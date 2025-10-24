BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ruttkai Éva és Töröcsik Mari egy retró kvízben szereplő, a Volt egyszer egy család című film forgatásakor 1972-ben készült fekete-fehér képen

Retró kvíz: felismered a legendás magyar színésznőket régi fotók alapján?

magyar színésznő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 18:30
retrókvíz
Készülj egy kis időutazásra! Ebben a retró kvízben visszaugrunk a ’60-as, ’70-es és ’80-as évekbe, amikor a magyar színház és filmipar igazi nagyjai tündököltek. Kvízünkben tesztelheted, felismered-e azokat a gyönyörű, tehetséges színésznőket, akiket egyszerűen nem lehet elfelejteni.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az egykor tündöklő magyar színésznők fekete-fehér fotóin megelevenedik egy letűnt kor, amikor a tehetség, az elegancia és a kisugárzás volt a legnagyobb érték. Ezek a dívák nem csak szerepeket játszottak – ők életet leheltek a karaktereikbe. Egyetlen mozdulatuk, egy mosolyuk is elég volt ahhoz, hogy örökre a nézők emlékezetébe véssék magukat. Retró kvízünkben most tesztelheted, te mennyire emlékszel rájuk.

Retró kvíz: Ruttkai Éva színművésznő és Varga Géza rendező a Magyar Rádió stúdiójában 1979-ben
Retró kvíz: Ruttkai Éva színművésznő és Varga Géza rendező a Magyar Rádió stúdiójában 1979-ben
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Retró kvíz felejthetetlen színésznőkről

A kedvenc színésznőink között volt, aki drámákban hódított, más vígjátékokban ragyogott – de mindegyikük igazi egyéniség volt. Ők adták a lelkét azoknak a filmeknek és színházi előadásoknak, amelyeken generációk nőttek fel. Most te is visszautazhatsz az időben és kvízünkben tesztelheted, felismered-e a legendás magyar színésznőket régi fotókról.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hogy hívták a képen látható színésznőt?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu