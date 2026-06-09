Műveltségi kvíz: a magyarok alig 2 százaléka ismeri csak fel a híres magyar költők arcképét – Te köztük vagy?

Mind tanultunk róluk. Emlékszünk még legmeghatározóbb műveikre is. De vajon felismered őket a képeik alapján? Műveltségi kvízünkből kiderül, magasabb szinten áll-e az irodalmi tudásod, mint a magyarok többségének!
Az iskolai évek alatt rengeteg időt töltünk a magyar irodalom meghatározó alakjaival. Verseiket memorizáltuk, életrajzukból dolgozatokat írtunk. Megtanultuk, ki írta a Toldit, a Nemzeti dalt vagy éppen Az ember tragédiáját. Néhány jelentőségteljes verssort talán még ma is fel tudunk idézni. De vajon az arcuk is ugyanannyira megmaradt az emlékezetünkben? Most kiderül! Ugyanis ebben a műveltségi kvízben híres magyar költők és írók portréit mutatjuk meg, neked pedig ki kell találnod, kit látsz a képen.
Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd irodalmi tudásodat! Nézd meg alaposan a műveltségi kvíz minden arcképét, és válaszd ki, szerinted kit ábrázol!
Készen állsz? Lássuk, hány magyar író és költő arcát sikerül beazonosítanod!
Hallgasd meg az alábbi videóra kattintva a magyar költészet 25 csodaszép alkotását:
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