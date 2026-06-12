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Kvíz: felismered a legvadítóbb magyar szexszimbólumokat fiatalkori képeiken?

Kvíz: felismered a legvadítóbb magyar szexszimbólumokat fiatalkori képeiken?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 19:15
szexszimbólumkvíz
A magyar filmtörténet és popkultúra tele van olyan nőkkel, akikért milliók rajongtak, és akik a legmerészebb ruhakölteményekben csavarták el a férfiak fejét. Teszteld a tudásod kvízünkkel, emlékszel-e a legpikánsabb részletekre!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Teszteld a tudásod a Kádár-korszak legvadítóbb magyar díváiról készült pikáns retró kvízünkkel!
  • Idézd fel a múlt század legvonzóbb színésznőinek, énekesnőinek és modelljeinek legforróbb pillanatait!
  • Görgess lejjebb a cikkben, válaszolj a nyolc kérdésre, és tudd meg, mennyire ismered a retró korszak bombázóit!

Merész fellépőruhák, fülledt tekintetek és erotika, ami teljesen megbabonázta a Kádár-korszak közönségét. Ők voltak azok a dívák, színésznők és modellek, akikért milliók rajongtak, és akiknek a plakátjaiért a fél ország megőrült. Készülj fel egy szexi időutazásra, mert ezzel a kvízzel most felelevenítjük a legforróbb múlt századi történeteket! 

szexszimbólum kvíz
Kvízünkben is hódítanak a legnépszerűbb szexszimbólumok.
Fotó: 123RF

Teszteld a tudásod kvízünkkel: ők a legnagyobb szexszimbólumok

A korabeli mozik nézőterén és a táncdalfesztiválok színpadán olyan vadító energiák szabadultak el, amelyek teljesen megváltoztatták a magyarok szabadságvágyát. Ők nemcsak a külsejükkel, hanem  modern kisugárzásukkal is történelmet írtak. Később a legmerészebb címlapok és a nemzetközi hírnév is bebizonyította, hogy a magyar szépségekre a világon mindenki felfigyel. Te emlékszel még, hogy kik voltak azok a hölgyek, akik miatt gyorsabban vert a magyar férfiak szíve? Ne habozz, görgess lejjebb és töltsd ki a kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki volt az a táncművész és revüsztár, aki kihívó fellépőruhákkal borzolta a kedélyeket a 60-as és 70-es években?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu