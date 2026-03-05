Retró kvíz – Hihetetlen, mennyibe került egy kiló alma a 70-es években: vajon neked rémlenek még az árak?

Alma, uborka, paradicsom – ahogyan régen, úgy napjainkban is fontos részei egy átlagos bevásárlásnak. De vajon emlékszel még rá, mennyit kellett fizetni értük a régi időkben? Tedd próbára a memóriádat ezzel a nosztalgikus retró kvízzel!
A 70-es években nemcsak a világ volt más, hanem az árak is, hiszen bátran elindulhattál a piacra csupán néhány forinttal a zsebedben. Az alma, a sárgarépa és a paradicsom pedig azok közé az élelmiszerek közé tartoznak, amelyek még napjainkban is méltó helyet foglalnak el a kamra polcán, ha egy kiadós vasárnapi ebéd vagy mennyei almás pite készül. De vajon fel tudod idézni, hogy mennyibe kerültek régen a gyümölcsök és zöldségek? Ezzel a retró kvízzel egészen pontosan 1975-be repítünk vissza, hogy felmérhesd a tudásod. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Lássuk, mennyire vagy képben a régi árakkal!
Pillants bele a Magyar Filmhíradóba a 60-as évekből:
