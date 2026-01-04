Kőkemény földrajz kvíz, ami csak a zseniknek sikerül hibátlanul

Jöhet egy kőkemény földrajz kvíz? Ha szereted a nehezebb feladványokat, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a tudásod!
Vajon melyik a nagyobb, Buda vagy Pest? Melyik a hosszabb az Ipoly vagy a Garam? Ha a helyes válaszokat kisujjból kirázod, akkor azért, ha pedig okoznak némi fejtörést, akkor azért töltsd ki a földrajz kvízt, hogy bővítsd az ismereteidet.
A Fülöp-szigetek 7641 szigetből áll.
A Szaharában eddig 4-szer esett a hó az elmúlt 45 évben.
Oroszországban 11 időzóna van.
Kanadának van a leghosszabb tengerpartja.
A Bajkál-tó a legnagyobb tó a világon.
A legnagyobb ország a Földön Oroszország.
Szaúd-Arábiában nincs természetes folyó.
Nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.