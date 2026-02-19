6 gyengeség, amit a főnökök meglepően szívesen hallanak az állásinterjún

6 gyengeség, ami jól tálalva kifejezetten erős válasz lehet.

Az állásinterjú ezen a ponton az önismeretről szól, nem a hibátlanságról.

A legjobb válasz konkrét, hiteles, és megmutatja, merre fejlődsz.

A legtöbben elkezdenek kapkodni, túl sablonos választ adnak vagy erőltetett önfényezésbe kezdenek, amikor az állásinterjún a gyengeségeikről kérdezik őket. Pedig ez a kérdés valójában nem csapda, jó esetben arra kíváncsiak, mennyire látod reálisan saját magad, és mit kezdesz a hibáiddal. A vezetők többsége nem tökéletes munkatársat keres. Inkább olyat, aki fejlődni akar és képes tanulni a saját hibáiból. Összegyűjtöttünk hat olyan gyengeséget, amely megfelelően megfogalmazva kifejezetten jól hangozhat egy állásinterjún.

Az állásinterjún a gyengeségeidre adott válasz az önismeretet mutatja

Gyengeségek, amelyek előnyt jelenthetnek az állásinterjún

1. Túl sok feladatot vállalok magamra

Sokan hajlamosak mindent elvállalni, mert bizonyítani szeretnének vagy erős bennük a felelősségtudat. Ez önmagában nem negatívum. A lényeg az, hogy tedd hozzá: ma már tudatosan priorizálsz, és megtanultad felmérni, mi fér bele reálisan az idődbe. Így inkább elkötelezettséget és fejlődést mutatsz.

2. Nehezen delegálok feladatokat

Sokan azért nem adnak ki feladatot a kezükből, mert fontos számukra a minőség. Egy interjún ezt így érdemes megfogalmazni: korábban hajlamos voltál mindent egyedül megoldani, ma viszont tudatosan építesz a csapat erősségeire. A jó vezetőjelölteknél ez kifejezetten pozitív, hiszen azt mutatja, hogy fejlődő szemlélettel állsz a munkához.

3. Türelmetlen vagyok, ha lassan mennek a dolgok

Ez elsőre rosszul hangozhat, de valójában tempót és eredményorientált szemléletet tükröz. Ha hozzáteszed, hogy közben megtanultad elfogadni a szervezeti kereteket, és inkább megoldásokat keresel, mintsem bosszankodsz, akkor a türelmetlenség lendületes személyiséget és proaktivitást jelez a leendő főnököd szemében.

4. Hajlamos vagyok elveszni a részletekben

A maximalizmus sok munkakörben előny, akkor válik gyengeséggé, ha túl sok időt visz el. Ha azt hangsúlyozod, hogy ma már tudod, mikor kell lezárni egy feladatot, az tudatosságot sugall. A precizitás sok munkakörben kifejezetten előny.