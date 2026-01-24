Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt sárga zodiákus kör

Ez a 3 csillagjegy élete legrosszabb döntését fogja meghozni 2026-ban – Ha köztük vagy, még elkerülheted

2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 17:00
asztrológiaicsillagjegyhoroszkóp
Nem alakult túl fényesen a 2025-ös éved? Te is az „új év, új én” reményével vágtál bele a 2026-os esztendőbe? Ha az alábbi csillagjegyek között szerepelsz, akkor ez a horoszkóp most talán kissé elszomorít – de jobb előre tudni, mire számíthatsz, mint utólag meglepődni és bosszankodni!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp 2026-ra 3 csillagjegy előtt is vörös zászlót lobogtat: érdemes lesz megtorpanniuk egy percre, mert úgy tűnik, ezúttal rossz irányba haladnak. Bár a döntéshozatalt nem csupán a racionalitás befolyásolja – a hangulat, elvárások és az önkép is szerepet játszanak –, az asztrológia alapján ezeknél a jegyeknél visszatérő mintázatok lesznek megfigyelhetők idén, amelyek nem feltétlenül a helyes irányba mutatnak.

Horoszkópban használt zodiákus kör és csillagok.
Horoszkóp 2026: ezek a csillagjegyek hozzák a legrosszabb döntéseket idén.
Fotó: WhataWin /  Shutterstock 
  • 3 csillagjegy hajlamos lesz elhamarkodott döntéseket hozni idén.
  • A rossz ítélőképesség mögött felismerhető minták húzódnak.
  • A horoszkóp figyelmezteti őket, mire kell figyelniük, hogy elkerülhessék a rossz döntéseket.

Horoszkóp 2026: 3 csillagjegy, aki 2026-ban sorra halmozza a rossz döntéseket

Nyilas csillagjegy

A Nyilas számára egy döntés nem mérlegelés vagy észérvek kérdése, inkább lendületé. Egy spontán, nyitott személyiség, aki kifejezetten idegenkedik a túlszervezettségtől. 2026-ban ez az attitűd nem vezet majd sok jóra. Amiről azt gondolja, jó ötlet lehet, az valószínűleg katasztrófába fullad majd. Utazások, karrierbeli változtatások terén érzékeli majd igazán a bizonytalanságokat. Figyelnie kell, hogy ne bízzon meg azonnal mindenkiben, mert félrevezető szándékkal is közeledhetnek felé.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő csillagjegy szülöttei sokszor nem azért döntenek rosszul, mert nem tudnák, mi lenne a helyes. Egyszerűen csak nem akarnak szembenézni vele. Egy gyors, átgondolatlan választás náluk a legtöbbször arra szolgál, hogy egyszerűen le tudjanak egy problémát. Idén ez a hozzáállás a konfliktusos helyzetekben erősen visszacsaphat a Vízöntőkre. Arra kell koncentrálniuk, hogy ne próbálják hárítani a felelősséget azzal, hogy valaki másra hallgatnak. Nem szabad a háttérbe húzódniuk csak azért, hogy ne az ő lelkükön száradjon egy esetleges rossz döntés következménye.

Bak csillagjegy

A fegyelmezett Bak idén az elvárások terhe alatt kifordulhat magából, és olyan impulzív döntéseket hozhat, amelyeket később nagyon megbánhat. A horoszkóp szerint ezek a kilengések magánéleti döntéseiben csúcsosodnak majd ki leginkább. A pszichológia ezt egyszerűen kompenzációnak hívja: minél szigorúbb önkontrollt gyakorol, annál jobban elcsúszik, lassan elengedi az irányítást, és egyre átgondolatlanabb döntéseket hoz. Csak úgy kerülheti el a hibákat, ha még időben lazít a gyeplőn, amellyel saját magát fogja vissza.

Az alábbi videóból kiderül mit tartogat 2026 a Nyilas csillagjegy számára:

Olvasd el, mit jósol még számodra a horoszkóp:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu