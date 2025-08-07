Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került régen? – Teszteld az emlékeid

Retró kvíz azoknak, akik egy pillanat erejéig visszarepülnének a múltba, hogy felidézzék a régi szép időket, amikor még annyi minden más volt. Amikor néhány forinttal a zsebedben indultál el bevásárolni. Bár azóta is sokan felemlegetik, hogy mindenért sokkal kevesebbet fizettek, azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a keresetet is ahhoz mérték, ami a mai viszonylatban igencsak szerénynek mondható.
De mennyit is kellett fizetni akkoriban például 1 kiló kenyérért? Derítsd ki retró kvízünkből, mennyire vagy képben a 70-es 80-as vagy a még korábbi időszak áraival! Simán megválaszolod a 8 kérdést vagy már az elején belebuksz? Tedd próbára a memóriád, és nosztalgiázz velünk a régi szép idők emlékére!
Frissítsd fel a régi emlékeidet ezzel a videóval:
