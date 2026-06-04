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Trükkös sztár kvíz: melyik színésznő a fiatalabb?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors díva
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 12:15
hollywoodi színésznőfilmes kvízek
Azt hiszed, képen vagy a legnagyobb hollywoodi sztárok minden titkával? Ismersz minden pletykát és imádsz filmeket nézni? Lássuk, vajon a színésznők korával is tisztában vagy-e! Ha te is mozirajongó vagy, ez a kvíz neked szól! De vigyázz, némely kérdés egészen trükkös, ugyanis egyes színésznők között csupán 1 év korkülönbség van.
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Hollywood tele van tehetséges és sokoldalú színésznőkkel, akik nem utolsósorban még gyönyörűek is. Például Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Natalie Portman vagy Salma Hayek több nagy sikerű, Oscar-díjas produkcióban is szerepelt. Kvízünkben viszont olyan hollywoodi színésznőkről is szó lesz, akik inkább botrányaikkal, mint emlékezetes filmes alakításaikkal kerültek be a köztudatba. Ilyen például Pamela Anderson, akinek volt férjével, Tommy Lee-vel készült házi videója akasztotta meg a karrierjét, vagy Carmen Electra, aki Dennis Rodmannel kötött rövid házassága révén került reflektorfénybe a Baywatch című sorozaton kívül. 

Pamela Anderson és Carmen Electra is szerepelnek a kvízben
Melyik hollywoodi színésznő a fiatalabb? Tedd próbára a tudásod kvízünkkel! / Fotó: northfoto

Trükkös sztár kvíz hollywoodi színésznőkről

Sztár kvízünkben próbára teheted a tudásod a híres színésznők korát tekintve. Hidd el, nem lesz mindig könnyű dolgod, de már csak a játék öröméért megéri kitölteni a kvízt

Készen állsz, jöhet a sztárkvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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A két színésznő között mindössze egy év korkülönbség van. De vajon melyikük a fiatalabb?

Nézd meg Angelina Jolie legújabb filmjének trailerét:

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