Retró kvíz: felismered a legendás magyar színészeket régi fotókról?

Emlékszel még, amikor a délutáni tévéadásokban klasszikus, fekete-fehér magyar filmeket vetítettek, és a képernyőről olyan ikonikus arcok néztek vissza, mint Sinkovits Imre vagy Sztankay István? A 20. század magyar film- és színházvilága igazi férfi legendákat adott nekünk – olyan színészeket, akik nemcsak tehetségükkel, hanem kisugárzásukkal is belopták magukat a közönség szívébe. Voltak közöttük klasszikus szépfiúk és szelíd hősök, karizmatikus komikusok és felejthetetlen karakterek, akik mind hozzátettek valamit ahhoz, ahogyan ma a magyar filmet és színházat szeretjük. Ez a retró kvíz neked szól, ha otthon vagy a színház- és filmművészet világában!

Kern András is szerepel ebben a retró kvízben

Fotó: Fortepan Urbán Tamás

Retró kvíz: mennyire ismered a régi magyar színészeket?

Rajtad a sor, hogy próbára tedd a tudásod! Kvízünkben régi fotók alapján kell felismerned a magyar film- és színházvilág nagy férfi színészeit. Felkészültél? Induljon a retró kvíz!