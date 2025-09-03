Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Barna hajú nő fekete használt ruhában

5 veszélyes ruhadarab, amelyet sose vegyél meg használtan

turkáló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 12:20
egészséghasznált ruhaveszély
Sokan szeretnek használtruha-boltban vásárolni, hiszen egyedi darabokra lelhetnek, ráadásul fillérekért. Az olcsó árak ellenére is nagy árat fizethetünk azonban, ha a használt ruha mellett döntünk – méghozzá az egészségünket. Mutatjuk, mely ruhadarabokkal érdemes vigyázni.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A second hand boltok és az online piacterek virágkorukat élik: rengetegen keresnek kincseket turiban vagy netes csoportokban. Nem csoda, hiszen a vintage darabok egyediek, sokszor jóval olcsóbbak, mint az új fast fashion cuccok, ráadásul a fenntarthatóság mellett is nagy érv szól. A környezetnek és a pénztárcának is kedvező, ha valaki másodkézből újítja fel a ruhatárát. Csakhogy több olyan használt ruha is akad, amely esetében az alacsony ár mögött komoly kockázatok rejtőzhetnek. A higiéniai, egészségügyi és tartóssági problémák olyan nagyok ezeknél a daraboknál, hogy sokkal jobban jársz, ha inkább újonnan szerzed be azokat. Mutatjuk az öt legveszélyesebb ruhadarabot, amelyet soha, semmilyen körülmények között ne vegyél meg használtan – hiába tűnnek elsőre jó vételnek.

használt ruha, fehérnemű, melltartó, fogas
A használt ruha sok esetben lehet jó választás, kivéve, ha fehérneműt vásárolsz. Azt mindenképpen újonnan vedd meg.
Fotó:  Shutterstock 

Használt ruha: 5 darab, amelyet sose vegyél turiból

1. Fehérneműk és fürdőruhák

Talán ez a legnyilvánvalóbb kategória, mégis sokan belefutnak abba a hibába, hogy újnak tűnő bugyit, melltartót vagy fürdőruhát vásárolnak. A baj ezzel az, hogy ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim területekkel. A baktériumok és gombák a legalaposabb mosás után is képesek megmaradni az anyagban. Egy bőrgyógyászok által végzett felmérés szerint a használt fehérnemű akár hepatitis B, C, vagy kellemetlen gombás fertőzések hordozója is lehet. Talán pár ezer forintot spórolsz, de sokkal többet kockáztatsz. Ez az a kategória, amelyet tekintve csak az új a biztonságos.

2. Melltartók, sportmelltartók és leggingszek

A másik tipikus csapda a testhez simuló, erősen igénybe vett ruhadarabok csoportja. Egy használt melltartó könnyen elveszíti a tartását, így nem nyújt megfelelő alátámasztást, ami hosszú távon akár hát- és nyakfájdalmat is okozhat. A sportmelltartók és edzőruhák pedig a folyamatos izzadás, nyújtás és mosás miatt gyorsan elhasználódnak. Ráadásul a szintetikus anyagok tökéletes táptalajai lehetnek a baktériumoknak, így egy használt darab viselése higiéniai kockázatot is rejt. A leggingsz és a harisnya hasonló okokból kerülendő: közvetlenül a bőrre simulnak, és fokozottan ki vannak téve a gombás fertőzéseknek.

3. Cipők, különösen sportcipők

A cipők másodkézből csábítónak tűnhetnek – főleg a drágább márkás sportcipők. Csakhogy a lábbeli a használó lábformájához idomul, a talp és a bélés eldeformálódik. Ez azt jelenti, hogy ha te veszed fel, a lábad nem kapja meg a megfelelő alátámasztást, ami nemcsak kényelmetlen, hanem akár láb-, térd- vagy hátfájdalmat is okozhat. Emellett a cipők belsejében gyakran telepszenek meg gombák és baktériumok, amelyek kellemetlen szaghoz és fertőzésekhez vezethetnek. Egy jó futócipőt érdemes mindig újonnan, saját használatra megvenni – ebben tényleg ne alkudj meg.

4. Nehezen tisztítható, kényes anyagú ruha

A turikban gyakran találni bőr- vagy selyemkabátokat, elegáns alkalmi ruhákat, amelyek első ránézésre igazi fogásnak tűnnek. Csakhogy ezek az anyagok nehezen tisztíthatók, a bennük lévő atkák vagy paraziták pedig komoly problémát okozhatnak. A bőrruhák például könnyen bepenészednek, a szagukat pedig szinte lehetetlen eltüntetni. A kényes szövetekben ott maradhatnak az előző tulajdonos nyomai – legyen szó izzadságról, foltokról vagy akár fertőzésekről. Ha különleges alkalmi darabot keresel, sokszor jobb döntés egy outletben leárazva, de újonnan megvenni azt.

5. Kalapok, sapkák és fejfedők

Sokan nem gondolnak rá, de a használt fejfedők szintén komoly kockázatot rejthetnek. A kalapok, sapkák közvetlenül érintkeznek a fejbőrrel és a hajjal, így tetvek, atkák vagy gombák is könnyen megmaradhatnak bennük. A bélésük tisztítása szinte lehetetlen, a kárpitozott, szivacsos anyag pedig különösen jó táptalajt ad a kórokozóknak. Nem beszélve arról, hogy a fejen lévő izzadság és faggyú gyorsan tönkreteszi a belső anyagot. Ha trendi kalapra vagy baseball sapkára vágysz, sokkal jobb, ha újat vásárolsz, inkább ne kockáztass.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu