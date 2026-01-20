Itt a vége: a horoszkóp szerint ez a négy csillagjegy idén elválik

A horoszkóp szerint 2026-ban sokan érezhetik úgy, hogy elfogyott a türelmük és már nem akarnak tovább alkalmazkodni olyan helyzetekhez, amelyekben nem érzik jól magukat. A párkapcsolatokban könnyebben felszínre kerülnek a kimondatlan problémák. Ez az év tehát nem a halogatásról szól, hanem a kőkemény döntésekről.
Az idei tüzes, lendületes energia felgyorsítja a döntéseket és segít lezárni azokat a kapcsolatokat, amelyek már nem építenek. Az alábbi csillagjegyek esetében például a válás vagy szakítás egy régóta halogatott lépés, amely idén nagy eséllyel bekövetkezhet, teret adva egy új kapcsolatnak.
A horoszkóp szerint az Oroszlán számára 2026 az önazonosság éve. Már nem hajlandó olyan párkapcsolatban maradni, amelyben nem becsülik meg vagy nem ismerik el az erőfeszítéseit. Ha egy házasságban hosszabb ideje ő az, aki alkalmazkodik, most elfogyhat a türelme. Az év energiája bátorságot ad neki ahhoz, hogy kimondja: ennél többet szeretne az élettől. Ez sok Oroszlánnál válással járó döntésekhez vezethet.
A Skorpióknál ez az év mély, belső átrendeződést hoz. Ez a jegy nehezen viseli az érzelmi félmegoldásokat, és idén különösen érzékenyen reagál a kimondatlan problémákra. Régi sérelmek, elhallgatott konfliktusok kerülhetnek felszínre, amelyek mellett már nem tud csak úgy elmenni. A Skorpió számára a válás ebben az évben nem menekülés, hanem valaminek a lezárása és egyben egy új kezdet lehet.
A Vízöntő 2026-ban még erősebben érzi a szabadság iránti vágyát, mint korábban. Egyre kevésbé fér bele számára egy túl kötött, merev kapcsolati forma. Úgy érzi, hogy a házasságában elveszítette önmagát és idén már nem is próbál benne maradni. A döntése gyors lehet, de mögötte hosszú belső folyamat áll. Sok Vízöntő számára ez az év hozza el a válást.
A Mérleg alapvetően kapcsolatorientált jegy, aki sokáig képes fenntartani az egyensúly látszatát még akkor is, ha belül már megbillent. Ebben az évben azonban nehezebben nyomja el a saját igényeit. Rádöbbenhet arra, hogy az egyensúlyt eddig leginkább ő tartotta fenn. A Mérleg nem hirtelen elhatározásból válik el, a döntését felismerések sorozata előzi meg.
