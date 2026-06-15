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Idős nő egy rádióval a retró kvízben.

Retró kvíz: csak az igazi zenerajongók tudják, ki énekelte ezeket a legendás magyar slágereket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 19:30
magyar slágerretro kvízekzenei kvíz
Emlékszel még a legnagyobb magyar slágerek előadóira? Retró kvízünkkel most letesztelheted, mennyire vagy otthon a magyar könnyűzene legendáinak világában!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Valaha ezek a dalok jelentették a magyar zene alfáját és omegáját. Mindenkinek volt egy kedvence, amit ha meghallott a rádióban, azonnal fülig ért a szája, és járt a lába. Ma már a nosztalgia csúcsa, ha felcsendül valahol egy régi kedvencünk. Vajon most eszedbe jut, kinek köszönhetjük a fülbemászó dalokat? Retró kvízünkkel letesztelheted!

Szakállas férfi és sapkás nő zenél a retró kvízben.
Retró kvíz: most kiderül, milyen jól ismered a régi idők legnagyobb magyar slágereit! / Fotó: 123RF
  • Vajon te emlékszel még arra, kik énekelték a legismertebb magyar slágereket?
  • Most az örökzöld magyar dallamok címét kell az előadóikkal párosítanod.
  • A zenei kvíz végén kiderül, milyen jó a zenei memóriád.

Retró kvíz: tudod, ki énekelte a legnagyobb magyar slágereket?

Ideje, hogy kicsit visszarepüljünk a magyar zenei világ egy olyan korszakába, amikor az előadók és együttesek olyan fülbemászó slágerekkel uralták a toplistákat, amelyeket még ma, évtizedekkel később is kívülről fújunk. Mert úgy tűnik, ezek a dalok egyszerűen megunhatatlanok. Sosem mennek ki a divatból. Ha meghalljuk a rádióban, azonnal dudorászni kezdünk. Sőt: az igazán nagy retró zenefanok biztosan bekapcsolódnak legalább a refrénbe.

Te közéjük tartozol? Megvannak még a retró magyar zenék legemlékezetesebb darabjai? Emlékszel még, mely dalok folytak még a csapból is a 60-as, 70-es, 80-as években? Ha elég jó a memóriád, ez a retró kvíz nem foghat ki a rajtad.

Idézd fel velünk a régi időket a régi dallamok segítségével, és derítsd ki, mennyire emlékszel még a legnagyobb magyar slágerek előadóira!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik előadó nevét dicséri a Szeretni valakit valamiért című sláger?

Kedvet kaptál egy retró zenedélutánhoz? Nosztalgiázz az alábbi videóban hallható magyar slágerek segítségével:

Tedd próbára emlékezetedet még több retró kvíz segítségével:

 

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