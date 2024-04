Használt ruhák után böngészett a neten, így tudta meg, hogy a szerelme megcsalja

A Vinted second hand app már a magyarok számára sem ismeretlen. Sőt! Olyan erővel robbant be itthon, amire még a vállalat vezetői sem számítottak. A Vinted lényege, hogy ha megunjuk a jó állapotban lévő ruháinkat, feltöltünk róluk pár képet, és az adott régióban bárki megveheti. Így igazán jó minőségű, sok esetben márkás ruhák cserélnek gazdát apró pénzekért. Mivel tehát így igen olcsón lehet remek minőségű, márkás termékekhez jutni, nem csoda, hogy ez a nők egyik kedvenc applikációja. Egy angol hölgy azonban teljesen sokkot kapott, amikor vintedezés közben rajtakapta a kedvesét, hogy megcsalja.

Megdöbbent a Vinted láttán / A kép illusztráció

Egy angol hölgy éppen a Vintedet görgette, hogy új ruhák után nézzen, amikor furcsa dolgon akadt meg a szeme. Látta ugyanis, hogy egy felhasználó egy felsőt árul, és ebben természetesen semmi szokatlan nincs. Ami azonban megdöbbentette, hogy a kedvese hálószobájából készítették a képet a felsőről. A felszarvazott hölgy azonnal írt a felhasználónak, és rákérdezett a barátja nevére, puhatolózva, hogy ismeri-e. Erre a felsőt áruló lány így válaszolt: "Igen, csajszi, miért?". Erre megkérdezte, hogy ez a fotó az ő szobájában készült-e, és erre is igenlő választ kapott, és vissza is kérdezett, hogy talán ő is ismeri-e.

IGEN, ismerem, ő a barátom. Miért voltál egyáltalán az otthonában?

- kérdezte, mire az eladó megdöbbent.

Ekkor jött rá, hogy a fiúnak van barátnője. Azonban nem szabadkozott túlságosan, hanem csak ennyit felelt: "Akkor érdekel még a felső?". A megcsalt hölgy természetesen nagyon dühös volt, azt azonban nem tudni, hogy miképpen kérte számon szerelmét - írja a Mirror.