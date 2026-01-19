Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a 3 csillagjegy idén végre fizetésemelést kap

Ez a 3 csillagjegy idén végre fizetésemelést kap

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 10:30
csillagjegyfizetésemeléspénz
Volt már olyan érzésed, hogy hiába dolgozol sokat, anyagilag mégsem mozdul előre az életed? A horoszkóp szerint 2026-ban három csillagjegynél végre megérkezhet az a fizetésemelés vagy pénzügyi elismerés, amire régóta várnak.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • 2026-ban három csillagjegynél a horoszkóp anyagi előrelépést jelez.
  • Fizetésemelés, jobb ajánlat vagy plusz bevétel is képbe kerülhet.
  • A pénzügyi szerencse most tudatos döntésekkel párosul.

A horoszkóp szerint az idei év több csillagjegy számára is fordulópontot hozhat, különösen az anyagiak terén. A csillagok állása azt mutatja, hogy három jegynél idén reális esély nyílik fizetésemelésre, kedvezőbb szerződésre vagy látványosabb szakmai elismerésre. Mutatjuk, kik a legszerencsésebb csillagjegyek.

Horoszkópban szereplő csillagjegyek zodiákus köre
A horoszkóp szerint 2026-ban három csillagjegynél pénzügyi fordulat jön. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Horoszkóp: 2026-ban fizetésemelésre számítható csillagjegyek

Bika

A Bika számára az elmúlt időszak inkább a kemény munkáról és a kitartásról szólt, mint a látványos eredményekről – idén azonban ez megváltozhat. A horoszkóp szerint végre olyan helyzetbe kerülhetnek a Bikák, hogy a munkájukat pénzügyileg is értékelik. Fizetésemelésre, bónuszra, vagy egy jobb ajánlatra is számíthatnak, főleg akkor, ha hajlandók kilépni a komfortzónájukból. 

Oroszlán

A horoszkóp alapján az Oroszlán idén még könnyebben kerül reflektorfénybe a munkahelyén, ami anyagi szinten is megmutatkozik. Fizetésemelésre akkor számíthat, ha felvállalja a vezetői szerepet és nem húzódik háttérbe. Most érdemes kérni, tárgyalni, érvelni. Idén az Oroszlán magabiztosságára és szakmai tapasztalatára a főnökség is felfigyel.

Bak

A Bak számára a pénzügyi stabilitás mindig központi kérdés, 2026-ban pedig végre kézzelfogható visszajelzést kaphat a befektetett munkájáról. A horoszkóp szerint ez az év alkalmas lehet előléptetésre vagy strukturált fizetésemelésre. Nem hatalmas, de biztos előrelépés látszik, amely hosszabb távon is kiszámíthatóbb anyagi helyzetet eredményez. A Bak akkor jár a legjobban, ha nem kapkod, hanem tudatosan építkezik tovább.

Mit üzen a horoszkóp a többieknek?

Sok jegynél 2026 inkább tapasztalatot, új kapcsolatokat vagy irányváltást hoz, amelyek majd később válthatók anyagi sikerre. A horoszkóp szerint a fizetésemelés idén azoknál jelenik meg markánsan, akik már korábban is sokat tettek érte, csak eddig nem volt látványos az eredménye.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu