika csillagjegy

A Bika csillagjegyű személy egy kicsit kilóg a sorból. Az iránta érzett vágy nem olyan hirtelen és magával ragadó, mint a Halak vagy a Skorpió esetében. Megragadja a figyelmedet, ami lassan, fokozatosan kezd növekedni, míg el nem éri, hogy másra se vágyj, csak az ő közelségére. Egy Bikát azonban közel sem egyszerű levenni a lábáról. Itt bizonyítanod kell, hogy elhiggye, érdemes vagy a hűségére.

A horoszkóp szerint azonban, ha valakinek sikerül elküzdenie magát addig, a párkapcsolat egy Bikával felbecsülhetetlen. Ezért a végével a fájdalmak fájdalmát élheted át. Talán épp a szakítás után döbbensz rá, mit veszítettél vele: igaz szerelmet, őszinte kapcsolódást és egy olyan mély bizalmat, amelyre talán soha többet nem lesz lehetőséged.

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
