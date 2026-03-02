Spórolj tízezreket! Így vásárolj márkás ruhát olcsón!

A tavasz beköszöntével sokan szeretnék felfrissíteni a ruhatárukat új, stílusos darabokkal. A márkás ruha sem feltétlenül drága, ha a megfelelő helyen keresgélsz, figyelsz az akciókra és a szezonváltási kedvezményekre. Ezúttal a Fanny magazin gyűjtötte össze a leghasznosabb tippeket, amikkel gyerekjáték lesz a márkás ruha vásárlása olcsón.
A legtöbb nagy márka februárban és augusztusban szabadul meg a szezonális készletektől, ezért érdemes ilyenkor figyelni a szezonzáró akciókat a plázákban, webshopokban. Sokszor akár 40-60%-kal olcsóbban juthatunk így prémium darabokhoz. Február végén, március elején, amikor érkezik a tavaszi kollekció, érdemes beszerezni a következő szezonra való télikabátot, csizmát, sálakat. Olyan darabokat válassz, melyek a következő szezonban is illeszkednek a divathoz: egyszínű csizmákat, egyszerű szabású kabátokat.
Sokan tartózkodnak a hírlevél-feliratkozástól, pedig érdemes a prémium márkáknál a listán lenni, sokszor ugyanis, ha kijön egy új kollekció, az első vásárláshoz akár 10-15%-os kedvezménykupont küldenek, amit vagy online, vagy az üzletekben érvényesíthetsz. Ha zavar a sok e-mail, beállíthatsz egy külön fiókot erre a célra, hogy ne a privát levelezésed váljon átláthatatlanná. Ha több márka hírlevelére is feliratkozol, azzal csak nyerhetsz.
Kedvezményes áron juthatsz prémium márkákhoz, ha időnként ellátogatsz outlet központokba, hiszen ezek a kifutó kollekciók gyűjtőhelyei. Tény, hogy itt nem a legfrissebb trendet tudod beszerezni, de időtálló, tartós alapdarabokért érdemes ide ellátogatni. Ezeken a helyeken is szoktak lenni nagyobb akciók, ezért érdemes figyelni a honlapjukat, a szórólapokat, mert sokszor a leárazott termékekre is adnak plusz kedvezményt.
Egy törzsvásárlói vagy hűségkártya kiváltása nem tart semeddig, és sok nagyobb márka üzleteiben minden vásárláskor kapsz rá pontot. Emellett a regisztrált tagok gyakran egy nappal korábban férnek hozzá a leárazásokhoz; így nemcsak olcsón juthatsz hozzá a ruhákhoz, de bőségesen válogathatsz a legnépszerűbb méretekből, nem kell tartanod attól, hogy a darab, amit kinéztél, már nem kapható a kedvenc színedben, vagy a rád illő konfekcióméretben.
Válogasd össze a webshopon, amit szeretnél megvenni, majd hagyd a termékeket a kosárban egy-két napig. Ne fizess, csak zárd be az oldalt! Sok webshop ilyenkor pár nap múlva küld egy emlékeztetőt, hogy vásárlásra ösztönözzön, és ilyenkor sokszor extra kedvezménykódokat adnak. Fontos, hogy rendelés előtt ellenőrizd a mérettáblázatot, és csak azt rendeld meg, amire tényleg szükséged van, mert az át nem vett csomag jogi következményekkel járhat.
Érdemes a kedvenc márkáid oldalát követni a közösségi oldalakon, mert gyakran a pár óráig tartó villámakciókat csak ott hirdetik meg. Figyeld a kedvenc influenszereid oldalát is, mivel gyakran szponzoráció keretében kedvezményes kuponkódot adnak a követőiknek, így a márkás ruha olcsón is beszerezhető. A legjobb, ha van olyan tartalomgyártó, akinek szereted a tartalmait, és állandó együttműködésben van valamelyik kedvelt márkával.
A hamisítók kreativitása határtalan, technikájuk is egyre inkább fejlődik, ezért nem könnyű első ránézésre felismerni, ha nem eredeti egy termék. A legtöbbször a ruhákat és a parfümöket hamisítják, de néhány trükk segíthet felismerni a hamisítványokat. Ha nem hivatalos márkaboltban vásárolsz, és egy termék túl olcsónak tűnik, érdemes óvatosnak lenni, és összehasonlítani más üzletekben látott árakkal.
Egyre gyakoribb, hogy a vásárlók a megrendelt termék helyett teljesen más árut kapnak kézhez. Az internetes csalás lényege, hogy a csomag ugyan megérkezik, de a tartalma nem egyezik a rendeléssel, ezért sokan csak később veszik észre, hogy átverték őket.
Turizz okosan, és keress olyan használtruha-üzleteket, ahol nem bálázott, hanem válogatott, darabáras ruhákat árulnak; ezek gyakran kifejezetten a minőségi darabokra specializálódnak. Ha nem szeretnéd feleslegesen kidobni a pénzt az olcsó márkás ruhákra, a turkálókban is fontos odafigyelni néhány alapvető szempontra.
A szezonváltás nemcsak az üzletekben jellemző, hiszen magánemberek is gyakran tavasszal szabadulnak meg a téli, feleslegessé vált daraboktól, ezért érdemes ilyenkor jobban figyelni az online piacteret. A megunt márkás darabokat te is eladhatod, de fontos az óvatosság, mert a csalók gyakran vevőnek adják ki magukat. A biztonságos eladáshoz hirdess megbízható platformokon, ahol ellenőrizheted a vásárlót.
Ha kíváncsi vagy, hogyan vásárolhatsz ruhát tudatosan, nézd meg ezt a videót:
