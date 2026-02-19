6 gyengeség, amit a főnökök meglepően szívesen hallanak az állásinterjún

A legtöbben elkezdenek kapkodni, túl sablonos választ adnak vagy erőltetett önfényezésbe kezdenek, amikor az állásinterjún a gyengeségeikről kérdezik őket. Pedig ez a kérdés valójában nem csapda, jó esetben arra kíváncsiak, mennyire látod reálisan saját magad, és mit kezdesz a hibáiddal. A vezetők többsége nem tökéletes munkatársat keres. Inkább olyat, aki fejlődni akar és képes tanulni a saját hibáiból. Összegyűjtöttünk hat olyan gyengeséget, amely megfelelően megfogalmazva kifejezetten jól hangozhat egy állásinterjún.
1. Túl sok feladatot vállalok magamra
Sokan hajlamosak mindent elvállalni, mert bizonyítani szeretnének vagy erős bennük a felelősségtudat. Ez önmagában nem negatívum. A lényeg az, hogy tedd hozzá: ma már tudatosan priorizálsz, és megtanultad felmérni, mi fér bele reálisan az idődbe. Így inkább elkötelezettséget és fejlődést mutatsz.
2. Nehezen delegálok feladatokat
Sokan azért nem adnak ki feladatot a kezükből, mert fontos számukra a minőség. Egy interjún ezt így érdemes megfogalmazni: korábban hajlamos voltál mindent egyedül megoldani, ma viszont tudatosan építesz a csapat erősségeire. A jó vezetőjelölteknél ez kifejezetten pozitív, hiszen azt mutatja, hogy fejlődő szemlélettel állsz a munkához.
3. Türelmetlen vagyok, ha lassan mennek a dolgok
Ez elsőre rosszul hangozhat, de valójában tempót és eredményorientált szemléletet tükröz. Ha hozzáteszed, hogy közben megtanultad elfogadni a szervezeti kereteket, és inkább megoldásokat keresel, mintsem bosszankodsz, akkor a türelmetlenség lendületes személyiséget és proaktivitást jelez a leendő főnököd szemében.
4. Hajlamos vagyok elveszni a részletekben
A maximalizmus sok munkakörben előny, akkor válik gyengeséggé, ha túl sok időt visz el. Ha azt hangsúlyozod, hogy ma már tudod, mikor kell lezárni egy feladatot, az tudatosságot sugall. A precizitás sok munkakörben kifejezetten előny.
5. Nehezen kérek segítséget
Ez sokaknál a bizonyítási vágyból fakad. Interjún érdemes hangsúlyozni, hogy ma már felismered: a hatékony csapatmunka része a kérdezés és a visszajelzés kérése. A vezetők számára ez érettséget jelez, hiszen azt mutatja, hogy nem az egód és a saját előrejutásod vezérel, hanem az eredményes munka.
6. Feszültté tesz, ha nincsenek egyértelmű célok
Ez a válasz rendszerszemléletet és strukturáltságot takar. Ha elmondod, hogy ilyenkor kérdezel, pontosítasz, és igyekszel tiszta kereteket teremteni, az felelősségteljes hozzáállást jelez. A legtöbb vezető inkább választ olyan kollégát, aki tisztán szeret látni, mint olyat, aki találgat.
A gyengeségekről szóló válasz akkor hiteles, ha nem mentegetőzés és nem is álruhába bújtatott erény.
Érdemes három dolgot szem előtt tartani a beszélgetés során:
Az állásinterjún nem az a cél, hogy hibátlannak tűnj, sokkal inkább az, hogy megmutasd: tudod, hogyan működsz, és képes vagy fejlődni. Ez pedig gyakran többet ér, mint egy tökéletesre csiszolt, de üres válasz.
Hogyan készülj fel egy állásinterjúra? Az alábbi videóból kiderül:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.