Kőkemény retró kvíz: ha csak 5 szónak kitalálod a jelentését, jóval műveltebb vagy az átlagnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 08:15
„Kisunokám, hozd ide a cekkerem a lóca alól, de óvatosan, nehogy kiboruljon a vánkosra!” Ha most legalább 3 szót nem értettél az előző mondatból, akkor ez a retró kvíz neked szól. Ha viszont mindegyik világos volt, akkor garantáltan végigmosolygod majd az egészet.
Ripszám Boglárka
A régi szavak nem csupán viccesek vagy furcsák – ezek emlékeket, szokásokat, életmódot őriznek. Tudtad például, hogy a „kravátli” nem egy egzotikus étel, hanem valami, amit ma is hordunk? Vagy hogy a „lóca” nem egy játék, hanem egy igen praktikus bútordarab volt? Retró kvízben idézzük fel a múltat!

retró kvízhez kapcsolódó régi szoba
Régi szavak retró kvíze, tedd próbára a tudásod!
Fotó: Fortepan/Sütő János

Retró kvíz: szavak, amiket már csak a nagymama ért?

A nyelv mindig alkalmazkodik az új időkhöz – de ezzel együtt sok szép, érzékletes szó is könnyen a feledés homályába vész. Pedig ezek a szavak régen a mindennapok részei voltak – ma meg szinte egy időkapszulával érnek fel. Érdemes inkább időnként felidézni nagyanyáink, dédanyáink szókincsét, beszélgetni velük a régi idők szokásairól, mert többet tanulhatunk tőlük, mint gondolnánk!

Ez a retró kvíz garantáltan beindítja a nosztalgiagépezetet! Lássuk, te mennyire beszéled a retró nyelvet ki tudod találni mit jelentenek ezek a régi magyar szavak?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent a „butykos”?

Ha érdekel, hogyan élet a régi korok magyar embere, nézd meg az alábbi videót:

