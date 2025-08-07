Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került régen? – Teszteld az emlékeid

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 18:45
retrómúlttesztkvíz
Emlékszel még milyen volt, amikor nem kellett mélyen a zsebedbe nyúlni, ha megéheztél egy finom lángosra vagy megkívántál egy hideg fagyit a nagy melegben? Retró kvízünkből most kiderül, mennyire sikerül felidézni a régi idők elképesztően alacsony árait!

Retró kvíz azoknak, akik egy pillanat erejéig visszarepülnének a múltba, hogy felidézzék a régi szép időket, amikor még annyi minden más volt. Amikor néhány forinttal a zsebedben indultál el bevásárolni. Bár azóta is sokan felemlegetik, hogy mindenért sokkal kevesebbet fizettek, azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a keresetet is ahhoz mérték, ami a mai viszonylatban igencsak szerénynek mondható.

Retró kvíz, régi bot, két nő a pult mögött
Retró kvíz - Mennyire emlékszel még arra az időre, amikor 2 forintért lehetett venni egy kiló kenyeret?
Fotó: Theodore Trimmer /  Fotó: Shutterstock

Retró kvíz: még azon is könnyen kifog, aki benne élt

De mennyit is kellett fizetni akkoriban például 1 kiló kenyérért? Derítsd ki retró kvízünkből, mennyire vagy képben a 70-es 80-as vagy a még korábbi időszak áraival!  Simán megválaszolod a 8 kérdést vagy már az elején belebuksz? Tedd próbára a memóriád, és nosztalgiázz velünk a régi szép idők emlékére!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mennyibe került egy átlagos méretű hűtőszekrény 1985-ben?

Frissítsd fel a régi emlékeidet ezzel a videóval:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
