Unalmas a főnököd? A kutatások szerint ez az egyik legjobb dolog, ami a karriereddel történhet

A közbeszéd és a média gyakran azt sugallja, hogy a sikeres vezetők különcök, szabályszegők, sőt néha kifejezetten diszfunkcionális személyiségek. Úgy tűnhet, mintha az öntörvényű, nárcisztikus vagy éppen botrányhős főnökök vinnék előre a cégeket. A vezetéskutatások azonban egészen más képet rajzolnak. Ezek a tulajdonságok nemhogy nem segítik a jó vezetést, hanem sok esetben kifejezetten akadályozzák azt. Azok a látványosan sikeres vezetők, akik ilyen jegyeket mutatnak, jellemzően nem ezek miatt, hanem ezek ellenére jutnak előre.
A társadalomtudományok évtizedek óta vizsgálják, milyen személyiségjegyek tesznek valakit hatékony vezetővé. Az eredmények meglepően következetesek. A legeredményesebb főnökök általában lelkiismeretesek, szervezettek és fegyelmezettek, nyitottak az új megoldásokra, érzelmileg stabilak, valamint képesek kiegyensúlyozott, nyugodt jelenlétet biztosítani a csapat számára. Nem a konfliktuskeresés hajtja őket, hanem az együttműködés és a jó munkakapcsolatok fenntartása.
Ezek a tulajdonságok önmagukban a vezetői siker közel felét magyarázzák. Meglepő módon még az intelligencia és a szakértelem is kisebb szerepet játszik önmagában. A jó főnök tehát lehet okos és hozzáértő, de ha nincs meg benne ez a stabil, kiszámítható működés, az önmagában kevés.
A kutatások egyik legérdekesebb tanulsága, hogy a beosztottak által leginkább megbecsült főnökök gyakran kifejezetten unalmasnak tűnnek. Nem azért, mert érdektelenek lennének, hanem mert nem róluk szól minden. A munkavállalók többsége nem barátot keres a főnökében, hanem olyan vezetőt, aki világos elvárásokat fogalmaz meg, érthető visszajelzéseket ad, és valódi fejlődési lehetőséget biztosít.
Egy ilyen főnök mellett nem érnek váratlan meglepetések az értékeléseknél, mindenki pontosan tudja, mire számíthat. A hangsúly a munkán, a teljesítményen és az előrelépésen van, nem a hangulatingadozásokon vagy a vezető egóján.
Az ideális főnök nem feltétlenül harsány vagy szórakoztató, de következetes és megbízható. Képes kontrollálni az érzelmeit, nem generál felesleges konfliktusokat, és nyugodt munkakörnyezetet teremt. Ez a biztonságérzet kulcsfontosságú: ilyen közegben a dolgozók hatékonyabban teljesítenek, bátrabban vállalnak felelősséget, és sokkal hosszabb távon köteleződnek el a munkahelyük mellett.
Nem véletlen, hogy az ilyen vezetők csapataiban alacsonyabb a fluktuáció, és stabilabb a teljesítmény. A siker itt nem látványos gesztusokból, hanem következetes, hétköznapi működésből épül fel.
Természetesen nem minden unalmas főnök jó vezető, és nem minden karizmatikus főnök rossz. A lényeg inkább az, hogy érdemes a csillogás mögé nézni. Egy kompetens, etikus, alázatos és csapatorientált vezető elsőre kevésbé tűnhet izgalmasnak, de hosszú távon sokkal többet tesz hozzá a karrieredhez, mint egy öncélú, harsány „szupersztár”.
Ha most munkahelyváltáson gondolkodsz, érdemes nemcsak a fizetést és a pozíciót, hanem a vezetői kultúrát is mérlegelni. Egy jó főnök ugyanis évekkel gyorsíthatja fel a szakmai fejlődésedet.
