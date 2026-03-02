Spórolj tízezreket! Így vásárolj márkás ruhát olcsón!

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 11:15
minőségkiárusítás
Aki vágyik a minőségre, stílusra, annak sokszor mélyen a zsebébe kell nyúlni. Pedig a minőségi, márkás ruha néhány trükkel kedvező áron is beszerezhető. Hogyan és hol lehet olcsón márkás, jó minőségű ruhát venni? Mutatjuk!

A tavasz beköszöntével sokan szeretnék felfrissíteni a ruhatárukat új, stílusos darabokkal. A márkás ruha sem feltétlenül drága, ha a megfelelő helyen keresgélsz, figyelsz az akciókra és a szezonváltási kedvezményekre. Ezúttal a Fanny magazin gyűjtötte össze a leghasznosabb tippeket, amikkel gyerekjáték lesz a márkás ruha vásárlása olcsón.

Téli kabát és márkás ruha vásárlása a következő szezonra
Tél végén érdemes beszerezni a következő szezonra a márkás ruha darabokat.
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • A szezonváltások idején érdemes figyelni az akciókat, mert ilyenkor a márkás ruhákat olcsóbban is megvásárolhatod.
  • Plusz kedvezményekhez juthatsz, ha feliratkozol a hírlevélre, és figyeled a közösségi oldalakat.
  • Vigyázz a túl olcsó ajánlatokkal, mert azok csalásra vagy hamis termékre utalhatnak.

Hogyan és hol lehet olcsón ruhát venni? - Tippek márkás ruha vásárlásához

Mikor van szezonváltás?

A legtöbb nagy márka februárban és augusztusban szabadul meg a szezonális készletektől, ezért érdemes ilyenkor figyelni a szezonzáró akciókat a plázákban, webshopokban. Sokszor akár 40-60%-kal olcsóbban juthatunk így prémium darabokhoz. Február végén, március elején, amikor érkezik a tavaszi kollekció, érdemes beszerezni a következő szezonra való télikabátot, csizmát, sálakat. Olyan darabokat válassz, melyek a következő szezonban is illeszkednek a divathoz: egyszínű csizmákat, egyszerű szabású kabátokat.

Kérd e-mailben

Sokan tartózkodnak a hírlevél-feliratkozástól, pedig érdemes a prémium márkáknál a listán lenni, sokszor ugyanis, ha kijön egy új kollekció, az első vásárláshoz akár 10-15%-os kedvezménykupont küldenek, amit vagy online, vagy az üzletekben érvényesíthetsz. Ha zavar a sok e-mail, beállíthatsz egy külön fiókot erre a célra, hogy ne a privát levelezésed váljon átláthatatlanná. Ha több márka hírlevelére is feliratkozol, azzal csak nyerhetsz.

Olcsóbbak a kifutók

Kedvezményes áron juthatsz prémium márkákhoz, ha időnként ellátogatsz outlet központokba, hiszen ezek a kifutó kollekciók gyűjtőhelyei. Tény, hogy itt nem a legfrissebb trendet tudod beszerezni, de időtálló, tartós alapdarabokért érdemes ide ellátogatni. Ezeken a helyeken is szoktak lenni nagyobb akciók, ezért érdemes figyelni a honlapjukat, a szórólapokat, mert sokszor a leárazott termékekre is adnak plusz kedvezményt.

Díjazzák a hűséget?

Egy törzsvásárlói vagy hűségkártya kiváltása nem tart semeddig, és sok nagyobb márka üzleteiben minden vásárláskor kapsz rá pontot. Emellett a regisztrált tagok gyakran egy nappal korábban férnek hozzá a leárazásokhoz; így nemcsak olcsón juthatsz hozzá a ruhákhoz, de bőségesen válogathatsz a legnépszerűbb méretekből, nem kell tartanod attól, hogy a darab, amit kinéztél, már nem kapható a kedvenc színedben, vagy a rád illő konfekcióméretben.

Pihentesd egy kicsit

Válogasd össze a webshopon, amit szeretnél megvenni, majd hagyd a termékeket a kosárban egy-két napig. Ne fizess, csak zárd be az oldalt! Sok webshop ilyenkor pár nap múlva küld egy emlékeztetőt, hogy vásárlásra ösztönözzön, és ilyenkor sokszor extra kedvezménykódokat adnak. Fontos, hogy rendelés előtt ellenőrizd a mérettáblázatot, és csak azt rendeld meg, amire tényleg szükséged van, mert az át nem vett csomag jogi következményekkel járhat.

Online ruharendelés méretek megállapítása
Rendelés előtt ellenőrizd a méreteidet, ezzel csökkentve a téves vásárlás kockázatát
Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 

Kövesd nyomon a közösségi médiát

Érdemes a kedvenc márkáid oldalát követni a közösségi oldalakon, mert gyakran a pár óráig tartó villámakciókat csak ott hirdetik meg. Figyeld a kedvenc influenszereid oldalát is, mivel gyakran szponzoráció keretében kedvezményes kuponkódot adnak a követőiknek, így a márkás ruha olcsón is beszerezhető. A legjobb, ha van olyan tartalomgyártó, akinek szereted a tartalmait, és állandó együttműködésben van valamelyik kedvelt márkával.

Gyanús, ha túl olcsó?

A hamisítók kreativitása határtalan, technikájuk is egyre inkább fejlődik, ezért nem könnyű első ránézésre felismerni, ha nem eredeti egy termék. A legtöbbször a ruhákat és a parfümöket hamisítják, de néhány trükk segíthet felismerni a hamisítványokat. Ha nem hivatalos márkaboltban vásárolsz, és egy termék túl olcsónak tűnik, érdemes óvatosnak lenni, és összehasonlítani más üzletekben látott árakkal.

Internetes csalások terjednek

Egyre gyakoribb, hogy a vásárlók a megrendelt termék helyett teljesen más árut kapnak kézhez. Az internetes csalás lényege, hogy a csomag ugyan megérkezik, de a tartalma nem egyezik a rendeléssel, ezért sokan csak később veszik észre, hogy átverték őket.

Minőség a turkálóban

Turizz okosan, és keress olyan használtruha-üzleteket, ahol nem bálázott, hanem válogatott, darabáras ruhákat árulnak; ezek gyakran kifejezetten a minőségi darabokra specializálódnak. Ha nem szeretnéd feleslegesen kidobni a pénzt az olcsó márkás ruhákra, a turkálókban is fontos odafigyelni néhány alapvető szempontra.

Hogyan érdemes hirdetni a használt ruhákat?

A szezonváltás nemcsak az üzletekben jellemző, hiszen magánemberek is gyakran tavasszal szabadulnak meg a téli, feleslegessé vált daraboktól, ezért érdemes ilyenkor jobban figyelni az online piacteret. A megunt márkás darabokat te is eladhatod, de fontos az óvatosság, mert a csalók gyakran vevőnek adják ki magukat. A biztonságos eladáshoz hirdess megbízható platformokon, ahol ellenőrizheted a vásárlót.

Ha kíváncsi vagy, hogyan vásárolhatsz ruhát tudatosan, nézd meg ezt a videót:

