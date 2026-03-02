Spórolj tízezreket! Így vásárolj márkás ruhát olcsón!

A tavasz beköszöntével sokan szeretnék felfrissíteni a ruhatárukat új, stílusos darabokkal. A márkás ruha sem feltétlenül drága, ha a megfelelő helyen keresgélsz, figyelsz az akciókra és a szezonváltási kedvezményekre. Ezúttal a Fanny magazin gyűjtötte össze a leghasznosabb tippeket, amikkel gyerekjáték lesz a márkás ruha vásárlása olcsón.

Tél végén érdemes beszerezni a következő szezonra a márkás ruha darabokat.

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A szezonváltások idején érdemes figyelni az akciókat, mert ilyenkor a márkás ruhákat olcsóbban is megvásárolhatod.

Plusz kedvezményekhez juthatsz, ha feliratkozol a hírlevélre, és figyeled a közösségi oldalakat.

Vigyázz a túl olcsó ajánlatokkal, mert azok csalásra vagy hamis termékre utalhatnak.

Hogyan és hol lehet olcsón ruhát venni? - Tippek márkás ruha vásárlásához

Mikor van szezonváltás?

A legtöbb nagy márka februárban és augusztusban szabadul meg a szezonális készletektől, ezért érdemes ilyenkor figyelni a szezonzáró akciókat a plázákban, webshopokban. Sokszor akár 40-60%-kal olcsóbban juthatunk így prémium darabokhoz. Február végén, március elején, amikor érkezik a tavaszi kollekció, érdemes beszerezni a következő szezonra való télikabátot, csizmát, sálakat. Olyan darabokat válassz, melyek a következő szezonban is illeszkednek a divathoz: egyszínű csizmákat, egyszerű szabású kabátokat.

Sokan tartózkodnak a hírlevél-feliratkozástól, pedig érdemes a prémium márkáknál a listán lenni, sokszor ugyanis, ha kijön egy új kollekció, az első vásárláshoz akár 10-15%-os kedvezménykupont küldenek, amit vagy online, vagy az üzletekben érvényesíthetsz. Ha zavar a sok e-mail, beállíthatsz egy külön fiókot erre a célra, hogy ne a privát levelezésed váljon átláthatatlanná. Ha több márka hírlevelére is feliratkozol, azzal csak nyerhetsz.

Olcsóbbak a kifutók

Kedvezményes áron juthatsz prémium márkákhoz, ha időnként ellátogatsz outlet központokba, hiszen ezek a kifutó kollekciók gyűjtőhelyei. Tény, hogy itt nem a legfrissebb trendet tudod beszerezni, de időtálló, tartós alapdarabokért érdemes ide ellátogatni. Ezeken a helyeken is szoktak lenni nagyobb akciók, ezért érdemes figyelni a honlapjukat, a szórólapokat, mert sokszor a leárazott termékekre is adnak plusz kedvezményt.