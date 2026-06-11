Nagy földrajzi kvíz: mindenki azt hiszi, könnyű, mégis sokan elhasalnak rajta – Neked sikerül?

Ha imádsz utazni, vagy fejből megmondod, hogy melyik ikonikus épület hol található a nagyvilágban, akkor ez a teszt neked szól! Évente turisták milliói keresik fel ezeket a híres turistalátványosságokat. Te tisztában vagy vele, hogy hol találhatóak a világhírű nevezetességek? Most bizonyíthatsz! Hangolódj velünk a nyárra, töltsd ki nagy földrajzi kvízünket, és kiderül, mennyire számítasz világlátott embernek!

Földrajzi kvíz: felismered a várost világhírű turistacélpontja alapján? / Fotó: 123RF

Mai kvízünkben a világ legismertebb turistaátványosságairól láthatsz képeket.

A feladatod, hogy kitaláld, melyik városban találhatod meg őket.

A földrajz kvízből kiderül, mennyire vagy világlátott ember.

Nagy földrajzi kvíz: vajon te hány turistalátványosság helyszínét ismered fejből?

Filmekből, könyvekből és képeslapokból mosolyognak vissza ránk a legismertebb látványosságok, de sokszor bele sem gondolunk, hogy vajon hol található az a monumentális épületegyüttes vagy gyönyörű szobor, amelyet világszerte emberek milliói csodálnak a legnagyobb áhítattal. Pedig lehet, hogy közelebb van, mint hinnénk! A következő földrajzi teszt megoldásához nem fontos, hogy jártál-e már ezeken a helyeken, elég, ha annyira fejlett a földrajzi tudásod, hogy pontosan be tudd lőni, melyik nagyváros rejti a képen látható csodákat.

Ha felkészültél, akkor csekkolj be, és öveket becsatolni, mert egy hatalmas világkörüli útra repítünk most téged a Föld legszebb turistacélpontjaihoz! Jöjjön egy kőkemény földrajzi kvíz! Kiderül, vajon igazi fekete öves utazó vagy-e, esetleg csak képekről ismered a nagy nevezetességeket!