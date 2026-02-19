Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
6 gyengeség, amit a főnökök meglepően szívesen hallanak az állásinterjún

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 14:45
Sokan attól tartanak a legjobban, amikor a gyengeségeikről kell beszélniük. Pedig az interjúztató épp arra kíváncsi, mennyire erős az önismereted. Ha tudatosan válaszolsz az állásinterjún, a gyengeségeidet éppen az előnyödre fordíthatod. Mutatjuk, hogyan!
  • 6 gyengeség, ami jól tálalva kifejezetten erős válasz lehet.
  • Az állásinterjú ezen a ponton az önismeretről szól, nem a hibátlanságról.
  • A legjobb válasz konkrét, hiteles, és megmutatja, merre fejlődsz.

A legtöbben elkezdenek kapkodni, túl sablonos választ adnak vagy erőltetett önfényezésbe kezdenek, amikor az állásinterjún a gyengeségeikről kérdezik őket. Pedig ez a kérdés valójában nem csapda, jó esetben arra kíváncsiak, mennyire látod reálisan saját magad, és mit kezdesz a hibáiddal. A vezetők többsége nem tökéletes munkatársat keres. Inkább olyat, aki fejlődni akar és képes tanulni a saját hibáiból. Összegyűjtöttünk hat olyan gyengeséget, amely megfelelően megfogalmazva kifejezetten jól hangozhat egy állásinterjún.

állásinterjún fiatal férfi válaszol a kérdésekre.
Az állásinterjún a gyengeségeidre adott válasz az önismeretet mutatja
Gyengeségek, amelyek előnyt jelenthetnek az állásinterjún

1. Túl sok feladatot vállalok magamra
Sokan hajlamosak mindent elvállalni, mert bizonyítani szeretnének vagy erős bennük a felelősségtudat. Ez önmagában nem negatívum. A lényeg az, hogy tedd hozzá: ma már tudatosan priorizálsz, és megtanultad felmérni, mi fér bele reálisan az idődbe. Így inkább elkötelezettséget és fejlődést mutatsz.

2. Nehezen delegálok feladatokat
Sokan azért nem adnak ki feladatot a kezükből, mert fontos számukra a minőség. Egy interjún ezt így érdemes megfogalmazni: korábban hajlamos voltál mindent egyedül megoldani, ma viszont tudatosan építesz a csapat erősségeire. A jó vezetőjelölteknél ez kifejezetten pozitív, hiszen azt mutatja, hogy fejlődő szemlélettel állsz a munkához.

3. Türelmetlen vagyok, ha lassan mennek a dolgok
Ez elsőre rosszul hangozhat, de valójában tempót és eredményorientált szemléletet tükröz. Ha hozzáteszed, hogy közben megtanultad elfogadni a szervezeti kereteket, és inkább megoldásokat keresel, mintsem bosszankodsz, akkor a türelmetlenség lendületes személyiséget és proaktivitást jelez a leendő főnököd szemében.

4. Hajlamos vagyok elveszni a részletekben
A maximalizmus sok munkakörben előny, akkor válik gyengeséggé, ha túl sok időt visz el. Ha azt hangsúlyozod, hogy ma már tudod, mikor kell lezárni egy feladatot, az tudatosságot sugall. A precizitás sok munkakörben kifejezetten előny.

5. Nehezen kérek segítséget
Ez sokaknál a bizonyítási vágyból fakad. Interjún érdemes hangsúlyozni, hogy ma már felismered: a hatékony csapatmunka része a kérdezés és a visszajelzés kérése. A vezetők számára ez érettséget jelez, hiszen azt mutatja, hogy nem az egód és a saját előrejutásod vezérel, hanem az eredményes munka.

6. Feszültté tesz, ha nincsenek egyértelmű célok
Ez a válasz rendszerszemléletet és strukturáltságot takar. Ha elmondod, hogy ilyenkor kérdezel, pontosítasz, és igyekszel tiszta kereteket teremteni, az felelősségteljes hozzáállást jelez. A legtöbb vezető inkább választ olyan kollégát, aki tisztán szeret látni, mint olyat, aki találgat.

sikeres állásinterjú után kézfogás.
Sikeres leszel az állásinterjún, ha önismeretet mutatsz
Mitől leszel igazán sikeres az állásinterjún?

A gyengeségekről szóló válasz akkor hiteles, ha nem mentegetőzés és nem is álruhába bújtatott erény.

Érdemes három dolgot szem előtt tartani a beszélgetés során:

  • legyél konkrét
  • mutass önismeretet
  • derüljön ki a fejlődési irány

Az állásinterjún nem az a cél, hogy hibátlannak tűnj, sokkal inkább az, hogy megmutasd: tudod, hogyan működsz, és képes vagy fejlődni. Ez pedig gyakran többet ér, mint egy tökéletesre csiszolt, de üres válasz.

Hogyan készülj fel egy állásinterjúra? Az alábbi videóból kiderül:

