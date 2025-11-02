Kőkemény retró kvíz: ha csak 5 szónak kitalálod a jelentését, jóval műveltebb vagy az átlagnál

A régi szavak nem csupán viccesek vagy furcsák – ezek emlékeket, szokásokat, életmódot őriznek. Tudtad például, hogy a „kravátli” nem egy egzotikus étel, hanem valami, amit ma is hordunk? Vagy hogy a „lóca” nem egy játék, hanem egy igen praktikus bútordarab volt? Retró kvízben idézzük fel a múltat!

Régi szavak retró kvíze, tedd próbára a tudásod!

Fotó: Fortepan/Sütő János

Retró kvíz: szavak, amiket már csak a nagymama ért?

A nyelv mindig alkalmazkodik az új időkhöz – de ezzel együtt sok szép, érzékletes szó is könnyen a feledés homályába vész. Pedig ezek a szavak régen a mindennapok részei voltak – ma meg szinte egy időkapszulával érnek fel. Érdemes inkább időnként felidézni nagyanyáink, dédanyáink szókincsét, beszélgetni velük a régi idők szokásairól, mert többet tanulhatunk tőlük, mint gondolnánk!

Ez a retró kvíz garantáltan beindítja a nosztalgiagépezetet! Lássuk, te mennyire beszéled a retró nyelvet ki tudod találni mit jelentenek ezek a régi magyar szavak?