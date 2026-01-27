Mennyire voltál jó földrajzból? Könnyen eligazodtál a nemzeti zászlók világában? Ha igen akkor azért, ha nem, akkor pedig azért töltsd ki a kvízt hogy bővítsd a tudásod!

Zászló kvíz: 10-ből 9-en elbuknak – Vajon te felismered mindet? Tedd próbára a tudásod!

Fotó: 123RF

Ez a kvíz még a legnagyobb földrajz rajongókon is kifog.

Most minden tudásodra szükséged lesz.

Érdekességek amiket még fogadjunk nem hallottál.

A kvíz előtt következzen pár érdekesség a zászlókról, amiket valószínűleg még nem hallottál:

Tudtad, hogy a zászlók tanulmányozása saját tudományág? Vexillológiának hívják, és minden apró részletnek – legyen az csík, mező vagy szimbólum – megvan a maga neve.

A világ legrégebbi, folyamatosan használt nemzeti zászlója a dán Dannebrog nevű zászló. Hivatalosan 1625 óta lobog, de egyes források szerint egészen 1219‑ig visszanyúlnak az elődei.

A csillagok a zászlókon sem mindig ugyanazt jelentik. A brazil zászlón például mind a 27 csillag a szövetségi egységeket jelképezi, míg más országoknál – például Kínánál – politikai vagy kulturális üzenetet hordoznak.

Bár a legtöbb zászló téglalap alakú, akadnak igazán különlegesek is. Nepál zászlaja például öt oldalú, de teljesen négyzet alakú zászlók is léteznek, mint Svájc vagy a Vatikán zászlaja.

Talán a legizgalmasabbak azok a zászlók, amelyek igazán különleges motívumokat rejtenek. Gondolj csak Mozambik zászlajára, amin egy AK‑47 és egy kapa látható vagy Bhután zászlajára, amin egy hatalmas sárkány látható – mind mély kulturális jelentéssel bírnak.

A rövid bemelegítés után, most következzen a zászló felismerő kvíz! hajrá!