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Híres magyar költők a műveltségi kvízebn.

Műveltségi kvíz: a magyarok alig 2 százaléka ismeri csak fel a híres magyar költők arcképét – Te köztük vagy?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 18:15
műveltségi kvízekirodalmi kvízek
Emlékszel még azokra a karakteres portrékra, amelyeket az irodalomkönyvek lapjain láttál iskolásként? Petőfi Sándor és Arany János arcát szinte mindenki ismeri, de vajon felismered a többi híres írót és költőt is? Derítsd ki szórakoztató műveltségi kvízünk segítségével, mennyire jó a vizuális memóriád!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Mind tanultunk róluk. Emlékszünk még legmeghatározóbb műveikre is. De vajon felismered őket a képeik alapján? Műveltségi kvízünkből kiderül, magasabb szinten áll-e az irodalmi tudásod, mint a magyarok többségének!

József Attila portréja a műveltségi kvízben.
Műveltségi kvíz: felismered a híres magyar írókat és költőket a fotójuk alapján?
Fotó: Roberto Lusso /   shutterstock
  • A kvízkérdésekben híres magyar költők és írók képeit láthatod.
  • Feladatod, hogy felismerd, kit látsz a portrén.
  • A kvíz végén kiderül, mennyire vagy művelt.

Műveltségi kvíz: milyen jól ismered a magyar irodalom legnagyobb alakjait?

Az iskolai évek alatt rengeteg időt töltünk a magyar irodalom meghatározó alakjaival. Verseiket memorizáltuk, életrajzukból dolgozatokat írtunk. Megtanultuk, ki írta a Toldit, a Nemzeti dalt vagy éppen Az ember tragédiáját. Néhány jelentőségteljes verssort talán még ma is fel tudunk idézni. De vajon az arcuk is ugyanannyira megmaradt az emlékezetünkben? Most kiderül! Ugyanis ebben a műveltségi kvízben híres magyar költők és írók portréit mutatjuk meg, neked pedig ki kell találnod, kit látsz a képen.

Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd irodalmi tudásodat! Nézd meg alaposan a műveltségi kvíz minden arcképét, és válaszd ki, szerinted kit ábrázol!

Készen állsz? Lássuk, hány magyar író és költő arcát sikerül beazonosítanod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik magyar író/költő látható az alábbi képen?

Hallgasd meg az alábbi videóra kattintva a magyar költészet 25 csodaszép alkotását:

Tedd próbára irodalmi tudásodat még több műveltségi kvíz segítségével:

 

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