5 veszélyes ruhadarab, amelyet sose vegyél meg használtan

A second hand boltok és az online piacterek virágkorukat élik: rengetegen keresnek kincseket turiban vagy netes csoportokban. Nem csoda, hiszen a vintage darabok egyediek, sokszor jóval olcsóbbak, mint az új fast fashion cuccok, ráadásul a fenntarthatóság mellett is nagy érv szól. A környezetnek és a pénztárcának is kedvező, ha valaki másodkézből újítja fel a ruhatárát. Csakhogy több olyan használt ruha is akad, amely esetében az alacsony ár mögött komoly kockázatok rejtőzhetnek. A higiéniai, egészségügyi és tartóssági problémák olyan nagyok ezeknél a daraboknál, hogy sokkal jobban jársz, ha inkább újonnan szerzed be azokat. Mutatjuk az öt legveszélyesebb ruhadarabot, amelyet soha, semmilyen körülmények között ne vegyél meg használtan – hiába tűnnek elsőre jó vételnek.

A használt ruha sok esetben lehet jó választás, kivéve, ha fehérneműt vásárolsz. Azt mindenképpen újonnan vedd meg.

Fotó: Shutterstock

Használt ruha: 5 darab, amelyet sose vegyél turiból

1. Fehérneműk és fürdőruhák

Talán ez a legnyilvánvalóbb kategória, mégis sokan belefutnak abba a hibába, hogy újnak tűnő bugyit, melltartót vagy fürdőruhát vásárolnak. A baj ezzel az, hogy ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim területekkel. A baktériumok és gombák a legalaposabb mosás után is képesek megmaradni az anyagban. Egy bőrgyógyászok által végzett felmérés szerint a használt fehérnemű akár hepatitis B, C, vagy kellemetlen gombás fertőzések hordozója is lehet. Talán pár ezer forintot spórolsz, de sokkal többet kockáztatsz. Ez az a kategória, amelyet tekintve csak az új a biztonságos.

2. Melltartók, sportmelltartók és leggingszek

A másik tipikus csapda a testhez simuló, erősen igénybe vett ruhadarabok csoportja. Egy használt melltartó könnyen elveszíti a tartását, így nem nyújt megfelelő alátámasztást, ami hosszú távon akár hát- és nyakfájdalmat is okozhat. A sportmelltartók és edzőruhák pedig a folyamatos izzadás, nyújtás és mosás miatt gyorsan elhasználódnak. Ráadásul a szintetikus anyagok tökéletes táptalajai lehetnek a baktériumoknak, így egy használt darab viselése higiéniai kockázatot is rejt. A leggingsz és a harisnya hasonló okokból kerülendő: közvetlenül a bőrre simulnak, és fokozottan ki vannak téve a gombás fertőzéseknek.