7+1 jele annak, hogy ideje elhagynod a mérgező munkahelyed

A legtöbben nem álmodoznak tökéletes munkahelyről, de van egy pont, amelyen túl már nem lehet tovább elviselni az egyre fokozódó kellemetlenségeket. Ha nap mint nap kimerülten, szorongva, vagy dühösen mész haza, könnyen lehet, hogy egy mérgező munkahelyi környezetben próbálsz helytállni. Ezt sokáig nehéz felismerni, mert olyan apró dolgokkal kezdődik, mint egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés, következetlen döntések, és tiszteletlen bánásmód. Ezek azonban idővel felhalmozódhatnak és hatással lehetnek az egészségedre is.

A mérgező munkahely megbetegíthet

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mit jelent az, hogy egy munkahely mérgező?

A toxikus munkahely nem csak arról szól, hogy néha stresszesek a napok vagy nehéz kijönni a főnököddel. Ez egy olyan légkört jelent, ahol a negatív viselkedés rendszeres és napi szintű. Amikor már nem érzed magad biztonságban, állandó a tiszteletlenség, a rossz kommunikáció és a hibáztatás. Ezek hosszú távon kiégéshez, depresszióhoz és testi tünetekhez vezethetnek.

Előfordulhat, hogy a vezetőség nem támogatja az alkalmazottakat, vagy nincs átláthatóság a döntéseikben. Gyakoriak a határátlépések, a passzív-agresszív kommunikáció, és az is, hogy a dolgozók nem mernek hibázni, mert attól tartanak, megalázzák vagy elküldik őket.

Gyakori, hogy egy alacsonyabb pozícióban dolgozó munkatárs egy megbeszélésen előáll egy remek ötlettel, amelyet senki sem vesz figyelembe. Aztán pár perccel később egy másik, nagyobb befolyással bíró kolléga elmondja ugyanazt, erre hirtelen mindenki tapsol és lelkesedik. Az, aki eredetileg felvetette az ötletet, ott ül, és csak arra tud gondolni: de hiszen ezt én mondtam el húsz perccel ezelőtt! Az ilyen helyzetek – amikor úgy érzed, nem hallanak meg, nem vesznek komolyan – rendkívül frusztrálók, és a toxikus munkahelyi légkör egyértelmű jelei

– hívta fel a figyelmet dr. Chivonna Childs, a Cleveland Clinic pszichológusa.

8 árulkodó jel, amely arra figyelmeztet: ideje továbblépned

Állandó stressz, még hétvégén is nehezen kapcsolsz ki Nincs bizalom a vezetőség és a dolgozók között Nem lehet őszintén beszélni, a véleményed nem számít A főnökök vagy kollégák gyakran megalázóan viselkednek A hibákat nem tanulási lehetőségként, hanem támadásként kezelik Állandóan túlórázni kell, vagy nem tisztelik a munka-magánélet határát Hiányzik a támogatás: se visszajelzés, se fejlődési lehetőség nincs Folyamatos a fluktuáció – az emberek gyakran váltakoznak egyes pozíciókban, vagyis menekülnek a cégtől

Emellett gyakori a burkolt vagy nyílt bántalmazás: passzív-agresszív megjegyzések, mikroagresszió, kirekesztés, szándékos akadályozás, zaklatás vagy diszkrimináció. Ha ezek közül több is igaz a jelenlegi munkádra, akkor érdemes komolyan elgondolkodnod, hogy hosszú távon ott van-e a helyed.