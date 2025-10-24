Retró kvíz: felismered a legendás magyar színésznőket régi fotók alapján?

Az egykor tündöklő magyar színésznők fekete-fehér fotóin megelevenedik egy letűnt kor, amikor a tehetség, az elegancia és a kisugárzás volt a legnagyobb érték. Ezek a dívák nem csak szerepeket játszottak – ők életet leheltek a karaktereikbe. Egyetlen mozdulatuk, egy mosolyuk is elég volt ahhoz, hogy örökre a nézők emlékezetébe véssék magukat. Retró kvízünkben most tesztelheted, te mennyire emlékszel rájuk.
A kedvenc színésznőink között volt, aki drámákban hódított, más vígjátékokban ragyogott – de mindegyikük igazi egyéniség volt. Ők adták a lelkét azoknak a filmeknek és színházi előadásoknak, amelyeken generációk nőttek fel. Most te is visszautazhatsz az időben és kvízünkben tesztelheted, felismered-e a legendás magyar színésznőket régi fotókról.
