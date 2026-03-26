Ezek a használt tárgyak különleges energiát hordozhatnak – a póthajra nagyon figyelj oda

Minden tárgy rezeg egy bizonyos energiaszinten – nemcsak a „misztikus”, hanem a teljesen hétköznapi dolgok is. Az ezoterikus tanok szerint a tárgyak képesek információkat tárolni, különösen az erős érzelmek szoktak „beleíródni” a használt holmikba. Alább bemutatjuk, hogy leggyakrabban mely alkalmatosságok veszik át a tulajdonosaik rezgéseit, és hogy a használt tárgyak energiája később hogyan befolyásolhatja a mi életünket.
Az energiák bevésődése nemcsak akkor történik meg, ha valaki tartósan visel egy adott holmit, hanem akkor is, ha egy tárgy:
Így egy tárgy – legyen az egy ruha, ékszer vagy akár egy plüssfigura – nemcsak egy egyszerű matéria, hanem egy komoly energetikai lenyomat „konzervdoboza” is lehet. Ez az energia lehet pozitív és támogató jellegű, de akár terhelő és káros is attól függően, milyen hatások érték korábban.
A ruhák szinte a legerősebb energetikai hordozók, hiszen közvetlenül érintkeznek a testtel és az aurával. Egy ruhadarab átveheti a viselője hangulatát, érzelmeit, pláne ha azok tartósan jelen vannak. Megtarthatja továbbá egy adott életszakasz érzelmi lenyomatát, vagy ha speciális célra, alkalomra viselték, annak az eseménynek az emlékét – például egy gyászruha vagy esküvői ruha esetében. Ezért fordulhat elő, hogy egyes darabokban magabiztosabbnak, felszabadultabbnak érezzük magunkat, másokat viselve viszont feszültséget és kellemetlenséget tapasztalunk. Sokan kifejezetten olyan élményekről számolnak be, hogy egy-egy „turis” darab kifejezetten jó energiát hozott az életükbe.
A viselőjükkel különösen erős kapcsolatban állnak az ékszerek, hiszen hosszú ideig hordják azokat, és általában fontos érzelmi jelentéssel bírnak. Ezért egy használt ékszer hordozhat szeretetet, kötődést, de akár nehéz élethelyzetek lenyomatát is. Nem véletlen, hogy sok hagyományban az ékszereket rendszeresen tisztítják, és nem csupán azért, hogy szebben csillogjanak.
A plüssök és kisebb személyes tárgyak gyakran a gyerekkorhoz, az otthonhoz, és a legbelsőbb titkokhoz, érzelmekhez kapcsolódnak. Mivel hosszú ideig vannak egy térben a tulajdonosukkal, erős érzelmi energiákat „szívhatnak magukba”. Ezért lehet az, hogy egy régi, használt plüssfigura közelsége megnyugtat minket és kellemes érzéseket áraszt, de az ellenkezője is előfordulhat: ha sok magányt és szomorúságot hordoz, inkább frusztráló és lehangoló hatással lehet ránk.
Az emberi hajból készült póthaj kapcsán a legtöbb spirituális, metafizikai és okkult irányzat teljes egyetértésben állítja: az emberi haj egy olyan organikus anyag, amely képes hosszú ideig megőrizni a gazdatest energetikai lenyomatát. Nem véletlen, hogy sok ezoterikus tan kifejezetten óvatosságra int az ismeretlen eredetű haj viselésével kapcsolatban. A póthaj tehát sosem egyszerű tárgy, hanem egy olyan speciális anyag, amely közvetlen kapcsolatot hozhat létre az előző „gazdájával”, valamint hordozhatja annak egyes tulajdonságait, személyiségjegyeit.
A legtöbb, tartósan emberi póthajat hordó személy finom hangulatváltozásokról számolt be, egyesek pedig új szokások, reakciók felbukkanását említették: kedvelni kezdtek olyan dolgokat, amelyeket előtte soha, és az ízlésük terén is észlelhető változások történtek. Egyeseknél pozitív, láthatóan szerencsés időszak indult el, míg mások inkább „énidegen” érzéseket éltek meg furcsa, különös álmokkal és sugallatokkal tarkítva.
Habár ezek tudományosan nem bizonyított tények, hanem csak egyéni tapasztalatok és hiedelmek, azt mindenképpen jól szemléltetik, hogy a tárgyaknak és személyektől származó organikus anyagoknak feltételezhetően van egy sajátos energetikai minősége.
Ha szeretnéd, hogy egy használt tárgy valóban a „tieddé” váljon, a technikai és energetikai tisztítás kulcsfontosságú.
Póthaj esetében először alkalmazzunk kíméletes, de alapos hajmosást, majd lehetőség szerint természetes szárítást. Ezután kövessük sorban a fenti instrukciókat, hogy „leválasszuk” az előző viselő energialenyomatait a hajról.
