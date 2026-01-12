Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Minden csillagjegy megszenvedi majd: ez lesz 2026 legpechesebb hónapja a horoszkóp szerint

2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 10:15
asztrológiaicsillagjegyhoroszkóp
A 2026-os esztendő rengeteg újdonságot tartogat mindenkinek. Sikerre, örömre és szakmai fejlődésre egyaránt számíthat mind a 12 csillagjegy. Azonban a horoszkóp szerint lesz egy hónap, amikor a szerencse nem nekik kedvez majd. Nézd meg, neked az év melyik részében lesz majd szükséged több türelemre, extra lelki támogatásra és kitartásra a csillagjegyed alapján!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp szerint idén minden csillagjegynek a szokásosnál is több türelemre, önfegyelemre és óvatosságra lesz szüksége a megszokottnál. Érdemes tudatosan készülni erre a megterhelő időszakra, és visszavenni a tempóból ahhoz, hogy elkerüljék az érzelmi és fizikai kimerülést.

2026-os felirat a horoszkópban.
Horoszkóp 2026: ez a hónap lesz a legnehezebb a csillagjegyed számára.
Fotó: marevgenna / Shutterstock 
  • 2026-ban minden jegy életében akad majd egy kifejezetten nehéz hónap.
  • A horoszkóp érzelmi, munkahelyi és anyagi feszültségekre figyelmezteti a jegyeket.
  • Általában belső bizonytalanság vagy kimerültség jellemzi majd ezeket az időszakokat.

Horoszkóp 2026: ez lesz a csillagjegyed legnehezebb hónapja az évben

Kos csillagjegy: február

A Kos idegeit a február komolyan próbára teheti, különösen a munkahelyi kapcsolatok és a folyamatban lévő projektek terén. Túlterheltségre és fokozott stresszre számíthat, ami az egészségére és a pénzügyeire is kihathat, ha nem kezeli megfelelően.

Ikrek csillagjegy: január

Az Ikrek jegy szülötte januárban a szokásosnál is szétszórtabbnak, leterheltebbnek érezheti magát, ami megnehezíti a döntéseit. Ha nem tud pihenni, a folyamatos pörgés és a levegőben lógó feladatok hamar kiégéshez vezethetnek.

Bika csillagjegy: március

Márciusban a Bikában felerősödik a bizonytalanság. Érzelmileg labilissá válhat, és ha nem tanul meg határokat tartani, sok konfliktus adódhat a kapcsolataiban.

Rák csillagjegy: április

A Rák számára az április jelent majd megterhelő időszakot. Családi viszályok és konfliktusok üthetik fel a fejüket, amiket fontos, hogy próbáljon minél nagyobb érzelmi távolságtartással és hideg fejjel kezelni.

Oroszlán csillagjegy: október

Októberben az Oroszlán rengeteg új elvárással néz majd szembe, ami visszavetheti az önbizalmát. Ha nem mérsékli énközpontú gondolkodását, akkor sok feszültséggel kell majd megküzdenie.

Horoszkóp zodiákus kör ásávnyokkal
2026 hatalmas változásokat hoz az egyéni és a társas kapcsolatok szintjén egyaránt.
Fotó: Neirfy / Shutterstock 

Szűz csillagjegy: augusztus

Nyár végén a Szűz életében túl sok lesz a stressz. Túlhajszoltnak, fáradtnak érezheti magát, ami ronthat a teljesítményén is. Fontos, hogy pihenőt tartson és stabilizálja a közérzetét, mielőtt teljesen kimerülne.

Mérleg csillagjegy: június

A Mérleg csillagjegy júniusban nehéz heteket él majd át. Felborul a munka és a magánélet egyensúlya, ami hosszú távon kimeríti majd. Kompromisszumokat kell találnia a lelki béke érdekében.

Skorpió csillagjegy: május

Májusban sok elfojtott feszültség kerül felszínre a Skorpió munkahelyén. A horoszkóp szerint karrierbeli kérdésekben erős bizonytalanságot tapasztalhat. Mentális nyugalma érdekében tisztáznia kell elvárásait mások és saját maga irányában egyaránt.

Nyilas csillagjegy: július

A Nyilas energiaszintje mélyzuhanásba kezd júliusban. Motivációját elveszíti, ezért nagy szüksége lesz szerettei támogatására. Velük viszont könnyen átvészelheti ezt az időszakot.

Bak csillagjegy: szeptember

Februárban a Bak csillagjegy túl nagy hangsúlyt fektet majd munkahelyi ügyeibe, ami a személyes kapcsolatai rovására mehet. Utat kell találnia a harmónia megteremtésére.

Vízöntő csillagjegy: december

A tél kezdetén az idő- és pénzkezelés okozhat fejtörést a Vízöntő számára. December a mentális túlterheltség hónapja lehet; a rengeteg inger hamar lefáraszthatja. Érdemes lesz a megszokottnál több énidőt beiktatnia.

Halak csillagjegy: november

A Halak 2026 novemberében túlzásba viheti az alkalmazkodást, ezzel háttérbe szorítva saját igényeit, ami egészségügyi és lelki problémákhoz is vezethet. Figyelnie kell, hogy saját szükségleteit is szem előtt tartsa.

Kattints a videóra a 2026-os horoszkóp-előrejelzésért:

Tudj meg többet a 2026-os horoszkópról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu