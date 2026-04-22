Képtelenség velük egyezségre jutni: nincs mese, ők a legmakacsabb csillagjegyek

Akadnak olyan csillagjegyek, akiknek lételemük, hogy egyensúlyt találjanak, míg mások mintha már az első pillanatban megmakacsolnák magukat. Most róluk lesz szó!
Kétségtelen, hogy horoszkópunk nem csak a legjobb tulajdonságainkat határozza meg, de bizony a legrosszabbakat is formálja. Épp ezért a csillagok arra is kihatással vannak, mennyire vagyunk kompromisszumkészek, illetve mennyire vagyunk hajlandóak engedni a saját álláspontunkból. Kétségtelen, hogy négy csillagjegynek e téren még van hová fejlődnie. Hogy kik is ők? Eláruljuk!
A következő négy csillagjegy számára a kompromisszum egyet jelent azzal, hogy feladják az elveiket. Nem veled akarnak kiszúrni, amikor nem hajlandóak engedni, azt egyszerűen saját maguk elárulásaként élnék meg.
E csillagjegy jól ismert arról, hogy megveti a konvenciókat, és szinte minden esetben egész más irányból közelíti meg a problémákat, mint a többség. A Vízöntők nem azért nem hajlandóak engedni, mert nem tudnak vagy nem akarnak: egyszerűen meg vannak arról győződve, hogy nekik van igazuk, az ő – kívülálló – nézőpontjuk a helyes. Épp ebből adódik, hogy sok esetben inkább teljesen egyedül maradnak a véleményükkel, mintsem kompromisszumot kössenek.
Az egyik legnagyobb akarattal rendelkező jegy elsősorban azért nem hajlandó kompromisszumot kötni, mert így védi saját magát. Ha ő egyszer valamilyen helyzetről véleményt alkotott, az a vélemény kőbe van vésve, semmilyen külső hatás nem változtatja meg. Ha túl erélyesen próbálkozol megváltoztatni a nézőpontjukat, egyszerűen fogják magukat, és teljesen kizárnak a világukból.
E jegyet a magabiztosság és a büszkeség hajtja. Számára a kompromisszum nem más, mint hogy beismeri: tévedett, netán másra, más véleményére is szüksége van. E Nap uralta, önmagát érinthetetlennek gondoló jegy számára mindez teljességgel elképzelhetetlen.
Talán sokaknak meglepő lehet, de a Bika a legmakacsabb csillagjegy mind közül. Ha ő egyszer elhatároz valamit, és megveti a lábát, akkor egy elmozdíthatatlan erővel találja szemben magát mindenki, aki meg akarja az általa kijelölt irányt változtatni. Ráadásul a jegy kitartásának köszönhetően garantáltan tovább bírja, mint az ellenfelei.
