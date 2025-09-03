5 veszélyes ruhadarab, amelyet sose vegyél meg használtan

A second hand boltok és az online piacterek virágkorukat élik: rengetegen keresnek kincseket turiban vagy netes csoportokban. Nem csoda, hiszen a vintage darabok egyediek, sokszor jóval olcsóbbak, mint az új fast fashion cuccok, ráadásul a fenntarthatóság mellett is nagy érv szól. A környezetnek és a pénztárcának is kedvező, ha valaki másodkézből újítja fel a ruhatárát. Csakhogy több olyan használt ruha is akad, amely esetében az alacsony ár mögött komoly kockázatok rejtőzhetnek. A higiéniai, egészségügyi és tartóssági problémák olyan nagyok ezeknél a daraboknál, hogy sokkal jobban jársz, ha inkább újonnan szerzed be azokat. Mutatjuk az öt legveszélyesebb ruhadarabot, amelyet soha, semmilyen körülmények között ne vegyél meg használtan – hiába tűnnek elsőre jó vételnek.
Talán ez a legnyilvánvalóbb kategória, mégis sokan belefutnak abba a hibába, hogy újnak tűnő bugyit, melltartót vagy fürdőruhát vásárolnak. A baj ezzel az, hogy ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim területekkel. A baktériumok és gombák a legalaposabb mosás után is képesek megmaradni az anyagban. Egy bőrgyógyászok által végzett felmérés szerint a használt fehérnemű akár hepatitis B, C, vagy kellemetlen gombás fertőzések hordozója is lehet. Talán pár ezer forintot spórolsz, de sokkal többet kockáztatsz. Ez az a kategória, amelyet tekintve csak az új a biztonságos.
A másik tipikus csapda a testhez simuló, erősen igénybe vett ruhadarabok csoportja. Egy használt melltartó könnyen elveszíti a tartását, így nem nyújt megfelelő alátámasztást, ami hosszú távon akár hát- és nyakfájdalmat is okozhat. A sportmelltartók és edzőruhák pedig a folyamatos izzadás, nyújtás és mosás miatt gyorsan elhasználódnak. Ráadásul a szintetikus anyagok tökéletes táptalajai lehetnek a baktériumoknak, így egy használt darab viselése higiéniai kockázatot is rejt. A leggingsz és a harisnya hasonló okokból kerülendő: közvetlenül a bőrre simulnak, és fokozottan ki vannak téve a gombás fertőzéseknek.
A cipők másodkézből csábítónak tűnhetnek – főleg a drágább márkás sportcipők. Csakhogy a lábbeli a használó lábformájához idomul, a talp és a bélés eldeformálódik. Ez azt jelenti, hogy ha te veszed fel, a lábad nem kapja meg a megfelelő alátámasztást, ami nemcsak kényelmetlen, hanem akár láb-, térd- vagy hátfájdalmat is okozhat. Emellett a cipők belsejében gyakran telepszenek meg gombák és baktériumok, amelyek kellemetlen szaghoz és fertőzésekhez vezethetnek. Egy jó futócipőt érdemes mindig újonnan, saját használatra megvenni – ebben tényleg ne alkudj meg.
A turikban gyakran találni bőr- vagy selyemkabátokat, elegáns alkalmi ruhákat, amelyek első ránézésre igazi fogásnak tűnnek. Csakhogy ezek az anyagok nehezen tisztíthatók, a bennük lévő atkák vagy paraziták pedig komoly problémát okozhatnak. A bőrruhák például könnyen bepenészednek, a szagukat pedig szinte lehetetlen eltüntetni. A kényes szövetekben ott maradhatnak az előző tulajdonos nyomai – legyen szó izzadságról, foltokról vagy akár fertőzésekről. Ha különleges alkalmi darabot keresel, sokszor jobb döntés egy outletben leárazva, de újonnan megvenni azt.
Sokan nem gondolnak rá, de a használt fejfedők szintén komoly kockázatot rejthetnek. A kalapok, sapkák közvetlenül érintkeznek a fejbőrrel és a hajjal, így tetvek, atkák vagy gombák is könnyen megmaradhatnak bennük. A bélésük tisztítása szinte lehetetlen, a kárpitozott, szivacsos anyag pedig különösen jó táptalajt ad a kórokozóknak. Nem beszélve arról, hogy a fejen lévő izzadság és faggyú gyorsan tönkreteszi a belső anyagot. Ha trendi kalapra vagy baseball sapkára vágysz, sokkal jobb, ha újat vásárolsz, inkább ne kockáztass.
