A 3 legmonogámabb csillagjegy: számukra nem létezik más, amíg melletted vannak

Az asztrológia alapján van 3 jegy, akik számára a hűség szónak valóban súlya van. Ők nem szórakoznak az érzéseiddel. Nem néznek félre. Nem játsszák el a bizalmadat. Nem csábulnak el – sőt, esélyt sem adnak rá, hogy bárki a közelükbe férkőzzön. A horoszkópban mutatjuk a hűséges hármas fogat tagjait!

A horoszkóp szerint ők hárman monogámiára születtek.

Ha választottak, ki is tartanak a döntésük mellett.

A hűség nem ugyanazt jelenti minden ember számára.

A horoszkóp szerint azonban ez a 3 jegy nagyon komolyan veszi az elköteleződést.

Horoszkóp: ez a 3 legmonogámabb csillagjegy

Szűz csillagjegy

Egy Szűzről elmondható, hogy nem szereti a felesleges bonyodalmakat és a drámát. Az ő életébe rendszer kell, különben felőrlődik. A rendszerbe pedig nem fér bele semmilyen titkolózás és zárt ajtók mögött történő viszony. Ha valaki mellett leteszi a voksát, az azért van, mert látja, hogy tökéletes párost alkothatnak most és később is. Ebbe pedig időt és energiát fektet, mert tudja, hogy megéri.

A Szűz számára a monogámia nem egy romantikus eszme, hanem egy logikus érvekkel alátámasztott döntés, ami mellett kitart, bármi is történjék. Talán nem ő a horoszkóp legérzelmesebb tagja, aki gyengéden zsonglőrködik, hogy kifejezze szeretetét a párja felé, de a hűsége megkérdőjelezhetetlen – ám ezt ki is kell érdemelni.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán talán szereti a figyelmet – főleg az ellenkező nemtől –, de egy párkapcsolatban más szabályok szerint játszik. Ott nem közönséget keres magának, hanem valakit, aki képes értékelni őt mindazért, amilyen ő valójában, és amiért ő maga is büszke magára.

Cserébe az Oroszlán is ugyanezt adja szíve választottjának. Ha pedig választott, nem szívesen osztozkodik; többé nem ő akar ragyogni, hanem azt akarja, hogy miatta ragyogjon az, akit szeret. Nem mintha nem lenne más választása, de egy szenvedélyesen hűséges csillagjegy, akinél az esély, hogy valaha meginogjon elköteleződésében, szinte egy a trillióhoz.

Bak csillagjegy

A Bak mindig a biztonságos útvonalat választja az érzelmekben is. Megfontoltságának köszönhetően mindig hosszú távra tervez, és eszerint választ. Ha egyszer elköteleződik, az bizony örökre szól. Neki egy párkapcsolat nem játék, nem legózás, hanem valódi építkezés. Stabil alapok, kiszámíthatóság és közös jövő a cél.