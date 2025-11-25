Szegénységet hoznak ezek a tárgyak: a feng shui szerint meg kell szabadulni tőlük

Az otthonunk dekorációja energetikailag is befolyásolhatja mindennapjainkat. A keleti filozófiák, különösen a feng shui tanításai szerint bizonyos figurák és szobrocskák képesek negatív energiákat gyűjteni és közvetíteni, ami anyagi problémákhoz, családi konfliktusokhoz, sőt egészségügyi gondokhoz is vezethetnek. Mielőtt új dísztárgyakat választanánk vagy átgondolnánk a lakásunk jelenlegi berendezését, érdemes alaposan megismerni, hogy mely figurák mozgatnak meg negatív energiákat.

A legveszélyesebb díszek a feng shui szerint az agresszív ragadozókat ábrázoló figurák.

Fotó: NIKOM SUNSOPA / 123RF

Bizonyos otthoni figurák negatív energiákat és balszerencsét hoznak.

A sérült dísztárgyak különösen veszélyesek lehetnek a lakás energetikájára nézve.

Bizonyos figurák támogatják a jólétet, boldogságot és családi harmóniát, ezekkel érdemes díszíteni az otthonunkat.

Melyek a balszerencsét és szegénységet hozó figurák a feng shui szerint?

Az egyik legveszélyesebb otthoni dísznek számítanak a feng shui szerint az agresszív ragadozókat ábrázoló figurák, például tigrisek, oroszlánok, farkasok vagy kígyók. Ezek olyan romboló energiával rendelkeznek, amely felkavaró hatással lehet a család nyugalmára, különösen a hálószobában vagy a nappaliban. Ezek a feszültségek, veszekedések és érzelmi zavarok kialakulásának egyik gyakori forrásai. A sérült, törött tárgyak szimbolikusan és energetikailag is veszélyeztetik az otthon nyugalmát. A feng shui szerint a boldogság és az anyagi jólét elszivárog az ilyen sérüléseken keresztül, ezért ezeket érdemes megjavítani vagy azonnal kidobni. A kerülendő dekorációs elemek közé tartoznak a ragadozó madarak is, főleg ha agresszív megjelenésűek vagy kitömött példányok, mert ezek a halál és a stagnálás energiáit hordozzák. A magányt szimbolizáló képek vagy egyedülálló figurák, például magányos női alakok, a kapcsolatok megromlását és az egyedüllétet erősítik. A túlságosan éles szögletes szobrok vagy absztrakt, rendezetlen formák rossz hatással vannak a lakókra: fejfájás, idegesség, és akár családi perpatvarok forrásai lehetnek. Különösen veszélyesek a halálra, pusztulásra utaló képek és szobrok, például temetők vagy romos épületek ábrázolásai, melyek depresszív légkört teremtenek. Az üres vagy rakomány nélküli hajókat ábrázoló képeket is érdemes kerülni, mert a hagyomány szerint ezek pénzügyi veszteséget és általános balszerencsét vonzanak. Ehelyett ajánlott vitorlás hajókat vagy azokat ábrázoló képeket, festményeket elhelyezni, mert azok a gazdagságot és sikert szimbolizálják.

Mire cseréljük a negatív energiát hordozó tárgyakat?

Szerencsére vannak olyan figurák, amelyek pozitív energiát hoznak az otthonunkba. A párban álló díszek, például szerelmespárok, galambok vagy delfinek, erősítik a szeretetet és a családi békét. Az elefánt felemelt ormánnyal a bölcsesség, siker és anyagi stabilitás jelképe.