Kőkemény földrajz kvíz, ami csak a zseniknek sikerül hibátlanul

Jöhet egy kőkemény földrajz kvíz? Ha szereted a nehezebb feladványokat, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a tudásod!

Földrajzi érdekességek a nagyvilágból.

A Szaharában eddig 4-szer esett a hó.

Kőkemény földrajz kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul megtippelni az össze helyes választ?

Vajon melyik a nagyobb, Buda vagy Pest? Melyik a hosszabb az Ipoly vagy a Garam? Ha a helyes válaszokat kisujjból kirázod, akkor azért, ha pedig okoznak némi fejtörést, akkor azért töltsd ki a földrajz kvízt, hogy bővítsd az ismereteidet.

Mielőtt viszont belevágnánk a kvízbe, lássunk pár földrajzi érdekességet:

A Fülöp-szigetek 7641 szigetből áll.

A Szaharában eddig 4-szer esett a hó az elmúlt 45 évben.

Oroszországban 11 időzóna van.

Kanadának van a leghosszabb tengerpartja.

A Bajkál-tó a legnagyobb tó a világon.

A legnagyobb ország a Földön Oroszország.

Szaúd-Arábiában nincs természetes folyó.