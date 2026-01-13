Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Szóljanak azok a harangok: a horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy 2026-ban kimondja a boldogító igent

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 17:32
2026 sokak számára sorsfordító lesz a szerelemben. A horoszkóp szerint 3 csillagjegy végre kimondja a boldogító igent, hogy egy életre elkötelezze magát az igazi mellett. Nézzük, hogy kik házasodnak meg idén!
Lévaffy Luna
2026 különleges energiákat hordoz a párkapcsolatok terén. A horoszkóp szerint ugyanis 3 csillagjegy szinte biztosan oltár elé áll majd. Vajon a szerencse neked kedvez, és a te ajtódon is kopogtat majd?

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek megházasodnak.
Vajon a te horoszkópod is köztük van? / Fotó: GettyImages
  • Az egyik legkitartóbb csillagjegy stabil személyiségének köszönhetően végre kimondhatja a boldogító igent.
  • Az egyik legmagabiztosabb csillagjegy szerelmi élete egyik másodpercről a másikra válhat álomszerűvé.
  • A legcsaládcentrikusabb csillagjegynek új szintre léphet a kapcsolata.

A horoszkóp alapján ez a 3 csillagjegy idén oltár elé áll

Nem véletlen, hogy egyre több asztrológus azt hangoztatja, hogy 2026 a nagy elköteleződések éve lesz. Több csillagjegy számára ugyanis elérkezik az a várva várt pillanat, amikor a kapcsolatuk új szintre lép, és a szerelem hivatalos formát ölt. Vajon a te kapcsolatod megérett arra, hogy új formát öltsön, és még stabilabb lábakon álljon? Lehet, hogy te is azok között vagy, akik idén kimondják a boldogító igent?

Bika csillagjegy

A Bikákra óriási türelem és stabilitás jellemző, amit az élet minden területén képesek kamatoztatni, legyen szó akár a karrierjükről, akár a szerelmi életükről. Azonban számukra hamarosan véget ér a várakozás, és vágyaik végre révbe érnek. Idén nagyon sokszor felmerülhet a házasság gondolata és az ezzel kapcsolatos témák, aminek a családjuk is nagyon örül. Így a Bikáknak ebben az évben érdemes erőfeszítéseket tenniük azért, hogy megtalálják az igazit, illetve, hogy a kapcsolatuk új szintre lépjen.

Oroszlán csillagjegy

A magabiztos Oroszlánoknak is kedveznek a bolygók, hiszen megtalálhatják a lelki társukat, akivel még az életüket is el tudják majd képzelni. Amennyiben párkapcsolatban élnek, sokkal közelebb kerülhetnek a házassághoz, mint valaha. Emellett fontos, hogy türelmesek maradjanak, mivel a bolygók csak úgy fogják támogatni őket. Sőt, még a szingli Oroszlánoknak is van némi esélyük arra, hogy rövid időn belül rátaláljanak a nagy Ő-re.

Rák csillagjegy

A mély érzésű Rákoknak végre hatalmas boldogságban lehet részük, hiszen szerelmi életük terén óriási változás van készülőben. Ha szinglik, akkor találkozhatnak egy olyan személlyel, aki az első másodpercben leveszi őket a lábukról. Amennyiben harmonikus párkapcsolatban élnek, a dolgok komolyabbra fordulhatnak, és még az is megeshet, hogy az oltár előtt találják magukat.

Az alábbi videó bemutatja a 2026-os évre vonatkozó asztrológiai előrejelzéseket:

