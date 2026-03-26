Ezek a használt tárgyak különleges energiát hordozhatnak – a póthajra nagyon figyelj oda

Ezek a használt tárgyak különleges energiát hordozhatnak – a póthajra nagyon figyelj oda

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:45
Egy turkálóból beszerzett ruha, egy örökölt ékszer, vagy egy valódi, emberi póthaj elsőre csak hétköznapi holminak tűnhet. A használt tárgyak energiája ugyanakkor magában hordozhatja az előző tulajdonosok érzelmi lenyomatait. Nem kell boszorkánynak lennünk ahhoz, hogy megérezzük: bizonyos dolgok kellemes érzéssel töltenek el, míg más tárgyak megmagyarázhatatlanul taszítanak.
Minden tárgy rezeg egy bizonyos energiaszinten – nemcsak a „misztikus”, hanem a teljesen hétköznapi dolgok is. Az ezoterikus tanok szerint a tárgyak képesek információkat tárolni, különösen az erős érzelmek szoktak „beleíródni” a használt holmikba. Alább bemutatjuk, hogy leggyakrabban mely alkalmatosságok veszik át a tulajdonosaik rezgéseit, és hogy a használt tárgyak energiája később hogyan befolyásolhatja a mi életünket.

Fiatal nő lilás színű pulóverben a kanapén ülve és azon elmélkedve, hogyan hat rá a tárgyak energiája
A különböző tárgyak energiája befolyásolhatja a mindennapjainkat, sőt a viselkedésünket is. A ruhák az egyik legerősebb energetikai hordozók.
Fotó: Antonio Guillem /   shutterstock

Miért különlegesek a használt tárgyak?

Az energiák bevésődése nemcsak akkor történik meg, ha valaki tartósan visel egy adott holmit, hanem akkor is, ha egy tárgy:

  • hosszú ideig erős kisugárzású személy közelében van;
  • a vele egy légtérben, helyiségben élők közt egyfajta „szivacsként” funkcionál;
  • intenzív érzelmi helyzetek „tanúja”.

Így egy tárgy – legyen az egy ruha, ékszer vagy akár egy plüssfigura – nemcsak egy egyszerű matéria, hanem egy komoly energetikai lenyomat „konzervdoboza” is lehet. Ez az energia lehet pozitív és támogató jellegű, de akár terhelő és káros is attól függően, milyen hatások érték korábban.

Így hat ránk a leggyakoribb használt tárgyak energiája

Ruhák – amelyeket szó szerint „magadra veszel”

A ruhák szinte a legerősebb energetikai hordozók, hiszen közvetlenül érintkeznek a testtel és az aurával. Egy ruhadarab átveheti a viselője hangulatát, érzelmeit, pláne ha azok tartósan jelen vannak. Megtarthatja továbbá egy adott életszakasz érzelmi lenyomatát, vagy ha speciális célra, alkalomra viselték, annak az eseménynek az emlékét – például egy gyászruha vagy esküvői ruha esetében. Ezért fordulhat elő, hogy egyes darabokban magabiztosabbnak, felszabadultabbnak érezzük magunkat, másokat viselve viszont feszültséget és kellemetlenséget tapasztalunk. Sokan kifejezetten olyan élményekről számolnak be, hogy egy-egy „turis” darab kifejezetten jó energiát hozott az életükbe.

Ékszerek – a személyes energiák legerősebb hordozói

A viselőjükkel különösen erős kapcsolatban állnak az ékszerek, hiszen hosszú ideig hordják azokat, és általában fontos érzelmi jelentéssel bírnak. Ezért egy használt ékszer hordozhat szeretetet, kötődést, de akár nehéz élethelyzetek lenyomatát is. Nem véletlen, hogy sok hagyományban az ékszereket rendszeresen tisztítják, és nem csupán azért, hogy szebben csillogjanak.

Plüssök és személyes tárgyak – csendes „emléktárolók”

A plüssök és kisebb személyes tárgyak gyakran a gyerekkorhoz, az otthonhoz, és a legbelsőbb titkokhoz, érzelmekhez kapcsolódnak. Mivel hosszú ideig vannak egy térben a tulajdonosukkal, erős érzelmi energiákat „szívhatnak magukba”. Ezért lehet az, hogy egy régi, használt plüssfigura közelsége megnyugtat minket és kellemes érzéseket áraszt, de az ellenkezője is előfordulhat: ha sok magányt és szomorúságot hordoz, inkább frusztráló és lehangoló hatással lehet ránk.

Különböző emléktárgyak, mint régi fényképek, egy nagyító, zsebóra és polaroidos fényképező
A különböző személyes tárgyak erős érzelmi energiákat hordozhatnak.
Fotó:  123RF

Emberi hajból készült póthaj – a legerősebb energetikai hordozók egyike

Az emberi hajból készült póthaj kapcsán a legtöbb spirituális, metafizikai és okkult irányzat teljes egyetértésben állítja: az emberi haj egy olyan organikus anyag, amely képes hosszú ideig megőrizni a gazdatest energetikai lenyomatát. Nem véletlen, hogy sok ezoterikus tan kifejezetten óvatosságra int az ismeretlen eredetű haj viselésével kapcsolatban. A póthaj tehát sosem egyszerű tárgy, hanem egy olyan speciális anyag, amely közvetlen kapcsolatot hozhat létre az előző „gazdájával”, valamint hordozhatja annak egyes tulajdonságait, személyiségjegyeit.

Milyen ezoterikus tapasztalatokról számoltak már be póthajat viselők?

A legtöbb, tartósan emberi póthajat hordó személy finom hangulatváltozásokról számolt be, egyesek pedig új szokások, reakciók felbukkanását említették: kedvelni kezdtek olyan dolgokat, amelyeket előtte soha, és az ízlésük terén is észlelhető változások történtek. Egyeseknél pozitív, láthatóan szerencsés időszak indult el, míg mások inkább „énidegen” érzéseket éltek meg furcsa, különös álmokkal és sugallatokkal tarkítva.

Habár ezek tudományosan nem bizonyított tények, hanem csak egyéni tapasztalatok és hiedelmek, azt mindenképpen jól szemléltetik, hogy a tárgyaknak és személyektől származó organikus anyagoknak feltételezhetően van egy sajátos energetikai minősége.

Így tisztítsd meg a használt tárgyakat, különösképpen a póthajat

Ha szeretnéd, hogy egy használt tárgy valóban a „tieddé” váljon, a technikai és energetikai tisztítás kulcsfontosságú.

  1. Első lépésként mindenképpen mosd le, mosd ki vízzel a tárgyat – ez fizikai és alapvető energetikai tisztítás is egyszerre. Ha teheted, és a tárgy anyaga bírja, használj sós vizet vagy sóval való bedörzsölést – a hagyományok szerint ez segít az esetleges negatív energiák elnyelésében.
  2. Ezt követően jöhet a füstölés zsályával, tömjénnel vagy Palo Santo fával, füstölőpálcával.
  3. Füstölést követően tedd ki a tárgyat a telihold fénye alá egy éjszakára, vagy pár órára a napra az anyag tűrőképessége alapján. 
  4. Végül fogd a kezedbe a tárgyat, és mondd ki hangosan vagy gondolatban: „Minden korábbi energia kioldódott, ez a tárgy mostantól az én energiámat hordozza.”

Póthaj esetében először alkalmazzunk kíméletes, de alapos hajmosást, majd lehetőség szerint természetes szárítást. Ezután kövessük sorban a fenti instrukciókat, hogy „leválasszuk” az előző viselő energialenyomatait a hajról.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu