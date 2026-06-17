Névfejtő kvíz: Béla, Andi és Fanni – Kitalálod, mit jelentenek a népszerű magyar keresztnevek?

Tudtad, hogy keresztneveink nem egyszerűen a megkülönböztetés célját szolgálják? Rengeteg név évszázadokkal korábbi kultúrák és nyelvek emlékeit őrzi. Néhányuk meglepően izgalmas jelentést hordoz magában. Te hányat ismersz közülük? A következő kvízzel kiderítheted!

Te tudod, mit jelentenek ezek a népszerű magyar keresztnevek? A névfejtő kvízből kiderül!

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A keresztnevek különböző jelentéseket rejtenek.

A legtöbb magyar keresztnév héber, görög, latin vagy germán eredetű.

Ebben a névfejtő kvízben most próbára teheted névfejtő képességeidet.

Kvíz: ki tudod találni a keresztnevek jelentését?

A keresztnevek túlnyomó része beszélőnév. Azaz kialakulásuk idején valamilyen tulajdonságra, fogalomra, értékre vagy épp foglalkozásra mutattak rá. Ezek a jelentések azonban idővel háttérbe szorultak. Manapság a névválasztás inkább hangzás alapján történik. Pedig egy kis eszességgel sok név hallatán még ma is ráérezhetünk a jelentésükre.

A névdivat folyamatos változásban van, de a következő kvízben szereplő keresztneveket mind hallottuk már párszor. Azzal vajon tisztában vagy, mit jelentenek? Most itt a lehetőség, hogy megpróbáld kitalálni, melyik név, milyen jellemzőre utalhat.

A feladatod pofonegyszerű lesz: párosítsd a jelentést a megfelelő keresztnévvel! A válaszadással azonban meggyűlhet a bajod. Vajon hányat ismersz, és mennyit sikerül kitalálnod? Irány a kvíz, és lássuk, hány elnevezés valódi jelentésére fogsz rácsodálkozni!