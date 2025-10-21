SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Kern András egy filmjelenete a retró kvízben

Retró kvíz: felismered a legendás magyar színészeket régi fotókról?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 18:30
A magyar film és színház aranykorának férfi sztárjai nemcsak tehetségükkel, hanem utánozhatatlan karakterükkel is beírták magukat a filmtörténelembe. Teszteld ezzel a retró kvízzel, felismered-e őket régi fotók alapján!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Emlékszel még, amikor a délutáni tévéadásokban klasszikus, fekete-fehér magyar filmeket vetítettek, és a képernyőről olyan ikonikus arcok néztek vissza, mint Sinkovits Imre vagy Sztankay István? A 20. század magyar film- és színházvilága igazi férfi legendákat adott nekünk – olyan színészeket, akik nemcsak tehetségükkel, hanem kisugárzásukkal is belopták magukat a közönség szívébe. Voltak közöttük klasszikus szépfiúk és szelíd hősök, karizmatikus komikusok és felejthetetlen karakterek, akik mind hozzátettek valamit ahhoz, ahogyan ma a magyar filmet és színházat szeretjük. Ez a retró kvíz neked szól, ha otthon vagy a színház- és filmművészet világában!

Kern András a retró kvízben
Kern András is szerepel ebben a retró kvízben
Fotó: Fortepan  Urbán Tamás

Retró kvíz: mennyire ismered a régi magyar színészeket?

Rajtad a sor, hogy próbára tedd a tudásod! Kvízünkben régi fotók alapján kell felismerned a magyar film- és színházvilág nagy férfi színészeit. Felkészültél? Induljon a retró kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki látható a képen?

