Ezek a használt tárgyak különleges energiát hordozhatnak – a póthajra nagyon figyelj oda

Minden tárgy rezeg egy bizonyos energiaszinten – nemcsak a „misztikus”, hanem a teljesen hétköznapi dolgok is. Az ezoterikus tanok szerint a tárgyak képesek információkat tárolni, különösen az erős érzelmek szoktak „beleíródni” a használt holmikba. Alább bemutatjuk, hogy leggyakrabban mely alkalmatosságok veszik át a tulajdonosaik rezgéseit, és hogy a használt tárgyak energiája később hogyan befolyásolhatja a mi életünket.

A különböző tárgyak energiája befolyásolhatja a mindennapjainkat, sőt a viselkedésünket is. A ruhák az egyik legerősebb energetikai hordozók.

Miért különlegesek a használt tárgyak?

Az energiák bevésődése nemcsak akkor történik meg, ha valaki tartósan visel egy adott holmit, hanem akkor is, ha egy tárgy:

hosszú ideig erős kisugárzású személy közelében van;

a vele egy légtérben, helyiségben élők közt egyfajta „szivacsként” funkcionál;

intenzív érzelmi helyzetek „tanúja”.

Így egy tárgy – legyen az egy ruha, ékszer vagy akár egy plüssfigura – nemcsak egy egyszerű matéria, hanem egy komoly energetikai lenyomat „konzervdoboza” is lehet. Ez az energia lehet pozitív és támogató jellegű, de akár terhelő és káros is attól függően, milyen hatások érték korábban.

Így hat ránk a leggyakoribb használt tárgyak energiája

Ruhák – amelyeket szó szerint „magadra veszel”

A ruhák szinte a legerősebb energetikai hordozók, hiszen közvetlenül érintkeznek a testtel és az aurával. Egy ruhadarab átveheti a viselője hangulatát, érzelmeit, pláne ha azok tartósan jelen vannak. Megtarthatja továbbá egy adott életszakasz érzelmi lenyomatát, vagy ha speciális célra, alkalomra viselték, annak az eseménynek az emlékét – például egy gyászruha vagy esküvői ruha esetében. Ezért fordulhat elő, hogy egyes darabokban magabiztosabbnak, felszabadultabbnak érezzük magunkat, másokat viselve viszont feszültséget és kellemetlenséget tapasztalunk. Sokan kifejezetten olyan élményekről számolnak be, hogy egy-egy „turis” darab kifejezetten jó energiát hozott az életükbe.

Ékszerek – a személyes energiák legerősebb hordozói

A viselőjükkel különösen erős kapcsolatban állnak az ékszerek, hiszen hosszú ideig hordják azokat, és általában fontos érzelmi jelentéssel bírnak. Ezért egy használt ékszer hordozhat szeretetet, kötődést, de akár nehéz élethelyzetek lenyomatát is. Nem véletlen, hogy sok hagyományban az ékszereket rendszeresen tisztítják, és nem csupán azért, hogy szebben csillogjanak.