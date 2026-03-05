Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ebben a retró kvízből kiderül, hogy mennyibe kerültek régen a piacon a zöldségek és gyümölcsök.

Retró kvíz – Hihetetlen, mennyibe került egy kiló alma a 70-es években: vajon neked rémlenek még az árak?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 20:15
élelmiszerárretro kvízek70-es évek
Meg tudnád tippelni, hogy mennyibe kerültek a zöldségek és gyümölcsök a 70-es években? Ezzel a nosztalgikus kvízzel visszarepítünk téged az időben, hogy próbára tedd a tudásodat. Készen állsz?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Alma, uborka, paradicsom – ahogyan régen, úgy napjainkban is fontos részei egy átlagos bevásárlásnak. De vajon emlékszel még rá, mennyit kellett fizetni értük a régi időkben? Tedd próbára a memóriádat ezzel a nosztalgikus retró kvízzel!

Retró kvízben szereplő piac, ahol szekerekben almát árulnak.
Ezzel a nosztalgikus kvízzel visszarepítünk téged az időben.
Fotó: Fortepan / UWM Libraries / Boyd Louise Arner
  • Emlékszel még az 1975-ös zöldség- és gyümölcsárakra?
  • Nosztalgiázz kicsit velünk, és repülj vissza velünk a múltba!
  • Teszteld a tudásodat ezzel a hihetetlen retró kvízzel!

Retró kvíz: emlékszel még a zöldségek és gyümölcsök árára a 70-es évekből?

A 70-es években nemcsak a világ volt más, hanem az árak is, hiszen bátran elindulhattál a piacra csupán néhány forinttal a zsebedben. Az alma, a sárgarépa és a paradicsom pedig azok közé az élelmiszerek közé tartoznak, amelyek még napjainkban is méltó helyet foglalnak el a kamra polcán, ha egy kiadós vasárnapi ebéd vagy mennyei almás pite készül. De vajon fel tudod idézni, hogy mennyibe kerültek régen a gyümölcsök és zöldségek? Ezzel a retró kvízzel egészen pontosan 1975-be repítünk vissza, hogy felmérhesd a tudásod. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Lássuk, mennyire vagy képben a régi árakkal!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mennyibe került 1 kiló alma?

Pillants bele a Magyar Filmhíradóba a 60-as évekből:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
