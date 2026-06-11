Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nagy földrajzi kvíz: mindenki azt hiszi, könnyű, mégis sokan elhasalnak rajta – Neked sikerül?

Nagy földrajzi kvíz: mindenki azt hiszi, könnyű, mégis sokan elhasalnak rajta – Neked sikerül?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nevezetességek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 19:00
turistalátványosságföldrajz kvízekkvíz
Csak az igazán művelt és világlátott emberek tudnak minden kérdésre helyes választ adni. Te vajon közéjük tartozol? Tedd próbára tudásodat legújabb földrajzi kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire ismered jól a körülötted lévő világot!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ha imádsz utazni, vagy fejből megmondod, hogy melyik ikonikus épület hol található a nagyvilágban, akkor ez a teszt neked szól! Évente turisták milliói keresik fel ezeket a híres turistalátványosságokat. Te tisztában vagy vele, hogy hol találhatóak a világhírű nevezetességek? Most bizonyíthatsz! Hangolódj velünk a nyárra, töltsd ki nagy földrajzi kvízünket, és kiderül, mennyire számítasz világlátott embernek!

A pisai ferdetorony a földrajzi kvízben.
Földrajzi kvíz: felismered a várost világhírű turistacélpontja alapján? / Fotó: 123RF
  • Mai kvízünkben a világ legismertebb turistaátványosságairól láthatsz képeket.
  • A feladatod, hogy kitaláld, melyik városban találhatod meg őket.
  • A földrajz kvízből kiderül, mennyire vagy világlátott ember.

Nagy földrajzi kvíz: vajon te hány turistalátványosság helyszínét ismered fejből?

Filmekből, könyvekből és képeslapokból mosolyognak vissza ránk a legismertebb látványosságok, de sokszor bele sem gondolunk, hogy vajon hol található az a monumentális épületegyüttes vagy gyönyörű szobor, amelyet világszerte emberek milliói csodálnak a legnagyobb áhítattal. Pedig lehet, hogy közelebb van, mint hinnénk! A következő földrajzi teszt megoldásához nem fontos, hogy jártál-e már ezeken a helyeken, elég, ha annyira fejlett a földrajzi tudásod, hogy pontosan be tudd lőni, melyik nagyváros rejti a képen látható csodákat.

Ha felkészültél, akkor csekkolj be, és öveket becsatolni, mert egy hatalmas világkörüli útra repítünk most téged a Föld legszebb turistacélpontjaihoz! Jöjjön egy kőkemény földrajzi kvíz! Kiderül, vajon igazi fekete öves utazó vagy-e, esetleg csak képekről ismered a nagy nevezetességeket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik városban áll a Colosseum?

A következő videóban a világ leghíresebb épületeit csodálhatod meg:

Tedd próbára tudásodat még több földrajzi kvíz segítségével:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu