Magyarország Szépe: Ők voltak az elmúlt tíz évben hazánk legszebb lányai - Galéria

Június 22-én a mindössze 17 éves Végvári Janka fejére került a korona a Magyarország Szépe - Miss World Hungary döntőjében.

Végvári Janka (középen) nyerte idén a Magyarország Szépe címet (Fotó: Bors)

A Miss World Hungary 2025 győztese a megválasztása után pár perccel a Borsnak elárulta, hogyan élte meg végső győzelmét.

„Jelenleg még nem nagyon fogtam fel, hogy az én fejemre került a korona. Nagyon izgatott voltam már akkor, mikor a legjobb ötbe bemondták a nevemet, mert nem gondoltam volna, hogy beválasztanak ide, illetve kicsit izgultam is. Viszont mikor kimondták, hogy én lettem idén Magyarország Szépe, az egy euforikus pillanat volt számomra. A jövőben szeretnék több szervezethez is csatlakozni, mint önkéntes, mivel ez nagyon fontos számomra. Idén én nyertem a Miss Charity címet is, aminek keretében önkéntesként segítettem a lakhelyemen lévő idősek otthonában. Emellett szeretném majd mindenféleképpen méltón képviselni az országunkat a Miss World világversenyen. Így emiatt most elkezdek tanulni és teljes erőbedobással készülni a versenyre”

– mesélte lapunknak Végvári Janka, akit egyébként nagyon sokan a csinos magyar modellhez, Kecskés Enikőhöz hasonlítanak, fiatal kora miatt pedig jó páran aggódnak a jövőjéért.

Nos, bár azt nem lehet tudni, hogy Janka hogy teljesít majd a 2026-os világversenyen (ami egyébként egybeesik az érettségijével), az biztos, hogy Janka győzelmének általános megítélése több mint biztató. Sokak szerint a hatalmas, kék szemű, babaarcú szépségnek nagy esélye lesz a nemzetközi mezőnyben is.

Magyarország Szépe: Kulcsár Edina sikerét még nem tudták túlszárnyalni

Ha már nemzetközi mezőny, eddig Kulcsár Edina aratta a legnagyobb sikert világviszonylatban. Edina, aki ma már 4 gyermekes édesanya, 2014-ben 2. helyezést ért el a Miss World világversenyén, amit az utódai eddig megközelíteni sem tudtak. A legközelebb talán Gelencsér Tímea állt hozzá, aki a nemzetközi mezőnyben a legjobb 20-ba jutott.

De vajon mennyire emlékszünk az elmúlt 10 év szépségkirálynőire? Nagypál Krisztinára, vagy akár Tótpeti Lilire? A Bors az alábbi galériában összegyűjtötte az elmúlt évtized Magyarország Szépe győzteseit, figyelembe véve, hogy 2020-ban és 2022-ben elmaradt a szépségkirálynő választás.