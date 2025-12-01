Műveltségi kvíz: mennyire ismered a magyar nevek jelentését?

A nevek évszázadok óta hordozzák magukkal jelentésüket, amelyeket ma már sokszor nem is sejtünk. Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, most te is újra felfedezheted rejtett üzenetüket. Töltsd ki a kvízt és teszteld mennyit tudsz a legismertebb magyar keresztnevekről!
A névadás módszere sosem hasraütésszerűen történt. A nevek nagyon is beszédesek voltak. Legtöbbjük köznevekből származott, amik jelentése az évek alatt és a nyelv változásával elhalványult. Ezért lehet, hogy ma már szinte nem is érzékeljük, hogy egy-egy név, valaha konkrét tulajdonságokat, cselekvéseket vagy akár társadalmi rangot jelölt.
Az első magyar neveket a 9. századból ismerjük és többségük helynevek formájában maradt fent, mint például Debrecen. Akkoriban a névadást különböző jellemzők formálták:
De szerepeltek köztük gúnynevek, vallási vagy babonás eredetű elnevezések is. A kereszténység elterjedésével azonban a 15. századra szinte minden eredeti magyar és „pogány” nevet kiszorítottak a keresztény eredetű keresztnevek. A régi névjelentések így fokozatosan feledésbe merültek. A ma ismert magyar nevek nagy része nem magyar eredetű. Többségük héber, görög vagy latin forrásokból származik, de akadnak germán, szláv és török jövevényszavak is.
Sok keresztnév valójában írók tollát dicséri. A 18-19. században az irodalmi művek rengeteg népszerű nevet szórtak el a köztudatba. A reformkorban pedig újra divatba jöttek a régi magyar elnevezések, így született meg például: Béla, Zoltán vagy az Ildikó keresztnév.
De tudod mit jelentenek valójában ezek a népszerű keresztnevek? Legújabb műveltségi kvízünkkel tesztelheted, és közben izgalmas, érdekes információkat is felfedezhetsz! Készen állsz? Sok sikert!
Nézd meg ezt a videót a ma is ismert régi magyar nevekről:
