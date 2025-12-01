Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Műveltségi kvíz: mennyire ismered a magyar nevek jelentését?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 18:30
Jól következtetsz, vagy van már egy kis jártasságod ezen a téren? Ha te is kíváncsi vagy, milyen mögöttes jelentése van a legismertebb magyar keresztneveknek, tedd próbára tudásodat legújabb műveltségi kvízünkkel! Felkészültél?
Boncza Léda
A nevek évszázadok óta hordozzák magukkal jelentésüket, amelyeket ma már sokszor nem is sejtünk. Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, most te is újra felfedezheted rejtett üzenetüket. Töltsd ki a kvízt és teszteld mennyit tudsz a legismertebb magyar keresztnevekről!

Fiatal nő kvízt tölt a laptopon és a nevek jelentéséről olvas.
Műveltségi kvíz: te tudod mit jelentenek a legnépszerűbb magyar keresztnevek? / Fotó: E-Furor / 123RF
  • A névadás a kezdetektől különböző jelentésekre épült.
  • Az első magyar neveket a 9. századból ismerjük.
  • Keresztneveink eredete épp olyan sokszínű, mint jelentéseik.

Műveltségi kvíz: most megtudhatod, milyen jelentést hordoznak a legnépszerűbb magyar nevek

A nevek jelentése

A névadás módszere sosem hasraütésszerűen történt. A nevek nagyon is beszédesek voltak. Legtöbbjük köznevekből származott, amik jelentése az évek alatt és a nyelv változásával elhalványult. Ezért lehet, hogy ma már szinte nem is érzékeljük, hogy egy-egy név, valaha konkrét tulajdonságokat, cselekvéseket vagy akár társadalmi rangot jelölt.

A magyar nevek

Az első magyar neveket a 9. századból ismerjük és többségük helynevek formájában maradt fent, mint például Debrecen. Akkoriban a névadást különböző jellemzők formálták:

  • testalkat
  • nem
  • rokoni viszonyok
  • testrészek
  • haj- és bőrszín
  • jellem
  • életkor

De szerepeltek köztük gúnynevek, vallási vagy babonás eredetű elnevezések is. A kereszténység elterjedésével azonban a 15. századra szinte minden eredeti magyar és „pogány” nevet kiszorítottak a keresztény eredetű keresztnevek. A régi névjelentések így fokozatosan feledésbe merültek. A ma ismert magyar nevek nagy része nem magyar eredetű. Többségük héber, görög vagy latin forrásokból származik, de akadnak germán, szláv és török jövevényszavak is. 

Érdekesség:

Sok keresztnév valójában írók tollát dicséri. A 18-19. században az irodalmi művek rengeteg népszerű nevet szórtak el a köztudatba. A reformkorban pedig újra divatba jöttek a régi magyar elnevezések, így született meg például: Béla, Zoltán vagy az Ildikó keresztnév.

De tudod mit jelentenek valójában ezek a népszerű keresztnevek? Legújabb műveltségi kvízünkkel tesztelheted, és közben izgalmas, érdekes információkat is felfedezhetsz! Készen állsz? Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Tudod melyik név jelentése a következő: szent, tiszta, szemérmes?

Nézd meg ezt a videót a ma is ismert régi magyar nevekről:

@andrasvargaofficial #nevek #régimagyarnevek ♬ Lute - AllMusicGallery

Ezeket a műveltségi kvízeket kitöltötted már?

 

