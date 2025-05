Benája, Melitta, Tankréd; ezek is anyakönyvezhető keresztnevek. Te ismered őket? - Kvíz

Tegnap ünnepelték névnapjukat a Konstantinok és a Konstantinák, de másodlagosan szintén tegnap volt Dévald, Iza, Mirella, Ozmin, Velmira, Tullia, Adolár, András, Andrea, Endre, Szilárd, Andor, továbbá Timót, Teofil Teofila, Teobald, Teobalda, Tibád, Tibold névnapja is. Ezeken felül azonban olyan nevek is léteznek, amiket ritkán szoktunk adni embereknek. Mennyire ismerősek ezek a keresztnevek?

Ilyen keresztnevek is anyakönyvezhetőek. Te ismered őket? Fotó: pexels.com/illusztráció

Ezek olyan keresztnevek, amiket közülünk kevesen viselnek - nem is biztos, hogy mindegyiknek jut névnap

Léteznek olyan különleges keresztnevek, amik nem biztos, hogy elsőre eszébe jutnak a szülőknek névadáskor. Hazánkban már olyan neveket is adtak az újszülötteknek, mint Linett, Nazira, Zelina, Eliot, Laurent, Marcsello.

Egyesek olykor visszaélhetnek a névadással, és olyan neveket is adhatnak gyermekeknek, amelyek nem feltétlenül járulnak hozzá a méltóságukhoz. Ilyenek például az Orália, vagy a Gida és a Legolasz. A kormány ezért is kezdeményezte, hogy a választható keresztnevek listáját a Magyar Közlönyben határozzák meg.

A magyar keresztnevek között rengeteg latin, török, görög és német eredetű név is van. Nehéz kifejezetten magyar eredetű keresztneveket találni, ráadásul rengeteg név eredete vitatott. A Csörsz, Tuzson, Menrót nevek eredete például a mai napig tisztázatlan. Vannak közöttük ismertek, kedveltek is, mint a Vajk vagy Imodzsen, de már a Mikolt, Debóra és Rovéna nevek is adhatóak.

Te ismered ezeket a keresztneveket? Teszteld a tudásodat a kvízünkkel!