Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Itt a vége: a horoszkóp szerint ez a négy csillagjegy idén elválik

Itt a vége: a horoszkóp szerint ez a négy csillagjegy idén elválik

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 17:30
2026csillagjegyváláspárkapcsolat
Ez az év a kíméletlen őszinteségről szól, így a párkapcsolatokban is egyre nehezebb lesz elhallgatni a problémákat. A horoszkóp szerint négy csillagjegy azzal szembesülhet, hogy a kapcsolata jövőjéről konkrét döntést kell hoznia.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A horoszkóp szerint 2026-ban több kapcsolat fordulóponthoz érhet.
  • Felerősödik a szabadságvágy és nehezebb lesz elhallgatni a problémákat.
  • Négy csillagjegynél a válás gondolata is komolyan felmerülhet.

A horoszkóp szerint 2026-ban sokan érezhetik úgy, hogy elfogyott a türelmük és már nem akarnak tovább alkalmazkodni olyan helyzetekhez, amelyekben nem érzik jól magukat. A párkapcsolatokban könnyebben felszínre kerülnek a kimondatlan problémák. Ez az év tehát nem a halogatásról szól, hanem a kőkemény döntésekről.

Serious,Young,Couple,Sitting,Together,On,Sofa,,Talking,About,Relationships,
Horoszkóp szerint válás előtt álló pár a kanapén a kapcsolatukról beszélgetve
Fotó: simona pilolla 2

Ex-párkapcsolati horoszkóp: idén eljön az igazság pillanata

Az idei tüzes, lendületes energia felgyorsítja a döntéseket és segít lezárni azokat a kapcsolatokat, amelyek már nem építenek. Az alábbi csillagjegyek esetében például a válás vagy szakítás egy régóta halogatott lépés, amely idén nagy eséllyel bekövetkezhet, teret adva egy új kapcsolatnak.

Oroszlán

A horoszkóp szerint az Oroszlán számára 2026 az önazonosság éve. Már nem hajlandó olyan párkapcsolatban maradni, amelyben nem becsülik meg vagy nem ismerik el az erőfeszítéseit. Ha egy házasságban hosszabb ideje ő az, aki alkalmazkodik, most elfogyhat a türelme. Az év energiája bátorságot ad neki ahhoz, hogy kimondja: ennél többet szeretne az élettől. Ez sok Oroszlánnál válással járó döntésekhez vezethet.

Skorpió

A Skorpióknál ez az év mély, belső átrendeződést hoz. Ez a jegy nehezen viseli az érzelmi félmegoldásokat, és idén különösen érzékenyen reagál a kimondatlan problémákra. Régi sérelmek, elhallgatott konfliktusok kerülhetnek felszínre, amelyek mellett már nem tud csak úgy elmenni. A Skorpió számára a válás ebben az évben nem menekülés, hanem valaminek a lezárása és egyben egy új kezdet lehet.

Vízöntő

A Vízöntő 2026-ban még erősebben érzi a szabadság iránti vágyát, mint korábban. Egyre kevésbé fér bele számára egy túl kötött, merev kapcsolati forma. Úgy érzi, hogy a házasságában elveszítette önmagát és idén már nem is próbál benne maradni. A döntése gyors lehet, de mögötte hosszú belső folyamat áll. Sok Vízöntő számára ez az év hozza el a válást.

Mérleg

A Mérleg alapvetően kapcsolatorientált jegy, aki sokáig képes fenntartani az egyensúly látszatát még akkor is, ha belül már megbillent. Ebben az évben azonban nehezebben nyomja el a saját igényeit. Rádöbbenhet arra, hogy az egyensúlyt eddig leginkább ő tartotta fenn. A Mérleg nem hirtelen elhatározásból válik el, a döntését felismerések sorozata előzi meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu