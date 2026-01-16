Ugye te nem szerepelsz a listán? Íme 2026 legbalszerencsésebb csillagjegyei

Míg az idei év egyes csillagjegyeknek szárnyakat adhat, addig másoknak nagyon meg fogja keseríteni az életét. Vajon az univerzum veled is mostoha lesz? Derítsd ki, hogy felkerült-e a horoszkópod a listára!

A horoszkóp szerint őket sújtja 2026-ban az univerzum / Fotó: Raphye Alexius

A legcsaládcentrikusabb csillagjegy érzelmileg kimerültnek érezheti magát.

Az egyik legprecízebb jegy nagyon sokat stresszelhet az elé gördülő akadályok miatt.

Az egyik legcéltudatosabb csillagjegy a munkája révén kerülhet padlóra.

Az egyik legempatikusabb jegy érzelmileg kiszolgáltatottnak érezheti magát.

Horoszkóp: íme a 4 legbalszerencsésebb csillagjegy 2026-ban

Minden év új lehetőségeket, váratlan fordulatokat és persze nehéz időszakokat is tartogat, azonban a horoszkóp szerint nem mindegyik csillagjegynek lesz szerencsében része. Hiszen míg egyesek az univerzum folyamatos támogatását élvezhetik majd, addig mások állandó akadályokba ütközhetnek. Ki fognak rúgni a munkahelyedről, elhagy az életed szerelme, komoly konfliktusok alakulnak ki a családban? Most kiderül, kiknek lesz számtalan karmikus leckében részük, amely segít abban, hogy rálépjenek a fejlődés útjára.

Rák csillagjegy

A Rákok kerültek fel elsőként a listára, akik érzelmileg teljesen kimerültnek érezhetik magukat. Mivel folyamatosan a szívükön viselik szeretteik sorsát, a családi félreértések kapcsán nagy teher szakadhat a nyakukba, és nagyfokú érzékenység jellemezheti őket.

Szűz csillagjegy

Bár a Szüzek állandó precizitásra és rendszerességre törekszenek, idén sok kiszámíthatatlan helyzettel találhatják szemben magukat, ami padlóra küldheti őket. Mivel elemző gondolkodás jellemző rájuk, nagyfokú stresszt élhetnek át, ami egészségügyi problémákhoz vezethet.

A Bakokat munkájuk során sok konfliktus érheti / Fotó: Gorodenkoff

Bak csillagjegy

A Bakok is balszerencsés évre számíthatnak, akik a szakmai élet területén szembesülhetnek különböző konfliktusokkal, amihez mérhetetlen türelemre lesz szükségük. A csillagjegy szülöttei elsősorban a lassú előrehaladás miatt kerülhetnek padlóra.

Halak csillagjegy

A mély intuícióval megáldott Halaknak nagyfokú érzelmi sebezhetőséggel kell majd megküzdeniük, ezért nem szabad túlzott elvárásokat támasztaniuk magukkal szemben, illetve kerülniük kell az elérhetetlen célok kitűzését.