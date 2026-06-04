Trükkös sztár kvíz: melyik színésznő a fiatalabb?

Hollywood tele van tehetséges és sokoldalú színésznőkkel, akik nem utolsósorban még gyönyörűek is. Például Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Natalie Portman vagy Salma Hayek több nagy sikerű, Oscar-díjas produkcióban is szerepelt. Kvízünkben viszont olyan hollywoodi színésznőkről is szó lesz, akik inkább botrányaikkal, mint emlékezetes filmes alakításaikkal kerültek be a köztudatba. Ilyen például Pamela Anderson, akinek volt férjével, Tommy Lee-vel készült házi videója akasztotta meg a karrierjét, vagy Carmen Electra, aki Dennis Rodmannel kötött rövid házassága révén került reflektorfénybe a Baywatch című sorozaton kívül.
Sztár kvízünkben próbára teheted a tudásod a híres színésznők korát tekintve. Hidd el, nem lesz mindig könnyű dolgod, de már csak a játék öröméért megéri kitölteni a kvízt.
Készen állsz, jöhet a sztárkvíz?
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