Ez a 3 csillagjegy képtelen hűséges maradni – Vajon a te párod is köztük van?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 16:15
Számodra mit jelent a holtomiglan-holtodiglan? Csak mert a horoszkóp szerint vannak olyan csillagjegyek, akiknek nagyjából egy rémálommal ér fel a romantikus happy end – és ha peched van, könnyen lehet, hogy a te párod is közéjük tartozik.
Boncza Léda
Számukra a monogámia egyszerűen elképzelhetetlen. A horoszkóp szerint egyszerűen nem tudnak egyetlen ember mellett kitartani. Szoríts, hogy a te párod ne legyen a listán!

Ez a 3 csillagjegy képtelen örök hűséget fogadni a horoszkóp szerint.

  • A legtöbb ember az örök szerelemre vágyik.
  • Azonban ezek a csillagjegyek nehezen tudják elképzelni az életen át tartó elköteleződést.
  • Nem szeretik a korlátokat, bármilyen biztonságot vagy boldogságot is nyújtanak számukra.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki nem alkalmas egy monogám párkapcsolatra

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek számára a világ egyszerűen túl izgalmasnak tűnik ahhoz, hogy egyetlen örömteli pillanatnál leragadjon. Minden történetet meg akar ismerni, ezért lehet, hogy egy új kapcsolat elején még nagyon lelkes – sőt talán túl lelkes is –, de amint rutinszerűvé válnak a mindennapok, valami átkattan benne. Ráadásul úgy, hogy a párja nemcsak nem érti, de nem is veszi észre, hogy változás állt be a kapcsolatukban.

Az Ikrek viszont innentől kezdve elkezd unatkozni. Tele lesz kérdésekkel és kíváncsisággal. Észre sem veszi, de szinte eltűnik a kapcsolatból, mert folyamatosan új ingereket keres. Ha pedig nem kapja meg… hát előfordul, hogy más felé kezd kacsingatni.

Bika csillagjegy

Meglepő lehet ez a csillagjegy a listán, hiszen a Bika a stabilitás jegye. Ez így igaz; akkor érzi jól magát, ha hosszú távra tervezhet. Azonban, ha egy kis hiba kerül a gépezetbe, és úgy érzi, nem stimmel valami, válaszként nem próbál alkalmazkodni vagy megoldásokat keresni, helyette inkább bezárkózik.

Ha a Bika elszigeteli magát, többé nem hajlandó kompromisszumokra, nem enged a saját elképzeléseiből, hanem egyszerűen másfelé keresi az elképzelt ideált – és mindezt sokszor anélkül, hogy közölné szándékait párjával.

Halak csillagjegy

A Halak az igazi romantikus lélek, de épp ez az, ami megnehezíti számára, hogy a hűséges csillagjegyek közé tartozzon. Erős hajlama van idealizálni másokat, a párját is. Ha az illető pedig nem hozza az elvárt szintet, gyorsan kiábrándul álomvilágából, majd azonnal elmerül egy másikban: egy új érzésben, új lehetőségben, az ismeretlenben, ami szép álmokkal kecsegteti.

Ilyenkor a horoszkóp szerint a Halak nem is tudatosan távolodik, inkább mintha sodródna. Mivel pedig a konfliktuskerülésben is nagy mester, ahelyett, hogy próbálná megoldani a problémákat párjával, inkább lenyomja érzelmi kapcsolóját, és valaki más karjaiban keres vigasztalást.

