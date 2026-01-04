Kőkemény földrajz kvíz, ami csak a zseniknek sikerül hibátlanul

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 10:45
Mennyire vagy otthon a nagyvilágban? Töltsd ki a földrajz kvízünket és tedd próbára a tudásod! Most kiderül, igazi zseni vagy-e!
Kelemen Dorina
Jöhet egy kőkemény földrajz kvíz? Ha szereted a nehezebb feladványokat, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a tudásod!

Földgömb, töltsd ki a földrajz kvízünket!
Földrajz kvíz: vajon neked sikerül megtippelni az összes jó választ? Tedd próbára a tudásod
Fotó: yul38885 /  Shutterstock 
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb zsenik tudják hibátlanul kitölteni.
  • Földrajzi érdekességek a nagyvilágból.
  • A Szaharában eddig 4-szer esett a hó.

Kőkemény földrajz kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul megtippelni az össze helyes választ? 

Vajon melyik a nagyobb, Buda vagy Pest? Melyik a hosszabb az Ipoly vagy a Garam? Ha a helyes válaszokat kisujjból kirázod, akkor azért, ha pedig okoznak némi fejtörést, akkor azért töltsd ki a földrajz kvízt, hogy bővítsd az ismereteidet. 

Mielőtt viszont belevágnánk a kvízbe, lássunk pár földrajzi érdekességet:

A Fülöp-szigetek 7641 szigetből áll.

A Szaharában eddig 4-szer esett a hó az elmúlt 45 évben.

Oroszországban 11 időzóna van.

Kanadának van a leghosszabb tengerpartja.

A Bajkál-tó a legnagyobb tó a világon.

A legnagyobb ország a Földön Oroszország.

Szaúd-Arábiában nincs természetes folyó.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik település nagyobb?

