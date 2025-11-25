Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szegénységet hoznak ezek a tárgyak: a feng shui szerint meg kell szabadulni tőlük

feng shui
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 12:15
mágiadísztárgyakbalszerencseszegénység
Bizonyos tárgyak balszerencsét és szegénységet hoznak az életünkbe. Mutatjuk mi az, amit mindenképpen dobj ki a feng shui ajánlása szerint.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Az otthonunk dekorációja energetikailag is befolyásolhatja mindennapjainkat. A keleti filozófiák, különösen a feng shui tanításai szerint bizonyos figurák és szobrocskák képesek negatív energiákat gyűjteni és közvetíteni, ami anyagi problémákhoz, családi konfliktusokhoz, sőt egészségügyi gondokhoz is vezethetnek. Mielőtt új dísztárgyakat választanánk vagy átgondolnánk a lakásunk jelenlegi berendezését, érdemes alaposan megismerni, hogy mely figurák mozgatnak meg negatív energiákat.

A feng shui szerint békétlenséget hozó tigris figurák
A legveszélyesebb díszek a feng shui szerint az agresszív ragadozókat ábrázoló figurák.
Fotó: NIKOM SUNSOPA / 123RF
  • Bizonyos otthoni figurák negatív energiákat és balszerencsét hoznak.
  • A sérült dísztárgyak különösen veszélyesek lehetnek a lakás energetikájára nézve.
  • Bizonyos figurák támogatják a jólétet, boldogságot és családi harmóniát, ezekkel érdemes díszíteni az otthonunkat.

Melyek a balszerencsét és szegénységet hozó figurák a feng shui szerint?

  1. Az egyik legveszélyesebb otthoni dísznek számítanak a feng shui szerint az agresszív ragadozókat ábrázoló figurák, például tigrisek, oroszlánok, farkasok vagy kígyók. Ezek olyan romboló energiával rendelkeznek, amely felkavaró hatással lehet a család nyugalmára, különösen a hálószobában vagy a nappaliban. Ezek a feszültségek, veszekedések és érzelmi zavarok kialakulásának egyik gyakori forrásai.
  2. A sérült, törött tárgyak szimbolikusan és energetikailag is veszélyeztetik az otthon nyugalmát. A feng shui szerint a boldogság és az anyagi jólét elszivárog az ilyen sérüléseken keresztül, ezért ezeket érdemes megjavítani vagy azonnal kidobni.
  3. A kerülendő dekorációs elemek közé tartoznak a ragadozó madarak is, főleg ha agresszív megjelenésűek vagy kitömött példányok, mert ezek a halál és a stagnálás energiáit hordozzák. A magányt szimbolizáló képek vagy egyedülálló figurák, például magányos női alakok, a kapcsolatok megromlását és az egyedüllétet erősítik.
  4. A túlságosan éles szögletes szobrok vagy absztrakt, rendezetlen formák rossz hatással vannak a lakókra: fejfájás, idegesség, és akár családi perpatvarok forrásai lehetnek. Különösen veszélyesek a halálra, pusztulásra utaló képek és szobrok, például temetők vagy romos épületek ábrázolásai, melyek depresszív légkört teremtenek.
  5. Az üres vagy rakomány nélküli hajókat ábrázoló képeket is érdemes kerülni, mert a hagyomány szerint ezek pénzügyi veszteséget és általános balszerencsét vonzanak. Ehelyett ajánlott vitorlás hajókat vagy azokat ábrázoló képeket, festményeket elhelyezni, mert azok a gazdagságot és sikert szimbolizálják.

Mire cseréljük a negatív energiát hordozó tárgyakat?

Szerencsére vannak olyan figurák, amelyek pozitív energiát hoznak az otthonunkba. A párban álló díszek, például szerelmespárok, galambok vagy delfinek, erősítik a szeretetet és a családi békét. Az elefánt felemelt ormánnyal a bölcsesség, siker és anyagi stabilitás jelképe.

Boldogságot sugároznak továbbá a mosolygós, vidám emberi alakok, és a patkó, amelyet gyakran az ajtó fölé akasztanak, hogy távol tartsa a balszerencsét. 

Madárpár kőből
A páros figurák erősítik a szeretetet.
Fotó: 123RF

Lakásdíszítési tanácsok a feng shui szerint

Mindig válassz természetes anyagokból készült dekorációkat és ügyelj arra, hogy azok ép állapotúak legyenek és jó érzéseket keltsenek benned. Kerüld azokat a tárgyakat, amelyeket olyan embertől kaptál ajándékba, akivel rossz a kapcsolatod, mert azok energetikailag is megterhelik az otthonod.

Ezek a feng shui tippek is érdekelhetnek:

 

