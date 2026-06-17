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Fiatal nő egy kérdőjellel a kezében a kvízben.

Névfejtő kvíz: Béla, Andi és Fanni – Kitalálod, mit jelentenek a népszerű magyar keresztnevek?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors keresztnév
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 13:30
magyarkvíz
Tudod, milyen jelentést hordoz a saját keresztneved? A legtöbben nap mint nap használják, mégis kevesen ismerik annak valódi eredetét és történetét. Most egy fekete öves névfejtő kvízzel teheted próbára műveltségedet. Készen állsz?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Tudtad, hogy keresztneveink nem egyszerűen a megkülönböztetés célját szolgálják? Rengeteg név évszázadokkal korábbi kultúrák és nyelvek emlékeit őrzi. Néhányuk meglepően izgalmas jelentést hordoz magában. Te hányat ismersz közülük? A következő kvízzel kiderítheted!

Egy kvízen gondolkod nő kérődjelekkel.
Te tudod, mit jelentenek ezek a népszerű magyar keresztnevek? A névfejtő kvízből kiderül!
Fotó: ImageFlow / shutterstock
  • A keresztnevek különböző jelentéseket rejtenek.
  • A legtöbb magyar keresztnév héber, görög, latin vagy germán eredetű.
  • Ebben a névfejtő kvízben most próbára teheted névfejtő képességeidet.

Kvíz: ki tudod találni a keresztnevek jelentését?

A keresztnevek túlnyomó része beszélőnév. Azaz kialakulásuk idején valamilyen tulajdonságra, fogalomra, értékre vagy épp foglalkozásra mutattak rá. Ezek a jelentések azonban idővel háttérbe szorultak. Manapság a névválasztás inkább hangzás alapján történik. Pedig egy kis eszességgel sok név hallatán még ma is ráérezhetünk a jelentésükre.

A névdivat folyamatos változásban van, de a következő kvízben szereplő keresztneveket mind hallottuk már párszor. Azzal vajon tisztában vagy, mit jelentenek? Most itt a lehetőség, hogy megpróbáld kitalálni, melyik név, milyen jellemzőre utalhat.

A feladatod pofonegyszerű lesz: párosítsd a jelentést a megfelelő keresztnévvel! A válaszadással azonban meggyűlhet a bajod. Vajon hányat ismersz, és mennyit sikerül kitalálnod? Irány a kvíz, és lássuk, hány elnevezés valódi jelentésére fogsz rácsodálkozni!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik keresztnév jelentése: férfi, férfias?

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, honnan erednek a magyar családnevek:

Tedd próbára tudásodat még több kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu