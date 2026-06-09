Műveltségi kvíz: a magyarok alig 2 százaléka ismeri csak fel a híres magyar költők arcképét – Te köztük vagy?

Mind tanultunk róluk. Emlékszünk még legmeghatározóbb műveikre is. De vajon felismered őket a képeik alapján? Műveltségi kvízünkből kiderül, magasabb szinten áll-e az irodalmi tudásod, mint a magyarok többségének!

Műveltségi kvíz: felismered a híres magyar írókat és költőket a fotójuk alapján?

Fotó: Roberto Lusso / shutterstock

A kvízkérdésekben híres magyar költők és írók képeit láthatod.

Feladatod, hogy felismerd, kit látsz a portrén.

A kvíz végén kiderül, mennyire vagy művelt.

Műveltségi kvíz: milyen jól ismered a magyar irodalom legnagyobb alakjait?

Az iskolai évek alatt rengeteg időt töltünk a magyar irodalom meghatározó alakjaival. Verseiket memorizáltuk, életrajzukból dolgozatokat írtunk. Megtanultuk, ki írta a Toldit, a Nemzeti dalt vagy éppen Az ember tragédiáját. Néhány jelentőségteljes verssort talán még ma is fel tudunk idézni. De vajon az arcuk is ugyanannyira megmaradt az emlékezetünkben? Most kiderül! Ugyanis ebben a műveltségi kvízben híres magyar költők és írók portréit mutatjuk meg, neked pedig ki kell találnod, kit látsz a képen.

Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd irodalmi tudásodat! Nézd meg alaposan a műveltségi kvíz minden arcképét, és válaszd ki, szerinted kit ábrázol!

Készen állsz? Lássuk, hány magyar író és költő arcát sikerül beazonosítanod!