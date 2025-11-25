Szegénységet hoznak ezek a tárgyak: a feng shui szerint meg kell szabadulni tőlük

Az otthonunk dekorációja energetikailag is befolyásolhatja mindennapjainkat. A keleti filozófiák, különösen a feng shui tanításai szerint bizonyos figurák és szobrocskák képesek negatív energiákat gyűjteni és közvetíteni, ami anyagi problémákhoz, családi konfliktusokhoz, sőt egészségügyi gondokhoz is vezethetnek. Mielőtt új dísztárgyakat választanánk vagy átgondolnánk a lakásunk jelenlegi berendezését, érdemes alaposan megismerni, hogy mely figurák mozgatnak meg negatív energiákat.
Szerencsére vannak olyan figurák, amelyek pozitív energiát hoznak az otthonunkba. A párban álló díszek, például szerelmespárok, galambok vagy delfinek, erősítik a szeretetet és a családi békét. Az elefánt felemelt ormánnyal a bölcsesség, siker és anyagi stabilitás jelképe.
Boldogságot sugároznak továbbá a mosolygós, vidám emberi alakok, és a patkó, amelyet gyakran az ajtó fölé akasztanak, hogy távol tartsa a balszerencsét.
Mindig válassz természetes anyagokból készült dekorációkat és ügyelj arra, hogy azok ép állapotúak legyenek és jó érzéseket keltsenek benned. Kerüld azokat a tárgyakat, amelyeket olyan embertől kaptál ajándékba, akivel rossz a kapcsolatod, mert azok energetikailag is megterhelik az otthonod.
