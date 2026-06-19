Emlékszel még mennyibe került egy doboz tej a '70-es években? Ez a retró kvíz a régi motorosoknak szól

Távolinak tűnik az időszak, amikor nemhogy tízezer, de ezer forint alatt is simán elintéztünk egy hétvégi bevásárlást. A Kádár-korszak élelmiszerárai ma már filléres összegeknek számítanak, habár azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy annak idején 10 forint is sokkal többet ért. Mindenesetre nosztalgiával lehet visszatekinteni a '70-es évek mindennapjaira, amikor egy kiló kenyér 3 forint 60 fillérbe került. Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy megtippeld további termékek régi árát, tarts velünk egy rövid utazásra a múltba, és töltsd ki retró kvízünket!

Óriási retró kvíz a '70-es évek korszakából: te emlékszel még, mennyibe került egy bevásárlás a Kádár-korszakban? Fotó: Fortepan/FSZEK Budapest Gyűjtemény/Sándor György

Óriási retró kvíz: emlékszel még, mennyibe kerültek az alapvető élelmiszerek az 1970-es évek közepén?

Az 1970-es évek Magyarországának árcédulái ma már extra akciós termékeken sem fordulhatnának elő. Napjainkban merőben más árkategóriában mozog a tej, a cukor, az alma és a burgonya kilója, habár régen a fizetések is jóval szerényebbek voltak, mint ma. Neked esetleg beugrik még, milyen számjegyeket láttál a boltok polcain és a piaci árusok bódéjában 50 évvel ezelőtt?

Alább egy nosztalgikus retró kvíz segítségével tesztelheted, mennyire vagy otthon a Kádár-korszak élelmiszeráraival. Vajon meg tudnád tippelni, mennyiből jönne ki egy hétvégi bevásárlás? Válaszolj a kvízkérdésekre, és kiderül!