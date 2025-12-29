Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény kvíz: nagy magyarok, akiknek mindenki rosszul tudja a nevét

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 19:00
Mennyire ismered a magyar történelem és irodalom nagy alakjait? Kvízünkből kiderül!
Mindenki ismeri a nevüket, hiszen azokkal nem csak a tankönyvek lapjain, de Budapest utcáit járva is nap mint nap összefutunk. Vagy mégsem? Kvízünkből kiderül, mennyire tudod, milyen keresztnevet viseltek híres családnevük mellett a következő nagy magyarok. Teszteld velünk magad, hogy megtudd, a legműveltebb rétegbe tartozol-e!

Műveltségi kvíz keresztnevekkel
Ez a műveltségi kvíz sokakon kifog, az biztos!  Fotó: Pexels

Műveltségi kvíz nagy magyarok keresztneveiről

1 / 7
Aradi vértanúnk, akiről utcát is neveztek el: Dessewffy...

 

