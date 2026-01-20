Itt a vége: a horoszkóp szerint ez a négy csillagjegy idén elválik

A horoszkóp szerint 2026-ban több kapcsolat fordulóponthoz érhet.

Felerősödik a szabadságvágy és nehezebb lesz elhallgatni a problémákat.

Négy csillagjegynél a válás gondolata is komolyan felmerülhet.

A horoszkóp szerint 2026-ban sokan érezhetik úgy, hogy elfogyott a türelmük és már nem akarnak tovább alkalmazkodni olyan helyzetekhez, amelyekben nem érzik jól magukat. A párkapcsolatokban könnyebben felszínre kerülnek a kimondatlan problémák. Ez az év tehát nem a halogatásról szól, hanem a kőkemény döntésekről.

Horoszkóp szerint válás előtt álló pár a kanapén a kapcsolatukról beszélgetve

Fotó: simona pilolla 2

Ex-párkapcsolati horoszkóp: idén eljön az igazság pillanata

Az idei tüzes, lendületes energia felgyorsítja a döntéseket és segít lezárni azokat a kapcsolatokat, amelyek már nem építenek. Az alábbi csillagjegyek esetében például a válás vagy szakítás egy régóta halogatott lépés, amely idén nagy eséllyel bekövetkezhet, teret adva egy új kapcsolatnak.

Oroszlán

A horoszkóp szerint az Oroszlán számára 2026 az önazonosság éve. Már nem hajlandó olyan párkapcsolatban maradni, amelyben nem becsülik meg vagy nem ismerik el az erőfeszítéseit. Ha egy házasságban hosszabb ideje ő az, aki alkalmazkodik, most elfogyhat a türelme. Az év energiája bátorságot ad neki ahhoz, hogy kimondja: ennél többet szeretne az élettől. Ez sok Oroszlánnál válással járó döntésekhez vezethet.

Skorpió

A Skorpióknál ez az év mély, belső átrendeződést hoz. Ez a jegy nehezen viseli az érzelmi félmegoldásokat, és idén különösen érzékenyen reagál a kimondatlan problémákra. Régi sérelmek, elhallgatott konfliktusok kerülhetnek felszínre, amelyek mellett már nem tud csak úgy elmenni. A Skorpió számára a válás ebben az évben nem menekülés, hanem valaminek a lezárása és egyben egy új kezdet lehet.

Vízöntő

A Vízöntő 2026-ban még erősebben érzi a szabadság iránti vágyát, mint korábban. Egyre kevésbé fér bele számára egy túl kötött, merev kapcsolati forma. Úgy érzi, hogy a házasságában elveszítette önmagát és idén már nem is próbál benne maradni. A döntése gyors lehet, de mögötte hosszú belső folyamat áll. Sok Vízöntő számára ez az év hozza el a válást.